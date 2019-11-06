Тренер «Спартака» объяснил проблемы российских хоккеистов в Америке

Источник: Известия

«Из-за одного человека, приезжающего со стороны, никто ничего рушить не будет, — сказал Витолиньш в интервью “Спорт-Экспресс”. — И, наверное, в Северной Америке люди считают, что их хоккей лучше, чем у нас. Им надо, чтобы человек подстроился под их систему и доказал, что не только может отдать передачу, но создать момент за счет индивидуальных усилий. Если Гусев начнет над этим больше работать и уделять внимание взрывными качествами, борьбе, то у него всё получится».

По словам многолетнего помощника Олега Знарка в «Динамо», СКА и сборной России, Гусеву может быть полезно посмотреть на игру в НХЛ со стороны. «Нью-Джерси» отправил россиянина в ложу прессы, откуда обычно за матчами следят хоккеисты, которые не проходят в состав.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

«Почему нет? Хоккей в НХЛ более качественного уровня. При просмотре со стороны тебе могут указать на то, как надо правильно действовать, а не играть, как ты делал раньше, — сказал Витолиньш. — Игроки, приезжающие в НХЛ, могут принести креатив в действия своей новой команды, но ей важно не утратить прежнюю агрессию. В “Нью-Джерси” хотят показать, чего ждут от Гусева сверх того, что он дает сейчас. Надо выйти из зоны комфорта и сыграть через не могу. Этого требуют все тренеры. Если ты будешь действовать только в границах своей зоны комфорта, то в игре не добавишь».

Витолиньш также оценил уровень «Спартака» в сравнении с чемпионатом Швейцарии, где он работал в «Давосе». Специалист объяснил, почему не видит красно-белых в числе лидеров турнира.

«Где-то в серединке. Потому что в чемпионате Швейцарии нет команд-фаворитов. Там все клубы довольно ровные. Но если говорить о зрелищности хоккея — каждый играет, чтобы победить», — пояснил он.