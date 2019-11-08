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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин вышел на 39-е место по количеству очков в «регулярках» НХЛ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.

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Источник: Reuters

Овечкин в четверг записал в актив два гола и одну результативную передачу в победном матче с «Флоридой Пантерз» — 5:4 (овертайм). На счету россиянина стало 1233 очка (671 шайба + 562 передачи) в 1101 встрече «регулярки», что позволило ему обойти экс-защитника сборной США Фила Хаусли (1232 очка) и выйти на 39-е место по этому показателю.

Капитан «Кэпиталз» сравнялся с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого также 1233 балла. На 38-й строчке располагается завершивший карьеру Петер Штястны — 1239 очков.

Лидером по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).

Также Овечкин вышел на чистое седьмое место по количеству матчей «регулярки» с двумя и более заброшенными шайбами. Для 34-летнего форварда матч с «Флоридой» стал 136-м в карьере, в котором ему удалось отличиться не менее двух раз. По этому показателю Овечкин опередил канадца Майка Гартнера (135).

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2:1, 2:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 68.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльТодд Рирден
Вратари
Сергей БобровскийБрэйден Холтби
1-й период
00:25Джон Карлсон(Александр Овечкин, Михал Кемпны)
01:55Фрэнк Ватрано
02:22Александр Барков
14:26Бретт Коннолли(Брайан Бойл, Антон Строльман)
2-й период
20:27Александр Барков(Евгений Дадонов)
25:38Брайан Бойл
26:13Александр Овечкин(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
27:03Том Уилсон
28:59Гарнет Хэтэуэй
32:14Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Дмитрий Орлов)
34:13Кит Яндл
36:42Дмитрий Орлов
38:37Ларс Эллер
38:59Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
3-й период
40:44Том Уилсон(Евгений Кузнецов)
46:00Драйден Хант
48:59Михал Кемпны
Овертайм
60:17Том Уилсон(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
Лучшие игроки матча
Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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