От одной из самых русских команд НХЛ кайфуют в Швеции. «Тампа» подарила Стокгольму красивую победу
Как поездка в Европу помогла команде Никиты Кучерова — в репортаже из Стокгольма.
Как поездка в Европу помогла команде Никиты Кучерова — в репортаже из Стокгольма.
Надо было видеть лицо Джо Смита, самого известного хоккейного журналиста из
Это отношение североамериканцев, кстати, и расстраивает больше всего. За всеми этими улыбками и любезностью нет ничего искреннего. В России бы
Примерно об этом говорил Михаил Сергачев, объясняя, почему ему так нравится Россия. И дело тут не в московских ресторанах или магазинах, а в отсутствии правил, по которым живет большинство американцев. Если русские искренне хотят помочь, то делают это, а если нет, то игнорируют тебя полностью. Это порождает много проблем, существующих в России, но также дает много плюсов. И становится понятно, почему, к примеру, Игорь Ожиганов заскучал в Канаде по родине.
При этом нельзя сказать, что в НХЛ забивают на журналистов. Нет, все совсем не так. Тренеры и несколько игроков провели короткие брифинги за пару часов до второго матча. Джон Купер, в частности, объяснил, что в этом сезоне пытается изменить привычки своей команды. По словам главного тренера «Тампы», в прошлом году «молнии» выиграли даже те матчи, которые не должны были. Теперь же все не так, и нельзя сказать, что это сильно его расстраивает. Осталось только, чтобы это поняли и его хоккеисты. А то слишком сильно они убиваются.
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Держит лицо только Виктор Хедман. Но двухметровый швед
— Услышать шведский гимн перед матчем — это суперособенный момент. Я почти заплакал, — признавался 29-летний защитник в пятницу.
И наверняка он был близок к тому, чтобы расплакаться от счастья еще раз — когда забил на глазах у родной публики. Виктор реализовал большинство (голевая передача у Кучерова) и заставил полную арену загудеть так, как она еще не гудела в этот вечер.
Несмотря на то, что в составе «Баффало» приехало шесть шведов, стадион на обоих играх был за «Тампу». У «Лайтнинг» в принципе болельщиков по миру больше, чем у «Сейбрз». К тому же на арене можно было найти российских фанатов (видела людей в свитерах «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, сборной России), а русские ребята играли в
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По сравнению с первой встречей «Тампа» провела более ровный матч, без серьезных провалов, хоть и начала игру отвратительно. Собственно, «Сейбрз» и забили в середине первого периода гол — отличился Райнхарт.
Затем уже команда Кучерова собралась и забила четыре. Несколько крутых моментов было у Александра Волкова. Русский новичок за первые три матча в НХЛ умудрился получить «-5», хотя по игре не заслужил таких ужасных цифр. Впрочем, в клубе потенциал 22-летнего форварда видят и готовы дать ему время на адаптацию. В Швеции он выходил со Стэмкосом, много времени проводил на чужом пятаке и не тушевался.
«Тампа» выиграла и второй матч на «Глобане», во второй раз намного увереннее. Все немного расслабились и отпустили ситуацию. Впереди у команд долгие перелеты и пять дней отдыха, в которые, как сказал Купер, все будут отсыпаться и приходить в себя после джетлага. Ну, а потом напряженный график и вновь борьба за очки. И
|Джон Купер
|Ральф Крюгер
|Кертис Макэлхинни
|Картер Хаттон
|09:30
|Сэм Райнхарт(Маркус Юханссон, Брэндон Монтур)
|10:40
|Никита Кучеров
|15:07
|Брэндон Монтур
|17:02
|Патрик Марун(Кевин Шаттенкирк, Янни Гурд)
|21:51
|Маркус Юханссон
|21:58
|Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
|34:43
|Расмус Ристолайнен
|39:57
|Патрик Марун(Седрик Пакетт, Кевин Шаттенкирк)
|44:14
|Виктор Улофссон(Сэм Райнхарт, Джек Айкел)
|49:48
|Янни Гурд(Седрик Пакетт)
|50:55
|Матье Жозеф(Энтони Чирелли, Алекс Киллорн)
|56:14
|Седрик Пакетт
|56:14
|Седрик Пакетт
|57:59
|Эрик Чернак
|57:59
|Сэм Райнхарт
|59:22
|Джек Айкел(Расмус Далин, Расмус Ристолайнен)
Патрик Марун (Тампа-Бэй Лайтнинг), Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Улофссон (Баффало Сэйбрз)
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0