«Колорадо», «Коламбус», «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Европе в следующем сезоне НХЛ

— НХЛ проведет матчи в Европе и в следующем году. В Финляндии будет 2 матча регулярки. «Колорадо» и «Коламбус» сыграют на «Хартвалл-Арене». И 2 матча будет в Чехии. «Бостон» сыграет с «Нэшвиллом». (Игорь Еронко).