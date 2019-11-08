«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и прервал 10-матчевую победную серию «Айлендерс» в НХЛ

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Кейси Сизикас (1-я минута), Кэл Клаттербак (27), Адам Пелек (29). У «Питтсбурга» отличились Джаред Макканн (42), Брайан Раст (46) и Евгений Малкин (49), победный гол на 4-й минуте овертайма забил Раст, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Малкин, третьей — Пелек. «Питтсбург» уступал со счетом 0:3 к началу третьего периода, но хоккеисты команды смогли сравнять счет за семь минут.
Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, сыграв пятый матч в сезоне. Всего на счету 33-летнего российского нападающего, пропустившего почти месяц из-за травмы, четыре очка (2+2) по системе «гол+пас». Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков, потерпев второе поражение в семи матчах текущего чемпионата.
«Айлендерс» проиграли впервые с 11 октября, не сумев продлить серию побед, которая составила 10 матчей. «Айлендерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 15 игр. «Питтсбург» поднялся на седьмую строчку, набрав 19 очков в 16 матчах. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против «Чикаго», «Айлендерс» на своей площадке примут «Флориду».