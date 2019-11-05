Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
26
Хоккей. НХЛ
6.11
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.11
Нью-Йорк Айлендерс
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
18«Формула-1» показала болиды будущего
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
11:48 (мск), источник: Sport24

Малкин по-настоящему вернулся, отдав гениальный пас. Его «Питтсбург» разнесла лучшая тройка НХЛ

Маршанд похоронил «Пингвинз», набрав 5 очков за матч.

Наверх
Источник: Reuters

7 октября, когда стало известно о характере очередной травмы Евгения Малкина и ориентировочных сроках его восстановления, за русского форварда стало немного тревожно. «Повреждение мягких тканей на ноге, минимум месяц на возвращение в строй». Максимальных сроков никто не называл, казалось, вся эта история может серьезно затянуться. Но опасения оказались напрасными — уже 18 октября Джино возобновил ледовые тренировки, а 2 ноября вышел на лед в матче с «Эдмонтоном». Что называется — пронесло! «Ойлерз» команда Малкина проиграла, но сам он был очень активен, шесть раз бросив по воротам и заслужив похвалу от главного тренера Майка Салливана.

Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо.
Майк Салливан
главный тренер «Питтсбурга»

Дальше «Питтсбург» ждала более серьезная проверка. В ночь с понедельника на вторник «Пингвинз» играли в гостях против «Бостона» — второй команды НХЛ на данный момент с одной из лучших атакующих троек лиги в составе. «Брюинз» начал подтверждать статус фаворита уже на 6-й минуте стартового периода, правда, Маршанд, Бержерон и Пастрняк на этот раз оказались ни при чем. Джейк Дебраск подловил на ошибке Криса Летанга, заехал в зоне «Пенс» и не очень сильно бросил в ближний угол с довольно острого угла. Мэтт Мюррей в игру к этому моменту еще не включился.

Дальше за дело взялось уже ударное сочетание «Мишек», организовавшее два гола за 11 минут. Еще в первом периоде преимущество хозяев удвоил Маршанд, который слету попал по шайбе после того, как ее не смог перехватить Сидни Кросби. А уже после перерыва Давид Пастрняк второй раз за вечер доказал, что Мюррей и ближний угол его ворот находятся в напряженных отношениях. Вратарь «Питтсбурга» зевнул бросок чеха и отправился на скамейку запасных. Со стабильностью у него по-прежнему есть проблемы.


Нажмите,
чтобы включить звук

Казалось, «Пингвинз» не удастся избежать разгрома, но гости довольно неожиданно поднялись на камбэк. Причем их движущей силой стали не Кросби и не Малкин, а форварда третьего звена. Доминик Кагун добил шайбу в ворота с нулевого угла, а Летанг отмазался за кошмарный обрез в первом периоде, выдав чудо-пас на Ника Бьюгстада. Так за 4 с небольшим минуты 0:3 превратились в 2:3, а к фанатам «Питтсбурга» вернулась надежда.

Укрепил эту надежду Малкин, который во второй половине второй двадцатиминутки по-настоящему вернулся в сезон. Сначала Евгений провел репетицию, отдав крутой пас за спину на Алекса Гальченюка — американец белорусского происхождения выход «1 в 0» запорол.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вскоре случился и полноценный концерт российского великана. Малкин получил шайбу в среднюю зону, залез в хозяйскую, после чего выдал очередную передачу-конфету, на этот раз на Брайана Раста — еще один американец гениальный подарок Джино использовал по назначению.

«Бостону» остро нужен был перерыв, чтобы остановить этот кошмар, но еще до паузы «Брюинз» получили возможность поиграть в большинстве и вернуть себе преимущество. Получилось не очень. Розыгрыш лишнего у хозяев не получился, а выскочивший со скамейки штрафников защитник Джон Марино исполнил все, как топ-форвард. Поверить в то, что для 22-летнего оборонца этот гол стал первым в НХЛ, почти невозможно — удивительное спокойствие и уверенность в себе.

Третий период «Питтсбург» начал так мощно, что, казалось, гости вот-вот добьют поплывшего соперника, но вместо этого они пропустили. В формате «4 на 4» Маршанд последовательно расправился с недавними героями Малкиным и Растом, а затем нашел в правом круге вбрасывания Тори Круга — кипер Тристан Джерри пошел по стопам своего коллеги Мюррея и пустил в ближний.

Пропущенный гол не выбил «Пенс» из седла — они продолжали по полной нагружать Ярослава Галака, в какой-то момент их преимущество по броскам в третьей двадцатиминутке стало двукратным. Но это был вечер Маршанда. За пару минут до конца основного времени он ворвался в зону и исполнил идеальный по точности бросок в дальнюю девятку, а затем помог Бержерону забить в пустые ворота. 6:4 — победа «Брюинз», которые с такой тройкой нападения снова вправе мечтать минимум о финале Кубка Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бостон Брюинз
6:4
2:0, 1:4, 3:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 65.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиМайк Салливан
Вратари
Ярослав ГалакМэттью Мюррей(Тристан Джерри, Тристан Джерри)
1-й период
05:24Джейк Дебраск
09:04Давид Крейчи
13:05Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Здено Хара)
18:04Крис Летанг
2-й период
24:22Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Брэндон Карло)
25:35Доминик Кахун(Джастин Шульц, Джаред Маккэн)
29:56Ник Бьюгстад(Крис Летанг, Брайан Дюмулин)
35:59Брайан Раст(Алекс Гальченюк, Евгений Малкин)
37:50Джон Марино
39:57Джон Марино
3-й период
47:02Брэндон Карло
47:02Зак Астон-Ризе
48:14Тори Краг(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
51:47Ник Бьюгстад
58:03Брэд Маршан
59:46Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
Лучшие игроки матча
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «После матча едем в баню, давай с нами». Ведущая «Спартака» пожаловалась на домогательства
Горячая ведущая Матч ТВ разговорилась: "Всем интересно, с кем спит Капризов"
Добро пожаловать в плей-офф! Главные матчи четвертого тура ЛЧ
ВАДА предъявило обвинения 47 россиянам. Их лишат медалей?
У «Спартака» проблемы со скамейкой? Нужна новая чистка состава?
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Как стать секс-символом «Спартака». Интервью с Ушаковой (фото)
Панарин забил, но «Рейнджерс» разгромлен худшей командой НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь