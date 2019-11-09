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8 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Колорадо», «Коламбус», «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Европе в следующем сезоне НХЛ

Глава НХЛ Гэри Бэттмен рассказал о планах проведения матчей лиги в Европе в следующем сезоне.

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Источник: AP 2019

— НХЛ проведет матчи в Европе и в следующем году. В Финляндии будет 2 матча регулярки. «Колорадо» и «Коламбус» сыграют на «Хартвалл-Арене». И 2 матча будет в Чехии. «Бостон» сыграет с «Нэшвиллом». (Игорь Еронко).

«Нэшвилл» также сыграет выставочный матч с немецким «Мангеймом», а «Бостон» — с швейцарским «Берном».

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