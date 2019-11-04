Хоккеист Кузнецов назвал результативные передачи своим хлебом с маслом

В ночь на понедельник «Вашингтон» дома обыграл «Калгари» (4:2). Кузнецов отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой игрового дня. Его партнер по команде чешский форвард Якуб Врана оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ, две шайбы он забросил с передач Кузнецова.

«Это мой хлеб с маслом, — сказал Кузнецов. — Я увидел его на совершенно пустом пространстве, и когда ты видишь партнера, явно поймавшего кураж, в такой позиции, надо просто отдать ему шайбу, и он все сделает. Я ему просто сказал, что к черту эту оборону, давай, забивай третий гол».