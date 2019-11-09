СМИ: Хоккеисту «Колорадо» Задорову диагностирован перелом челюсти

Матч, который прошел в ночь на пятницу, завершился победой «Колорадо» со счетом 9:4. 24-летний россиянин провел на площадке 7 минут и 13 секунд, во втором периоде шайба после броска соперника попала защитнику в лицо, после чего он покинул площадку и больше не вернулся в игру.