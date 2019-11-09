«Олимпиада разрушительна для НХЛ». Беттмэн — об ОИ-2022 и матчах в России

Источник: Sport24

Накануне матчей регулярного чемпионата «Баффало» — «Тампа» в рамках NHL Global Series пресс-конференцию дал комиссионер Гэри Беттмэн.

— Мы все понимаем, какое влияние оказала Швеция на НХЛ, — начал общение с журналистами Беттмэн. — Сколько великих игроков из этой страны выступало и выступает в лиге. В составах клубов НХЛ выступает 75 шведов. Ни одна страна, не считая США и Канаду, не поставляет столько игроков для НХЛ, как Швеция. Через два года НХЛ вернется в Швецию. Что касается следующего года, то лига проведет матчи в Европе. В Финляндии и Чехии пройдут два матча регулярного чемпионата. «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, команды проведут свои первые встречи сезона в Европе. Также «Брюинз» и «Предаторз» закончат свои тренировочные лагеря в Германии и Швейцарии соответственно, и обе команды проведут выставочные матчи в рамках 2020 NHL Global Series Challenge. «Колорадо» и «Коламбус» дважды встретятся на Hartwall Arena в Хельсинки по ходу сезона.



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— В Стокгольме вы встречались с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Есть ли какие-то новости по Олимпиаде?

— С Рене Фазелем у нас было много встреч, но нет никаких новостей по Олимпиаде, какие бы я мог сообщить.

— С вашей точки зрения помогает ли Олимпиада развитию хоккея?

— Я не хочу включать заезженную пластинку. Это слишком сложно для нас. Я знаю, что многим игрокам нравится представлять свою страну на международных турнирах. Знаю, что многие игроки хотели бы участвовать в Олимпиадах. Знаю, что есть игроки, которые не поедут, но порадуются отпуску посреди сезона. Но что касается моей точки зрения, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ. Для сезона НХЛ. И вы поймите, что нам даже не дадут возможности — МОК не даст — продвигать этот турнир. Даже продвигать, при том что в нем будут участвовать наши игроки, и нам для этого придется прерывать сезон. Это очень сложный вопрос. Который мы продолжаем обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ. Который мы продолжаем обсуждать с ИИХФ и Рене Фазелем. Но мне по-прежнему нечего сказать на этот счет.

— Есть ли у НХЛ в планах проведения матчей в Восточной Европе: России, Латвии, Белоруссии?

— Мы обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в Восточной Европе, в частности в России. Обсуждаем внутренне. Мы об этом думаем, но на данный момент нет никакой конкретики.

— Представители КХЛ заявляли о желании провести матч между обладателем Кубка Гагарина и чемпионом Кубка Стэнли?

— Матчи между чемпионом НХЛ и КХЛ — это не то, над чем мы думаем. Мы знаем об огромном интересе к нашей лиге в России. Мы планируем в России только матчи регулярного чемпионата между клубами НХЛ.

— Насколько хорошо себя сейчас чувствует НХЛ?