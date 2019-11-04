Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Торпедо
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
42
Все события
Фоторепортажи
35Радость Бийола, новые записки Гончаренко и фанаты в ушанках. Снежные кадры с «ВЭБ Арены»
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — 1-й в истории «Вашингтона» игрок, проведший 1100 матчей за клуб

Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» стал 1100-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Российский форвард стал первым в истории «Кэпиталз» игроком, кому покорился этот рубеж.

Читайте также
Овечкина подозревают в наличии паспорта США. Об этом заявил автор расследования про Малкина

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся в сезоне-2005/06, когда он подписал контракт с «Вашингтоном», выбравшим Овечкина под первым номером драфта НХЛ.

За свою карьеру 34-летний игрок становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Овечкин также был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

В нынешнем сезоне воспитанник московского «Динамо» в 15 матчах регулярки НХЛ забросил 11 шайб и сделал восемь голевых передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 669 шайб и 561 передача.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 64.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденБилл Питерс
Вратари
Илья СамсоновКэм Тэлбот
1-й период
05:40Эндрю Манджапане(Мэттью Ткачак)
11:01Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Том Уилсон)
15:08Якуб Врана
19:58Элиас Линдхольм(Оливер Кюлингтон, Эндрю Манджапане)
2-й период
29:43Йонас Зигенталер
29:43Эндрю Манджапане
35:05Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
3-й период
40:55Микаэль Баклунд
42:20Ларс Эллер(Том Уилсон)
47:39Евгений Кузнецов
55:32Алан Кин
59:03Дмитрий Орлов
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
Загитова: К четверным надо подготовиться и физически, и морально
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ
Зидан отреагировал на ранний уход Бэйла и Хамеса со стадиона
Ковалев выписан из больницы после поражения нокаутом от «Канело»
Первая ракетка России сохранила свое место в рейтинге WTA
Хулиганы и пай-мальчики: как очаровывают бойцы MMA (фото)
Назван главный претендент на должность наставника «Баварии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь