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5 ноября, источник: Известия

Тренер «Спартака» объяснил проблемы российских хоккеистов в Америке

Тренер московского «Спартака» Харийс Витолиньш признал уровень хоккея в Северной Америке более качественным по сравнению с другими территориями. Именно этим он объяснил неудачи лучшего игрока КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева в НХЛ, где россиянину не удается пробиться в состав одного из худших клубов лиги, «Нью-Джерси».

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Источник: Известия

«Из-за одного человека, приезжающего со стороны, никто ничего рушить не будет, — сказал Витолиньш в интервью “Спорт-Экспресс”. — И, наверное, в Северной Америке люди считают, что их хоккей лучше, чем у нас. Им надо, чтобы человек подстроился под их систему и доказал, что не только может отдать передачу, но создать момент за счет индивидуальных усилий. Если Гусев начнет над этим больше работать и уделять внимание взрывными качествами, борьбе, то у него всё получится».

По словам многолетнего помощника Олега Знарка в «Динамо», СКА и сборной России, Гусеву может быть полезно посмотреть на игру в НХЛ со стороны. «Нью-Джерси» отправил россиянина в ложу прессы, откуда обычно за матчами следят хоккеисты, которые не проходят в состав.


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«Почему нет? Хоккей в НХЛ более качественного уровня. При просмотре со стороны тебе могут указать на то, как надо правильно действовать, а не играть, как ты делал раньше, — сказал Витолиньш. — Игроки, приезжающие в НХЛ, могут принести креатив в действия своей новой команды, но ей важно не утратить прежнюю агрессию. В “Нью-Джерси” хотят показать, чего ждут от Гусева сверх того, что он дает сейчас. Надо выйти из зоны комфорта и сыграть через не могу. Этого требуют все тренеры. Если ты будешь действовать только в границах своей зоны комфорта, то в игре не добавишь».

Витолиньш также оценил уровень «Спартака» в сравнении с чемпионатом Швейцарии, где он работал в «Давосе». Специалист объяснил, почему не видит красно-белых в числе лидеров турнира.

«Где-то в серединке. Потому что в чемпионате Швейцарии нет команд-фаворитов. Там все клубы довольно ровные. Но если говорить о зрелищности хоккея — каждый играет, чтобы победить», — пояснил он.

По словам тренера, для каждого наставника важнее победа, чем зрелищность. При этом он подчеркнул, что «Спартаку» необходимо забивать больше шайб, учиться держать счет и строить оборону. Он добавил, что главное — это Кубок, а каким образом он выигран, уже не важно.

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