«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы
ТАСС, 8 ноября. «Вашингтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 ноября. «Вашингтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (1-я минута), Александр Овечкин (27, 33) и Том Уилсон (41, 61). У «Флориды» отличились Фрэнк Ватрано (2), Бретт Коннолли (15), Александр Барков (21) и Евгений Дадонов (39).
Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам «Флориды», забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. В 17 матчах текущего чемпионата 34-летний капитан «Вашингтона» набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 18 минут 16 секунд, отметившись тремя голевыми передачами. На счету 27-летнего Кузнецова 14 очков (5+9) в 14 матчах сезона. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной результативной передачей и двумя силовыми приемами за 17 минут на площадке.
Лучшим игроком встречи был признан Уилсон, второй звездой стал Овечкин, третьей — финский нападающий «Флориды» Александр Барков, на счету которого гол и результативная передача. Российский форвард «Флориды» Дадонов сыграл в матче 18 минут и 20 секунд, нанес три броска, забросил шайбу и отдал голевую передачу. 30-летний россиянин в 15 матчах чемпионата набрал 13 (7+6) очков. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по воротам.
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 17 матчах. «Флорида» идет на шестой строчке, в активе команды 19 очков после 15 игр. В следующем матче 10 ноября «Вашингтон» примет «Вегас», «Флорида» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
Результаты других матчей:
|Джоэль Кенневилль
|Тодд Рирден
|Сергей Бобровский
|Брэйден Холтби
|00:25
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Михал Кемпны)
|01:55
|Фрэнк Ватрано
|02:22
|Александр Барков
|14:26
|Бретт Коннолли(Брайан Бойл, Антон Строльман)
|20:27
|Александр Барков(Евгений Дадонов)
|25:38
|Брайан Бойл
|26:13
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
|27:03
|Том Уилсон
|28:59
|Гарнет Хэтэуэй
|32:14
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Дмитрий Орлов)
|34:13
|Кит Яндл
|36:42
|Дмитрий Орлов
|38:37
|Ларс Эллер
|38:59
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|40:44
|Том Уилсон(Евгений Кузнецов)
|46:00
|Драйден Хант
|48:59
|Михал Кемпны
|60:17
|Том Уилсон(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0