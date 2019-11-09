«Это был дешевый и подлый силовой прием». Америка — об ударе Кучерова

Источник: AP 2019

Силовой приём нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, применённый против бывшего форварда омского «Авангарда» Владимира Соботки, стал предметом ожесточённых споров в заокеанской прессе.

«Команда Кучерова ушла на первый перерыв матча с “Баффало”, ведя в счёте 2:0, и Никита был один из творцов этого лидерства, но, к сожалению, им наверняка заинтересуется департамент безопасности игроков. Слишком ярким получился момент, в котором он поучаствовал. Удар Кучерова по Владимиру Соботке не был таким красивым, как пас Кевина Шаттенкирка, отправившего в прорыв Брейдена Пойнта. Обозреватели NBC Кит Джонс и Джереми Рёник критиковали этот хит, называя его дешёвым, поздним, и отмечая, что Кучеров слишком низко присел. Судите сами, стоит ли лиге рассматривать этот момент с точки зрения вынесения дисциплинарных санкций.

Главный тренер “Баффало” Ральф Крюгер разговаривал с арбитрами по поводу этого силового приёма, но они сказали, что просто его не видели. Должен ли этот удар быть наказан хотя бы малым штрафом? “Баффало” уже объявил, что Соботка не сыграет в следующем матче», — отметил обозреватель NBC Джеймс О’Брайен.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eEX_kImZMdo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это был дешёвый, подлый удар со стороны Кучерова. Низкий и проведённый слишком поздно. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы было наоборот», — сказал эксперт TSN, а в прошлом известный нападающий Рэй Ферраро.

«Подлое движение Кучерова. Это попытка сделать “низкий мост”, Кучеров нанёс сопернику травму», — заявил Пол Хэмилтон, работающий на радиостанции в Баффало WGR Sports Radio 550.



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«Я не контролирую решения, которые принимают судьи. Они посчитали, что силовой приём был чистым. Нравится нам это решение или нет — мы должны двигаться вперёд. Каждый волен пересмотреть эпизод и вынести собственное мнение. Могу лишь сказать, что оценить состояние Соботки мы сможем в понедельник, но завтра он уже точно не сыграет», — заявил наставник «Баффало» Ральф Крюгер.

«Люди, отреагировавшие на так называемый силовой приём Кучерова. Он практически стоял на месте и просто воспользовался тем, что Соботка врезался в него. У Никиты были спорные моменты в прошлом, но это явно не один из них», — заступился за россиянина блоггер Фил Хьюз.

«В прошлом сезоне Кучеров стал самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата, набрав 128 очков. Во втором матче серии плей-офф против «Коламбуса» он был дисквалифицирован за приём против Маркуса Нутиваары. Крюгер справедливо спорил об отсутствии свистка в этом моменте. Был слышен его крик: «У вас восемь глаз на льду!», — отмечает издание USA Today.