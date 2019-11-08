«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (1-я минута), Александр Овечкин (27, 33) и Том Уилсон (41, 61). У «Флориды» отличились Фрэнк Ватрано (2), Бретт Коннолли (15), Александр Барков (21) и Евгений Дадонов (39).

Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам «Флориды», забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. В 17 матчах текущего чемпионата 34-летний капитан «Вашингтона» набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 18 минут 16 секунд, отметившись тремя голевыми передачами. На счету 27-летнего Кузнецова 14 очков (5+9) в 14 матчах сезона. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной результативной передачей и двумя силовыми приемами за 17 минут на площадке.

Лучшим игроком встречи был признан Уилсон, второй звездой стал Овечкин, третьей — финский нападающий «Флориды» Александр Барков, на счету которого гол и результативная передача. Российский форвард «Флориды» Дадонов сыграл в матче 18 минут и 20 секунд, нанес три броска, забросил шайбу и отдал голевую передачу. 30-летний россиянин в 15 матчах чемпионата набрал 13 (7+6) очков. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по воротам.



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«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 17 матчах. «Флорида» идет на шестой строчке, в активе команды 19 очков после 15 игр. В следующем матче 10 ноября «Вашингтон» примет «Вегас», «Флорида» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Результаты других матчей: