«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Врана сделал хет-трик с передач Кузнецова

23-летний Врана сделал первый хет-трик в карьере, на его счету 5 голов в двух последних матчах и 9 голов всего в сезоне. Две результативные передачи в эпизодах с голами чеха сделал российский форвард Евгений Кузнецов. Тройка Врана — Кузнецов — Том Уилсон завершила матч с суммарным показателем полезности плюс 9, у первого звена «Вашингтона» — минус 6.