Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Торпедо
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
42
Все события
Фоторепортажи
35Радость Бийола, новые записки Гончаренко и фанаты в ушанках. Снежные кадры с «ВЭБ Арены»
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
10:02 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Кузнецов назвал результативные передачи своим хлебом с маслом

ТАСС, 4 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что результативные передачи являются для него «хлебом с маслом». Комментарий Кузнецова приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник «Вашингтон» дома обыграл «Калгари» (4:2). Кузнецов отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой игрового дня. Его партнер по команде чешский форвард Якуб Врана оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ, две шайбы он забросил с передач Кузнецова.

«Это мой хлеб с маслом, — сказал Кузнецов. — Я увидел его на совершенно пустом пространстве, и когда ты видишь партнера, явно поймавшего кураж, в такой позиции, надо просто отдать ему шайбу, и он все сделает. Я ему просто сказал, что к черту эту оборону, давай, забивай третий гол».

Всего в текущем сезоне 27-летний Кузнецов набрал 11 (5 шайб + 6 передач) очков. В следующем матче 8 ноября «Вашингтон» на выезде сыграет с «Флоридой».

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Загитова: К четверным надо подготовиться и физически, и морально
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ
Зидан отреагировал на ранний уход Бэйла и Хамеса со стадиона
Ковалев выписан из больницы после поражения нокаутом от «Канело»
Первая ракетка России сохранила свое место в рейтинге WTA
Хулиганы и пай-мальчики: как очаровывают бойцы MMA (фото)
Назван главный претендент на должность наставника «Баварии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь