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10:15 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы

ТАСС, 8 ноября. «Вашингтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (1-я минута), Александр Овечкин (27, 33) и Том Уилсон (41, 61). У «Флориды» отличились Фрэнк Ватрано (2), Бретт Коннолли (15), Александр Барков (21) и Евгений Дадонов (39).

Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам «Флориды», забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. В 17 матчах текущего чемпионата 34-летний капитан «Вашингтона» набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач).

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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 18 минут 16 секунд, отметившись тремя голевыми передачами. На счету 27-летнего Кузнецова 14 очков (5+9) в 14 матчах сезона. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной результативной передачей и двумя силовыми приемами за 17 минут на площадке.

Лучшим игроком встречи был признан Уилсон, второй звездой стал Овечкин, третьей — финский нападающий «Флориды» Александр Барков, на счету которого гол и результативная передача. Российский форвард «Флориды» Дадонов сыграл в матче 18 минут и 20 секунд, нанес три броска, забросил шайбу и отдал голевую передачу. 30-летний россиянин в 15 матчах чемпионата набрал 13 (7+6) очков. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по воротам.


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«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 17 матчах. «Флорида» идет на шестой строчке, в активе команды 19 очков после 15 игр. В следующем матче 10 ноября «Вашингтон» примет «Вегас», «Флорида» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Результаты других матчей:

  • «Торонто» — «Вегас» — 2:1 ОТ;.
  • «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 ОТ.
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Флорида Пантерз
4:5ОТ
2:1, 2:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 68.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльТодд Рирден
Вратари
Сергей БобровскийБрэйден Холтби
1-й период
00:25Джон Карлсон(Александр Овечкин, Михал Кемпны)
01:55Фрэнк Ватрано
02:22Александр Барков
14:26Бретт Коннолли(Брайан Бойл, Антон Строльман)
2-й период
20:27Александр Барков(Евгений Дадонов)
25:38Брайан Бойл
26:13Александр Овечкин(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
27:03Том Уилсон
28:59Гарнет Хэтэуэй
32:14Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Дмитрий Орлов)
34:13Кит Яндл
36:42Дмитрий Орлов
38:37Ларс Эллер
38:59Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
3-й период
40:44Том Уилсон(Евгений Кузнецов)
46:00Драйден Хант
48:59Михал Кемпны
Овертайм
60:17Том Уилсон(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
Лучшие игроки матча
Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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Флорида Пантерз
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Торонто Мэйпл Ливз
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