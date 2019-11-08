«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и прервал 10-матчевую победную серию «Айлендерс» в НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Кейси Сизикас (1-я минута), Кэл Клаттербак (27), Адам Пелек (29). У «Питтсбурга» отличились Джаред Макканн (42), Брайан Раст (46) и Евгений Малкин (49), победный гол на 4-й минуте овертайма забил Раст, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Малкин, третьей — Пелек. «Питтсбург» уступал со счетом 0:3 к началу третьего периода, но хоккеисты команды смогли сравнять счет за семь минут.

Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, сыграв пятый матч в сезоне. Всего на счету 33-летнего российского нападающего, пропустившего почти месяц из-за травмы, четыре очка (2+2) по системе «гол+пас». Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков, потерпев второе поражение в семи матчах текущего чемпионата.