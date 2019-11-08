Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (20-я минута), Брэндон Лемье (39), Павел Бучневич (42) и Адам Фокс (59). У «Каролины» голы забили Дуги Хэмилтон (35) и Себастьян Ахо (56).

Российский форвард «Рейнджерс» Панарин провел на льду 18 минут и 11 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, на его счету одна голевая передача. 28-летний Панарин набрал в 14 матчах чемпионата 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач).

Российский нападающий Павел Бучневич сыграл 17 минут 20 секунд, нанес один бросок, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. Всего на счету 24-летнего россиянина теперь 12 (3+9) очков в 14 матчах. Во втором матче подряд Панарин и Бучневич набирают по два очка за результативность, в ночь на четверг они отличились в домашней игре с «Детройтом» (5:1).

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист провел второй матч за два дня, он отразил 45 из 47 бросков и был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой стал Бучневич, третьей — Ахо.