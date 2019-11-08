Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
ТАСС, 8 ноября. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Каролину» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 ноября. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Каролину» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (20-я минута), Брэндон Лемье (39), Павел Бучневич (42) и Адам Фокс (59). У «Каролины» голы забили Дуги Хэмилтон (35) и Себастьян Ахо (56).
Российский форвард «Рейнджерс» Панарин провел на льду 18 минут и 11 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, на его счету одна голевая передача. 28-летний Панарин набрал в 14 матчах чемпионата 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач).
Российский нападающий Павел Бучневич сыграл 17 минут 20 секунд, нанес один бросок, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. Всего на счету 24-летнего россиянина теперь 12 (3+9) очков в 14 матчах. Во втором матче подряд Панарин и Бучневич набирают по два очка за результативность, в ночь на четверг они отличились в домашней игре с «Детройтом» (5:1).
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист провел второй матч за два дня, он отразил 45 из 47 бросков и был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой стал Бучневич, третьей — Ахо.
«Рейнджерс» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 15 очков. «Каролина» идет на пятой строчке, имея в активе 19 очков после 16 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Каролина» в гостях встретится с «Оттавой», «Рейнджерс» в воскресенье примут «Флориду».
|Род Бриндамор
|Дэвид Куинн
|Петр Мразек(Петр Мразек)
|Хенрик Лундквист
|03:32
|Лиас Андерссон
|09:10
|Марк Стаал
|19:32
|Артемий Панарин(Райан Стром, Йеспер Фаст)
|27:45
|Джейк Гардинер
|34:32
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Теуво Терявяйнен)
|37:46
|Бретт Песке
|38:04
|Брендан Лемье(Энтони Дианджело, Павел Бучневич)
|41:15
|Павел Бучневич
|55:58
|Себастьян Ахо(Райан Дзингел, Мартин Нечас)
|58:35
|Адам Фокс(Артемий Панарин)
Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0