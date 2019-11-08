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10:19 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и прервал 10-матчевую победную серию «Айлендерс» в НХЛ

ТАСС, 8 ноября. «Питтсбург» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Кейси Сизикас (1-я минута), Кэл Клаттербак (27), Адам Пелек (29). У «Питтсбурга» отличились Джаред Макканн (42), Брайан Раст (46) и Евгений Малкин (49), победный гол на 4-й минуте овертайма забил Раст, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Малкин, третьей — Пелек. «Питтсбург» уступал со счетом 0:3 к началу третьего периода, но хоккеисты команды смогли сравнять счет за семь минут.

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Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, сыграв пятый матч в сезоне. Всего на счету 33-летнего российского нападающего, пропустившего почти месяц из-за травмы, четыре очка (2+2) по системе «гол+пас». Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков, потерпев второе поражение в семи матчах текущего чемпионата.

«Айлендерс» проиграли впервые с 11 октября, не сумев продлить серию побед, которая составила 10 матчей. «Айлендерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 15 игр. «Питтсбург» поднялся на седьмую строчку, набрав 19 очков в 16 матчах. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против «Чикаго», «Айлендерс» на своей площадке примут «Флориду».

Нью-Йорк Айлендерс
3:4ОТ
1:0, 2:0, 0:3
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 68.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцМайк Салливан
Вратари
Семен ВарламовМэттью Мюррей
1-й период
00:19Кейси Сизикас(Майкл Дэл Колл, Райан Пулок)
2-й период
26:15Коул Бардро
26:28Кэл Клаттербак(Адам Пелеч, Кейси Сизикас)
29:26Адам Пелеч(Мэтью Барзал, Андерс Ли)
36:15Мэтью Барзал
3-й период
41:38Джаред Маккэн(Джон Марино, Брайан Дюмулин)
46:16Брайан Раст(Евгений Малкин, Джаред Маккэн)
48:48Евгений Малкин(Джаред Маккэн, Юусо Риикола)
50:07Командный штраф
Овертайм
63:25Брайан Раст
Лучшие игроки матча
Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Адам Пелеч (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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