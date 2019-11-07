У Панарина уже шесть матчей с очками! Они с Бучневичем тащат «Рейнджерс»

Источник: Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» в последних пяти матчах сумел одержать три победы, но на фоне большинства других команд Восточной конференции дела у «синерубашечников» по-прежнему складываются не лучшим образом. Перед домашней игрой с «Детройтом» «Рейнджерс» шли на 14-м месте Востока и имели отрицательный баланс побед и поражений. Впрочем, «Нью-Йорк» провёл лишь 12 встреч — меньше всех в лиге, — и если учитывать такой показатель, как потерянные очки, то у «Рейнджерс» не так всё мрачно.

В «Нью-Йорке» сейчас строится новая команда с новыми лидерами, и пробуксовка на старте сезона вполне объяснима. Но оправдать некоторые отдельные матчи в исполнении «Рейнджерс» всё-таки довольно трудно. Так, парни с Бродвея в «Мэдисон Сквер Гарден» оказались разгромлены одной из худших команд НХЛ «Оттавой», а главный тренер клуба Дэвид Куинн практически открытым текстом заявил о недооценке соперника.

В следующем матче у «Рейнджерс» был отличный шанс реабилитироваться, в Нью-Йорк пожаловал «Детройт» — худшая команда нынешней регулярки НХЛ. Но на этот раз у «синерубашечников» не должно было быть никаких проблем с настроем — победы клубу нужны здесь и сейчас.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори

В воротах «Нью-Йорка» с первых минут появился Хенрик Лундквист, последние три матча наблюдавший, как у него выигрывает конкуренцию Александр Георгиев. Россиянин провёл три игры подряд, но после шести пропущенных от «Оттавы» шайб ему дали отдохнуть. В первом звене вместе с Артемием Панариным, набирающим очки пять матчей подряд, вновь вышел Райан Строум, здорово подменяющий травмированного Мику Зибанежада на позиции первого центрфорварда команды, а также Йеспер Фаст. Павел Бучневич, как и в матче с «Оттавой», вышел во второй тройке, его партнёрами стали Филип Хитил и Крис Крайдер.

В первом периоде «Рейнджерс» и «Детройт» обошлись без заброшенных шайб, но во втором периоде команды прорвало, и прежде всего хозяев площадки. Открыть счёт «Нью-Йорку» помогло большинство в исполнении второй спецбригады: Бучневич отправил шайбу на пятак, Брэндан Лемье попытался бросить с разворота, но получилась передача на Тони Деанджело, и главный бомбардир «Рейнджерс» среди защитников забросил свою пятую шайбу в сезоне.

Не прошло и двух минут, как «Нью-Йорк» увеличил преимущество. Деанджело и Бучневич снова набрали очки, и нельзя не отметить, как здорово Павел выполнил поперечную передачу на Криса Крайдера, который пробил Джимми Ховарда броском в ближний угол.



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Таким образом, Бучневич набрал два очка и догнал во внутриклубном соревновании бомбардиров Панарина — у обоих россиян стало по 12 результативных баллов. Но делить лидерство в этой номинации Артемий не желал, и почти через три минуты после шайбы Крайдера «Рейнджерс» забросили ещё одну шайбу, соавтором которой стал один из самых дорогих игроков НХЛ. Панарин отдал на Адама Фокса, тот бросил от синей линии (хозяева были в большинстве), и шайба, срикошетив от плеча Райана Строума, залетела в сетку. Это был пятый гол Строума в сезоне, больше него в «Рейнджерс» забивает только Хлебушек.

За четыре с небольшим минуты «Нью-Йорк» указал «Детройту» на его нынешнее место, а быстрая ответная шайба «Ред Уингз» в исполнении Валттери Фильппулы (её сделал Атанасиу, улетевший в контратаку и выложивший удобный пас партнёру) никак не изменила ситуацию.

«Рейнджерс» уверенно контролировали матч, имели шансы увеличить отрыв в счёте, а на 49-й минуте «Детройт» собственноручно подарил хозяевам четвёртую шайбу. «Красные крылья» играли в большинстве, когда в контратаку убежал Грег Маккегг. Форвард нанёс нехитрый бросок, который почему-то вогнал в ступор Ховарда, Тайлер Бертуцци ужасно сыграл на подборе, и со второго предъявления Маккегг всё-таки забил свой гол.

4:1, игра была сделана. В концовке матча «Детройт» довольно рано заменил голкипера на шестого полевого игрока, но это привело лишь к тому, что «Рейнджерс» забросили пятую шайбу. Отличился Артемий Панарин. Для Хлебушка этот гол стал седьмым в сезоне, он набирает очки в шести встречах подряд и является лучшим бомбардиром и снайпером своей команды. Второй по результативности игрок «Нью-Йорка» — Бучневич. Приятно, что русские парни играют ключевую роль в одной из самых популярных команд НХЛ!

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Что касается «Детройта», то великий клуб сейчас представляет собой жалкое зрелище. При наибольшем количестве сыгранных матчей в конференции «Ред Уингз» набрали меньше всех очков, а в последних 13 матчах «красные крылья» проиграли 12 раз. Клубу необходима качественная перестройка, но на это явно потребуется время.