Текущие события
Хоккей. Европа
2-й период
Швеция
Россия
02
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Чехия
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз
40
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто Мэйпл Ливз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
10.11
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.11
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
41
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
42
Все события
Фоторепортажи
9Ковалев проиграл Альваресу
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это был дешевый и подлый силовой прием». Америка — об ударе Кучерова

Восемь судейских глаз не заметили нарушения.

Наверх
Источник: AP 2019

Силовой приём нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, применённый против бывшего форварда омского «Авангарда» Владимира Соботки, стал предметом ожесточённых споров в заокеанской прессе.

«Команда Кучерова ушла на первый перерыв матча с “Баффало”, ведя в счёте 2:0, и Никита был один из творцов этого лидерства, но, к сожалению, им наверняка заинтересуется департамент безопасности игроков. Слишком ярким получился момент, в котором он поучаствовал. Удар Кучерова по Владимиру Соботке не был таким красивым, как пас Кевина Шаттенкирка, отправившего в прорыв Брейдена Пойнта. Обозреватели NBC Кит Джонс и Джереми Рёник критиковали этот хит, называя его дешёвым, поздним, и отмечая, что Кучеров слишком низко присел. Судите сами, стоит ли лиге рассматривать этот момент с точки зрения вынесения дисциплинарных санкций.
Главный тренер “Баффало” Ральф Крюгер разговаривал с арбитрами по поводу этого силового приёма, но они сказали, что просто его не видели. Должен ли этот удар быть наказан хотя бы малым штрафом? “Баффало” уже объявил, что Соботка не сыграет в следующем матче», — отметил обозреватель NBC Джеймс О’Брайен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это был дешёвый, подлый удар со стороны Кучерова. Низкий и проведённый слишком поздно. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы было наоборот», — сказал эксперт TSN, а в прошлом известный нападающий Рэй Ферраро.

«Подлое движение Кучерова. Это попытка сделать “низкий мост”, Кучеров нанёс сопернику травму», — заявил Пол Хэмилтон, работающий на радиостанции в Баффало WGR Sports Radio 550.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Я не контролирую решения, которые принимают судьи. Они посчитали, что силовой приём был чистым. Нравится нам это решение или нет — мы должны двигаться вперёд. Каждый волен пересмотреть эпизод и вынести собственное мнение. Могу лишь сказать, что оценить состояние Соботки мы сможем в понедельник, но завтра он уже точно не сыграет», — заявил наставник «Баффало» Ральф Крюгер.

«Люди, отреагировавшие на так называемый силовой приём Кучерова. Он практически стоял на месте и просто воспользовался тем, что Соботка врезался в него. У Никиты были спорные моменты в прошлом, но это явно не один из них», — заступился за россиянина блоггер Фил Хьюз.
«В прошлом сезоне Кучеров стал самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата, набрав 128 очков. Во втором матче серии плей-офф против «Коламбуса» он был дисквалифицирован за приём против Маркуса Нутиваары. Крюгер справедливо спорил об отсутствии свистка в этом моменте. Был слышен его крик: «У вас восемь глаз на льду!», — отмечает издание USA Today.

Максим Замятин

Баффало Сэйбрз
2:3
0:2, 1:0, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 68.11.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 13230 зрителей
Главные тренеры
Ральф КрюгерДжон Купер
Вратари
Линус УлльмаркАндрей Василевский
1-й период
03:19Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Кевин Шаттенкирк)
15:20Расмус Далин
16:14Алекс Киллорн(Стивен Стэмкос, Виктор Хедман)
18:55Эрик Чернак
2-й период
25:50Джейк Маккейб
35:43Сэм Райнхарт(Джейк Маккейб, Расмус Ристолайнен)
3-й период
44:26Расмус Ристолайнен
44:26Джефф Скиннер
44:26Ондржей Палат
47:45Янни Гурд(Седрик Пакетт, Патрик Марун)
47:49Янни Гурд
51:30Сэм Райнхарт(Виктор Улофссон, Хенри Йокихарью)
54:12Джек Айкел
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Сэм Райнхарт (Баффало Сэйбрз), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Ученицу Тутберидзе загнобили в соцсетях за критику Загитовой!
Кудашов: Игроков на ключевые позиции по крупицам собираем
Миранчук и «Ювентус»: подходят ли они друг другу?
Американский футболист готов к бою с Волковым
Бразильская красотка из UFC приехала на турнир в Москву (фото)
Сборная России играет со шведами на Кубке Карьялы (трансляция)
«Рубин» принимает «Динамо» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь