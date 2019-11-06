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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?

Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.

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Источник: AP 2019

«У нас есть хоккеисты, которые в данный момент не могут играть в этой лиге», — говорил более недели назад главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после того, как «короли» разгромно проиграли на выезде «Чикаго». После той неудачи калифорнийцы уступили дома «Ванкуверу», с трудом обыграли дома тех же «чёрных ястребов», прервав серию из четырёх поражений, и отправились на выезд в Торонто.

У «кленовых листьев» восстановился после травмы ведущий центр Джон Таварес, отсутствовавший 7 матчей, и это придало «Мэйпл Лифс» нужной энергии. «Лос-Анджелес», в свою очередь, предстал привычным коллективом с недостатком характера и неважной реализацией моментов.

Илью Ковальчука, который до этого в шести предыдущих матчах набрал только одно очко за голевой пас и суммарный показатель полезности «-2», отрядили во второе звено, в очередной раз поменяв ему партнёров. На этот раз в тройке с россиянином вышли Тайлер Тоффоли и Блейк Лизотт, но на эффективности этого сочетания перемены никак не сказались.


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Впрочем, гости смогли открыть счёт во втором периоде, когда Алекс Иафалло в большинстве удачно поймал отскок от лицевого борта, опередив вратаря и защитников.

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Спустя восемь минут Александер Керфут воспользовался тем, что форварды «Кингз» Клиффорд и Льюис сшибли друг друга с ног, и восстановил равновесие.

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Ковальчук получил не много игрового времени — лишь 14 минут и 27 секунд, что стало его худшим показателем в шести последних матчах. Илья старался и даже заработал на себе большинство, когда в конце второго периода его придержал защитник «Торонто» Джейк Маззин. Контакт был не очень продолжительным, за что Ковальчука болельщики «кленовых» мгновенно прозвали симулянтом.

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В итоге всё решилось в самой концовке. Остон Мэттьюс заставил фанатов «Торонто» ликовать, выведя хозяев вперёд за 8 минут до окончания основного времени, а полминуты спустя «Скотиабанк-Арена» взорвалась овациями после издевательской шайбы Вильяма Нюландера.

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Что касается Ковальчука, то он закончил матч с двумя бросками в створ и нулевым показателем полезности, вновь оказавшись под огнём критики со стороны болельщиков «Лос-Анджелеса».

«Возможно, я ждал чего-то не того… Но Ковальчука подписывали, чтобы он бросал и забивал. А он не может нанести бросок», — отметил в «Твиттере» болельщик Николас Бойд. «Помолитесь хоккейным богам, чтобы Ковальчук завершил карьеру в межсезонье. Его контракт будет перекрывать любое свободное пространство под потолком. Спасибо Робу Блэйку за эту ужасную сделку», — вторит Robert T. «Такие эпизоды, как с удалением Маззина, случаются по 20 раз за матч. Ковальчук упал с большим желанием», — резюмировал Eric Carozza. В 15 матчах сезона на счету Ильи 8 (3+5) очков и «-10» по показателю полезности. Пока каждый набранный балл Ковальчука обходится «королям» в $ 781 тыс.

Торонто Мэйпл Ливз
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 66.11.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena, 19195 зрителей
Главные тренеры
Майк БэбкокТодд Маклеллан
Вратари
Фредерик АндерсенДжонатан Куик(Джонатан Куик)
1-й период
15:42Тайлер Тоффоли
2-й период
24:02Александр Керфут
25:40Алекс Иафалло(Анже Копитар, Дастин Браун)
33:29Александр Керфут
35:05Адриан Кемпе
38:33Джейк Маззин
3-й период
40:00Алек Мартинес
42:49Ник Шор
52:36Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Андреас Юнссон)
53:06Вильям Нюландер(Остон Мэттьюс, Джастин Холл)
59:47Бен Хаттон
Лучшие игроки матча
Вильям Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз), Александр Керфут (Торонто Мэйпл Ливз), Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
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