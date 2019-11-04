«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа в НХЛ

Источник: AP 2019

Шайбы в составе победителей забросили Адам Боквист (10-я минута), Алекс Дебринкат (16) и Патрик Кейн (61). У хозяев отличились Сэм Стил (33) и Ник Ритчи (47). 19-летний шведский защитник Боквист забросил первую шайбу в НХЛ в карьере.

Гецлаф набрал одно очко за результативную передачу. В 1000 матчей на его счету 934 очка (268 шайб + 666 передач). Канадец занимает второе место после финна Теему Селянне (988) по очкам в истории клуба, четвертое — по голам, первое — по результативным передачам.

На втором месте после Гецлафа по числу матчей за «Анахайм» в истории — Кори Перри (988), ныне выступающий за «Даллас», на третьем — завершивший карьеру Селянне (966).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-chi-3-ana-2-fot/t-277753022/c-70110403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гецлафу 34 года, он был задрафтован «Анахаймом» в 2003 году под 19-м номером. В 2007 году стал с клубом обладателем Кубка Стэнли, трижды участвовал в Матчах звезд НХЛ (2008, 2009, 2015). Является капитаном «Анахайма» с сезона-2010/11. В составе сборной Канады на счету Гецлафа две победы на Олимпиадах (2010, 2014) и золото Кубка мира (2016).