Бабаев о дисквалификации Кузнецова: Ситуация с кокаином — это чистая случайность и подстава

Источник: AP 2019

ИИХФ дисквалифицировала игрока сборной России на четыре года за употребление кокаина. —.

— На вашем сайте среди друзей компании можно найти Евгения Кузнецова. Ситуация с кокаином — что это было?

— Как я знаю эту историю со своей стороны, это чистая случайность. Случайность и подстава. Но знаете, в чем разница между Россией и другими странами? У нас сразу клеймо ставят, хотят засадить человека, оскорбить, унизить. А там пытаются помочь, определить, почему так случилось: «Давайте дадим человеку шанс, давайте ему все вместе поможем». Не заклеймим, не расстреляем, не на 4 года лишим хоккея, а просто поймем.

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В НХЛ на самом деле не дураки ведь: они провели собеседование — одно, второе, третье, запросили все отели, в которых он останавливался, всех людей, которые там были — целое расследование проводилось. И отстранили только на три игры. Разумное правильное решение: дали человеку шанс понять, доказать, что это случайность, либо просто его молодость — много факторов может быть. Человек может заблудиться, но ему укажешь на эту ошибку — «да, я был неправ» и исправится. У нас не дают этого шанса: все, ты виноват, ты ишак, козел, мы тебя хороним.

Ну это что — на четыре года оставить человека? Он кому-то этим навредил? Он нанес вред самому себе. Он что, улучшил этим результат? Что он сделал такого, за что его на четыре года наказали?



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Да, можно говорить: плохой пример молодым. Но это наоборот — обратный пример: вот человек сделал — не делайте так, ребят. Каждый человек будет ошибаться. Жизнь — это ошибки: кто-то учится на своих, кто-то на чужих. Из этих ошибок жизнь состоит. Хоккей состоит из ошибок: судьи ошибаются — значит, мы должны их пылесосить только матом? Посмотрите, в НХЛ они тоже ошибаются. Игроки ошибаются — но посмотрите на «Витязь»: Кравец дал людям шанс, они играют, он не сажает никого за каждую ошибку. Вспомните «Адмирал» Андриевского: у него молодые все выросли. Почему? Он им доверял: «Ребята, я вас не посажу, если вы один раз ошибетесь». В НХЛ им доверяют.

А есть тренеры, которые боятся молодых: одна ошибка — все. Есть и другая крайность — с ветеранами, которые тоже еще могут поиграть в хоккей. Думаете, из одних молодых можно сделать команду? Нереально, если не будет ветеранов, никакой команды у вас не получится — кто-то этими молодыми должен руководить. Молодежь сейчас не такая простая.

— Нет ощущения, что три матча дисквалификации Кузнецов получил даже не за кокаин, а за вранье?

— Скорее всего, так и есть, — сказал Бабаев.