Тренер клуба НХЛ «Питтсбург» считает, что Малкин сыграл хорошо после возвращения

Источник: AP 2019

Малкин провел первую игру с 5 октября, пропустив 11 матчей из-за травмы. В субботней игре против «Эдмонтона» (1:2 ОТ) он провел на льду 19 минут и 45 секунд, нанеся шесть бросков, но очков за результативность не набрал.

«Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо», — заявил тренер.

В текущем сезоне 33-летний Малкин принял участие в трех матчах и забросил одну шайбу.