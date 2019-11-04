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08:31 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Врана сделал хет-трик с передач Кузнецова

ТАСС, 4 ноября. «Вашингтон» обыграл «Калгари» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Якуб Врана (12, 16, 36-я минуты) и Ларс Эллер (43). У гостей отличились Эндрю Манджапане (6) и Элиас Линдхольм (20).

23-летний Врана сделал первый хет-трик в карьере, на его счету 5 голов в двух последних матчах и 9 голов всего в сезоне. Две результативные передачи в эпизодах с голами чеха сделал российский форвард Евгений Кузнецов. Тройка Врана — Кузнецов — Том Уилсон завершила матч с суммарным показателем полезности плюс 9, у первого звена «Вашингтона» — минус 6.

Форвард столичной команды Александр Овечкин провел на льду более 19 минут, отметился 4 бросками и 3 силовыми приемами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ворота «Вашингтона» в матче с «Калгари» защищал 22-летний российский голкипер Илья Самсонов, он отразил 25 из 27 бросков.

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ, «Калгари» занимает восьмое место на Западе.

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4:2
2:2, 1:0, 1:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 64.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденБилл Питерс
Вратари
Илья СамсоновКэм Тэлбот
1-й период
05:40Эндрю Манджапане(Мэттью Ткачак)
11:01Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Том Уилсон)
15:08Якуб Врана
19:58Элиас Линдхольм(Оливер Кюлингтон, Эндрю Манджапане)
2-й период
29:43Йонас Зигенталер
29:43Эндрю Манджапане
35:05Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
3-й период
40:55Микаэль Баклунд
42:20Ларс Эллер(Том Уилсон)
47:39Евгений Кузнецов
55:32Алан Кин
59:03Дмитрий Орлов
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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