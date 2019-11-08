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10:00 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

ТАСС, 8 ноября. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Каролину» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (20-я минута), Брэндон Лемье (39), Павел Бучневич (42) и Адам Фокс (59). У «Каролины» голы забили Дуги Хэмилтон (35) и Себастьян Ахо (56).

Российский форвард «Рейнджерс» Панарин провел на льду 18 минут и 11 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, на его счету одна голевая передача. 28-летний Панарин набрал в 14 матчах чемпионата 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач).

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори

Российский нападающий Павел Бучневич сыграл 17 минут 20 секунд, нанес один бросок, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. Всего на счету 24-летнего россиянина теперь 12 (3+9) очков в 14 матчах. Во втором матче подряд Панарин и Бучневич набирают по два очка за результативность, в ночь на четверг они отличились в домашней игре с «Детройтом» (5:1).

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист провел второй матч за два дня, он отразил 45 из 47 бросков и был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой стал Бучневич, третьей — Ахо.

«Рейнджерс» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 15 очков. «Каролина» идет на пятой строчке, имея в активе 19 очков после 16 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Каролина» в гостях встретится с «Оттавой», «Рейнджерс» в воскресенье примут «Флориду».

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Каролина Харрикейнз
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 68.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДэвид Куинн
Вратари
Петр Мразек(Петр Мразек)Хенрик Лундквист
1-й период
03:32Лиас Андерссон
09:10Марк Стаал
19:32Артемий Панарин(Райан Стром, Йеспер Фаст)
2-й период
27:45Джейк Гардинер
34:32Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Теуво Терявяйнен)
37:46Бретт Песке
38:04Брендан Лемье(Энтони Дианджело, Павел Бучневич)
3-й период
41:15Павел Бучневич
55:58Себастьян Ахо(Райан Дзингел, Мартин Нечас)
58:35Адам Фокс(Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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