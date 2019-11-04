«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Врана сделал хет-трик с передач Кузнецова
ТАСС, 4 ноября. «Вашингтон» обыграл «Калгари» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 ноября. «Вашингтон» обыграл «Калгари» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Якуб Врана (12, 16, 36-я минуты) и Ларс Эллер (43). У гостей отличились Эндрю Манджапане (6) и Элиас Линдхольм (20).
23-летний Врана сделал первый
Форвард столичной команды Александр Овечкин провел на льду более 19 минут, отметился 4 бросками и 3 силовыми приемами.
Ворота «Вашингтона» в матче с «Калгари» защищал 22-летний российский голкипер Илья Самсонов, он отразил 25 из 27 бросков.
«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ, «Калгари» занимает восьмое место на Западе.
|Тодд Рирден
|Билл Питерс
|Илья Самсонов
|Кэм Тэлбот
|05:40
|Эндрю Манджапане(Мэттью Ткачак)
|11:01
|Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Том Уилсон)
|15:08
|Якуб Врана
|19:58
|Элиас Линдхольм(Оливер Кюлингтон, Эндрю Манджапане)
|29:43
|Йонас Зигенталер
|29:43
|Эндрю Манджапане
|35:05
|Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
|40:55
|Микаэль Баклунд
|42:20
|Ларс Эллер(Том Уилсон)
|47:39
|Евгений Кузнецов
|55:32
|Алан Кин
|59:03
|Дмитрий Орлов
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0