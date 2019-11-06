У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?

Источник: AP 2019

«У нас есть хоккеисты, которые в данный момент не могут играть в этой лиге», — говорил более недели назад главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после того, как «короли» разгромно проиграли на выезде «Чикаго». После той неудачи калифорнийцы уступили дома «Ванкуверу», с трудом обыграли дома тех же «чёрных ястребов», прервав серию из четырёх поражений, и отправились на выезд в Торонто.

У «кленовых листьев» восстановился после травмы ведущий центр Джон Таварес, отсутствовавший 7 матчей, и это придало «Мэйпл Лифс» нужной энергии. «Лос-Анджелес», в свою очередь, предстал привычным коллективом с недостатком характера и неважной реализацией моментов.

Илью Ковальчука, который до этого в шести предыдущих матчах набрал только одно очко за голевой пас и суммарный показатель полезности «-2», отрядили во второе звено, в очередной раз поменяв ему партнёров. На этот раз в тройке с россиянином вышли Тайлер Тоффоли и Блейк Лизотт, но на эффективности этого сочетания перемены никак не сказались.



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Впрочем, гости смогли открыть счёт во втором периоде, когда Алекс Иафалло в большинстве удачно поймал отскок от лицевого борта, опередив вратаря и защитников.

Спустя восемь минут Александер Керфут воспользовался тем, что форварды «Кингз» Клиффорд и Льюис сшибли друг друга с ног, и восстановил равновесие.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W1WV0TVOKpQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук получил не много игрового времени — лишь 14 минут и 27 секунд, что стало его худшим показателем в шести последних матчах. Илья старался и даже заработал на себе большинство, когда в конце второго периода его придержал защитник «Торонто» Джейк Маззин. Контакт был не очень продолжительным, за что Ковальчука болельщики «кленовых» мгновенно прозвали симулянтом.

В итоге всё решилось в самой концовке. Остон Мэттьюс заставил фанатов «Торонто» ликовать, выведя хозяев вперёд за 8 минут до окончания основного времени, а полминуты спустя «Скотиабанк-Арена» взорвалась овациями после издевательской шайбы Вильяма Нюландера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ol1ynRH9K30" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Ковальчука, то он закончил матч с двумя бросками в створ и нулевым показателем полезности, вновь оказавшись под огнём критики со стороны болельщиков «Лос-Анджелеса».