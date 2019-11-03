Тренер клуба НХЛ «Питтсбург» считает, что Малкин сыграл хорошо после возвращения
ТАСС, 3 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин сыграл хорошо в первом матче после возвращения на лед
ТАСС, 3 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин сыграл хорошо в первом матче после возвращения на лед
Малкин провел первую игру с 5 октября, пропустив 11 матчей
«Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо», — заявил тренер.
В текущем сезоне 33-летний Малкин принял участие в трех матчах и забросил одну шайбу.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях 5 ноября с «Бостоном».