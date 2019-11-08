Овечкин вышел на 39-е место по количеству очков в «регулярках» НХЛ

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Овечкин в четверг записал в актив два гола и одну результативную передачу в победном матче с «Флоридой Пантерз» — 5:4 (овертайм). На счету россиянина стало 1233 очка (671 шайба + 562 передачи) в 1101 встрече «регулярки», что позволило ему обойти экс-защитника сборной США Фила Хаусли (1232 очка) и выйти на 39-е место по этому показателю.

Капитан «Кэпиталз» сравнялся с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого также 1233 балла. На 38-й строчке располагается завершивший карьеру Петер Штястны — 1239 очков.

Лидером по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).