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9 ноября, источник: Чемпионат.com

Илья Ковальчук отправлен в четвёртое звено «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук тренируется в четвёртом звене «Лос-Анджелес Кингз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Розен.

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Источник: AP 2019

Российский форвард тренируется в сочетании с Майклом Амадио и Кайлом Клиффордом.

Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последних встречи записал на свой счёт одну результативную передачу. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

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