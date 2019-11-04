Бабаев о дисквалификации Кузнецова: Ситуация с кокаином — это чистая случайность и подстава
Агент Шуми Бабаев поделился мнением о ситуации форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Агент Шуми Бабаев поделился мнением о ситуации форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
ИИХФ дисквалифицировала игрока сборной России на четыре года за употребление кокаина. —.
— На вашем сайте среди друзей компании можно найти Евгения Кузнецова. Ситуация с кокаином — что это было?
— Как я знаю эту историю со своей стороны, это чистая случайность. Случайность и подстава. Но знаете, в чем разница между Россией и другими странами? У нас сразу клеймо ставят, хотят засадить человека, оскорбить, унизить. А там пытаются помочь, определить, почему так случилось: «Давайте дадим человеку шанс, давайте ему все вместе поможем». Не заклеймим, не расстреляем, не на 4 года лишим хоккея, а просто поймем.
В НХЛ на самом деле не дураки ведь: они провели собеседование — одно, второе, третье, запросили все отели, в которых он останавливался, всех людей, которые там были — целое расследование проводилось. И отстранили только на три игры. Разумное правильное решение: дали человеку шанс понять, доказать, что это случайность, либо просто его молодость — много факторов может быть. Человек может заблудиться, но ему укажешь на эту ошибку — «да, я был неправ» и исправится. У нас не дают этого шанса: все, ты виноват, ты ишак, козел, мы тебя хороним.
Ну это что — на четыре года оставить человека? Он
Да, можно говорить: плохой пример молодым. Но это наоборот — обратный пример: вот человек сделал — не делайте так, ребят. Каждый человек будет ошибаться. Жизнь — это ошибки:
А есть тренеры, которые боятся молодых: одна ошибка — все. Есть и другая крайность — с ветеранами, которые тоже еще могут поиграть в хоккей. Думаете, из одних молодых можно сделать команду? Нереально, если не будет ветеранов, никакой команды у вас не получится —
кто-тоэтими молодыми должен руководить. Молодежь сейчас не такая простая.
— Нет ощущения, что три матча дисквалификации Кузнецов получил даже не за кокаин, а за вранье?
— Скорее всего, так и есть, — сказал Бабаев.