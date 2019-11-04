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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа в НХЛ

ТАСС, 4 ноября. «Анахайм» уступил «Чикаго» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 1000-ю игру в регулярных чемпионатах провел капитан команды канадец Райан Гецлаф.

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Источник: AP 2019

Шайбы в составе победителей забросили Адам Боквист (10-я минута), Алекс Дебринкат (16) и Патрик Кейн (61). У хозяев отличились Сэм Стил (33) и Ник Ритчи (47). 19-летний шведский защитник Боквист забросил первую шайбу в НХЛ в карьере.

Гецлаф набрал одно очко за результативную передачу. В 1000 матчей на его счету 934 очка (268 шайб + 666 передач). Канадец занимает второе место после финна Теему Селянне (988) по очкам в истории клуба, четвертое — по голам, первое — по результативным передачам.

На втором месте после Гецлафа по числу матчей за «Анахайм» в истории — Кори Перри (988), ныне выступающий за «Даллас», на третьем — завершивший карьеру Селянне (966).

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Гецлафу 34 года, он был задрафтован «Анахаймом» в 2003 году под 19-м номером. В 2007 году стал с клубом обладателем Кубка Стэнли, трижды участвовал в Матчах звезд НХЛ (2008, 2009, 2015). Является капитаном «Анахайма» с сезона-2010/11. В составе сборной Канады на счету Гецлафа две победы на Олимпиадах (2010, 2014) и золото Кубка мира (2016).

Для «Анахайма» игра против «Чикаго» стала 2000-й в регулярных чемпионатах, клуб выступает в лиге с сезона-1993/94. В таблице Западной конференции «Анахайм» занимает четвертое место, «Чикаго» — 12-е.

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Анахайм Дакс
2:3ОТ
0:2, 1:0, 1:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 64.11.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсДжереми Коллитон
Вратари
Райан МиллерРобин Ленер
1-й период
05:16Эрик I Густафссон
07:18Джош Махура
09:21Адам Боквист(Александр Нюландер, Джонатан Тэйвз)
13:58Ник Ритчи
14:49Хампус Линдхольм
15:33Алекс Дебринкэт(Доминик Кубалик, Патрик Кейн)
2-й период
27:05Райан Карпентер
32:39Эрик Гудбрэнсон(Сэм Стил, Райан Гецлаф)
3-й период
41:25Хампус Линдхольм
42:34Джонатан Тэйвз
45:18Джонатан Тэйвз
46:17Ник Ритчи(Сэм Стил, Кэм Фаулер)
53:01Картер Рауни
Овертайм
60:24Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз, Данкан Кит)
Лучшие игроки матча
Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Сэм Стил (Анахайм Дакс)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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