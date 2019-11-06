У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?
Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.
Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.
«У нас есть хоккеисты, которые в данный момент не могут играть в этой лиге», — говорил более недели назад главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после того, как «короли» разгромно проиграли на выезде «Чикаго». После той неудачи калифорнийцы уступили дома «Ванкуверу», с трудом обыграли дома тех же «чёрных ястребов», прервав серию из четырёх поражений, и отправились на выезд в Торонто.
У «кленовых листьев» восстановился после травмы ведущий центр Джон Таварес, отсутствовавший 7 матчей, и это придало «Мэйпл Лифс» нужной энергии. «Лос-Анджелес», в свою очередь, предстал привычным коллективом с недостатком характера и неважной реализацией моментов.
Илью Ковальчука, который до этого в шести предыдущих матчах набрал только одно очко за голевой пас и суммарный показатель полезности «-2», отрядили во второе звено, в очередной раз поменяв ему партнёров. На этот раз в тройке с россиянином вышли Тайлер Тоффоли и Блейк Лизотт, но на эффективности этого сочетания перемены никак не сказались.
Впрочем, гости смогли открыть счёт во втором периоде, когда Алекс Иафалло в большинстве удачно поймал отскок от лицевого борта, опередив вратаря и защитников.
Спустя восемь минут Александер Керфут воспользовался тем, что форварды «Кингз» Клиффорд и Льюис сшибли друг друга с ног, и восстановил равновесие.
Ковальчук получил не много игрового времени — лишь 14 минут и 27 секунд, что стало его худшим показателем в шести последних матчах. Илья старался и даже заработал на себе большинство, когда в конце второго периода его придержал защитник «Торонто» Джейк Маззин. Контакт был не очень продолжительным, за что Ковальчука болельщики «кленовых» мгновенно прозвали симулянтом.
В итоге всё решилось в самой концовке. Остон Мэттьюс заставил фанатов «Торонто» ликовать, выведя хозяев вперёд за 8 минут до окончания основного времени, а полминуты спустя «Скотиабанк-Арена» взорвалась овациями после издевательской шайбы Вильяма Нюландера.
Что касается Ковальчука, то он закончил матч с двумя бросками в створ и нулевым показателем полезности, вновь оказавшись под огнём критики со стороны болельщиков «Лос-Анджелеса».
«Возможно, я ждал
|Майк Бэбкок
|Тодд Маклеллан
|Фредерик Андерсен
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|15:42
|Тайлер Тоффоли
|24:02
|Александр Керфут
|25:40
|Алекс Иафалло(Анже Копитар, Дастин Браун)
|33:29
|Александр Керфут
|35:05
|Адриан Кемпе
|38:33
|Джейк Маззин
|40:00
|Алек Мартинес
|42:49
|Ник Шор
|52:36
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Андреас Юнссон)
|53:06
|Вильям Нюландер(Остон Мэттьюс, Джастин Холл)
|59:47
|Бен Хаттон
Вильям Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз), Александр Керфут (Торонто Мэйпл Ливз), Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0