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00:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Хоккеисту «Колорадо» Задорову диагностирован перелом челюсти

ТАСС, 8 ноября. Российский хоккеист «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти после попадания шайбы в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла». Об этом сообщает портал Denver Sports.

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Источник: AP 2019

Матч, который прошел в ночь на пятницу, завершился победой «Колорадо» со счетом 9:4. 24-летний россиянин провел на площадке 7 минут и 13 секунд, во втором периоде шайба после броска соперника попала защитнику в лицо, после чего он покинул площадку и больше не вернулся в игру.

«Источники сообщают, что у Задорова сломана челюсть, ему будет проведена операция», — говорится в сообщении.

Задоров в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи, совершил 39 силовых приемов, в среднем проводя на площадке 17 минут и 55 секунд. «Колорадо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 16 матчах 20 очков. В следующем матче клуб сыграет дома против «Коламбуса» 10 ноября.

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