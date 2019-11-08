Овечкин вышел на 39-е место по количеству очков в «регулярках» НХЛ
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.
Овечкин в четверг записал в актив два гола и одну результативную передачу в победном матче с «Флоридой Пантерз» — 5:4 (овертайм). На счету россиянина стало 1233 очка (671 шайба + 562 передачи) в 1101 встрече «регулярки», что позволило ему обойти
Капитан «Кэпиталз» сравнялся с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого также 1233 балла. На 38-й строчке располагается завершивший карьеру Петер Штястны — 1239 очков.
Лидером по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).
Также Овечкин вышел на чистое седьмое место по количеству матчей «регулярки» с двумя и более заброшенными шайбами. Для 34-летнего форварда матч с «Флоридой» стал 136-м в карьере, в котором ему удалось отличиться не менее двух раз. По этому показателю Овечкин опередил канадца Майка Гартнера (135).
|Джоэль Кенневилль
|Тодд Рирден
|Сергей Бобровский
|Брэйден Холтби
|00:25
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Михал Кемпны)
|01:55
|Фрэнк Ватрано
|02:22
|Александр Барков
|14:26
|Бретт Коннолли(Брайан Бойл, Антон Строльман)
|20:27
|Александр Барков(Евгений Дадонов)
|25:38
|Брайан Бойл
|26:13
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
|27:03
|Том Уилсон
|28:59
|Гарнет Хэтэуэй
|32:14
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Дмитрий Орлов)
|34:13
|Кит Яндл
|36:42
|Дмитрий Орлов
|38:37
|Ларс Эллер
|38:59
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|40:44
|Том Уилсон(Евгений Кузнецов)
|46:00
|Драйден Хант
|48:59
|Михал Кемпны
|60:17
|Том Уилсон(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0