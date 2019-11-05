Малкин по-настоящему вернулся, отдав гениальный пас. Его «Питтсбург» разнесла лучшая тройка НХЛ
Маршанд похоронил «Пингвинз», набрав 5 очков за матч.
Маршанд похоронил «Пингвинз», набрав 5 очков за матч.
7 октября, когда стало известно о характере очередной травмы Евгения Малкина и ориентировочных сроках его восстановления, за русского форварда стало немного тревожно. «Повреждение мягких тканей на ноге, минимум месяц на возвращение в строй». Максимальных сроков никто не называл, казалось, вся эта история может серьезно затянуться. Но опасения оказались напрасными — уже 18 октября Джино возобновил ледовые тренировки, а 2 ноября вышел на лед в матче с «Эдмонтоном». Что называется — пронесло! «Ойлерз» команда Малкина проиграла, но сам он был очень активен, шесть раз бросив по воротам и заслужив похвалу от главного тренера Майка Салливана.
Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо.
Дальше «Питтсбург» ждала более серьезная проверка. В ночь с понедельника на вторник «Пингвинз» играли в гостях против «Бостона» — второй команды НХЛ на данный момент с одной из лучших атакующих троек лиги в составе. «Брюинз» начал подтверждать статус фаворита уже на 6-й минуте стартового периода, правда, Маршанд, Бержерон и Пастрняк на этот раз оказались ни при чем. Джейк Дебраск подловил на ошибке Криса Летанга, заехал в зоне «Пенс» и не очень сильно бросил в ближний угол с довольно острого угла. Мэтт Мюррей в игру к этому моменту еще не включился.
Дальше за дело взялось уже ударное сочетание «Мишек», организовавшее два гола за 11 минут. Еще в первом периоде преимущество хозяев удвоил Маршанд, который слету попал по шайбе после того, как ее не смог перехватить Сидни Кросби. А уже после перерыва Давид Пастрняк второй раз за вечер доказал, что Мюррей и ближний угол его ворот находятся в напряженных отношениях. Вратарь «Питтсбурга» зевнул бросок чеха и отправился на скамейку запасных. Со стабильностью у него
Казалось, «Пингвинз» не удастся избежать разгрома, но гости довольно неожиданно поднялись на камбэк. Причем их движущей силой стали не Кросби и не Малкин, а форварда третьего звена. Доминик Кагун добил шайбу в ворота с нулевого угла, а Летанг отмазался за кошмарный обрез в первом периоде, выдав
Укрепил эту надежду Малкин, который во второй половине второй двадцатиминутки
А вскоре случился и полноценный концерт российского великана. Малкин получил шайбу в среднюю зону, залез в хозяйскую, после чего выдал очередную
«Бостону» остро нужен был перерыв, чтобы остановить этот кошмар, но еще до паузы «Брюинз» получили возможность поиграть в большинстве и вернуть себе преимущество. Получилось не очень. Розыгрыш лишнего у хозяев не получился, а выскочивший со скамейки штрафников защитник Джон Марино исполнил все, как
Третий период «Питтсбург» начал так мощно, что, казалось, гости
Пропущенный гол не выбил «Пенс» из седла — они продолжали по полной нагружать Ярослава Галака, в
|Брюс Кэссиди
|Майк Салливан
|Ярослав Галак
|Мэттью Мюррей(Тристан Джерри, Тристан Джерри)
|05:24
|Джейк Дебраск
|09:04
|Давид Крейчи
|13:05
|Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Здено Хара)
|18:04
|Крис Летанг
|24:22
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Брэндон Карло)
|25:35
|Доминик Кахун(Джастин Шульц, Джаред Маккэн)
|29:56
|Ник Бьюгстад(Крис Летанг, Брайан Дюмулин)
|35:59
|Брайан Раст(Алекс Гальченюк, Евгений Малкин)
|37:50
|Джон Марино
|39:57
|Джон Марино
|47:02
|Брэндон Карло
|47:02
|Зак Астон-Ризе
|48:14
|Тори Краг(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
|51:47
|Ник Бьюгстад
|58:03
|Брэд Маршан
|59:46
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0