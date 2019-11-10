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00:45 (мск), источник: Sport24

От одной из самых русских команд НХЛ кайфуют в Швеции. «Тампа» подарила Стокгольму красивую победу

Как поездка в Европу помогла команде Никиты Кучерова — в репортаже из Стокгольма.

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Надо было видеть лицо Джо Смита, самого известного хоккейного журналиста из Тампа-Бэй, когда он увидел, как Никита Кучеров с каменным лицом прошел мимо толпы корреспондентов и вышел из раздевалки. К слову, там после победы «молний» в первой игре над «Баффало» больше хоккеистов не было. Ни один игрок не хотел общаться с репортерами. Все-таки общего между КХЛ и НХЛ гораздо больше, чем мы предполагали. Правда, я даже в СКА после самых болезненных поражений не помню, чтобы абсолютно все отказались общаться. При этом сотрудник пресс-службы «Тампы» ходил с невозмутимым лицом, как будто все нормально. И люди летели через океан или просто из другой страны, чтобы посмотреть, как выглядят шлепки Андрея Василевского.

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Это отношение североамериканцев, кстати, и расстраивает больше всего. За всеми этими улыбками и любезностью нет ничего искреннего. В России бы пресс-атташе (если он ответственный и порядочный работник, каких в КХЛ большинство) попытался помочь и хотя бы предпринял попытку вытащить кого-то. Да, потом вышел Янни Гурд, но вряд ли журналисты, приехавшие из разных стран на этот матч, хотели слышать форварда из четвертого звена. По правилам надо было вывести хоть кого-то, этим и ограничились. Но за пределы установленных рамок в НХЛ выходить не будут, уговаривать звезду на интервью в интересах СМИ никто даже не подумает. В уставе же так не написано.

Примерно об этом говорил Михаил Сергачев, объясняя, почему ему так нравится Россия. И дело тут не в московских ресторанах или магазинах, а в отсутствии правил, по которым живет большинство американцев. Если русские искренне хотят помочь, то делают это, а если нет, то игнорируют тебя полностью. Это порождает много проблем, существующих в России, но также дает много плюсов. И становится понятно, почему, к примеру, Игорь Ожиганов заскучал в Канаде по родине.


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При этом нельзя сказать, что в НХЛ забивают на журналистов. Нет, все совсем не так. Тренеры и несколько игроков провели короткие брифинги за пару часов до второго матча. Джон Купер, в частности, объяснил, что в этом сезоне пытается изменить привычки своей команды. По словам главного тренера «Тампы», в прошлом году «молнии» выиграли даже те матчи, которые не должны были. Теперь же все не так, и нельзя сказать, что это сильно его расстраивает. Осталось только, чтобы это поняли и его хоккеисты. А то слишком сильно они убиваются.

***

Держит лицо только Виктор Хедман. Но двухметровый швед по-другому не может. Он приехал в родную страну с командой, в которой провел последние десять лет. Для него матчи в Стокгольме одни из самых важных в карьере.

— Услышать шведский гимн перед матчем — это суперособенный момент. Я почти заплакал, — признавался 29-летний защитник в пятницу.

И наверняка он был близок к тому, чтобы расплакаться от счастья еще раз — когда забил на глазах у родной публики. Виктор реализовал большинство (голевая передача у Кучерова) и заставил полную арену загудеть так, как она еще не гудела в этот вечер.

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Несмотря на то, что в составе «Баффало» приехало шесть шведов, стадион на обоих играх был за «Тампу». У «Лайтнинг» в принципе болельщиков по миру больше, чем у «Сейбрз». К тому же на арене можно было найти российских фанатов (видела людей в свитерах «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, сборной России), а русские ребята играли в бело-синей форме. Да и Расмус Далин, как бы ни старался, не смог отличиться на родине, у «клинков» забил другой швед — Виктор Олофссон.

***

По сравнению с первой встречей «Тампа» провела более ровный матч, без серьезных провалов, хоть и начала игру отвратительно. Собственно, «Сейбрз» и забили в середине первого периода гол — отличился Райнхарт.

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Затем уже команда Кучерова собралась и забила четыре. Несколько крутых моментов было у Александра Волкова. Русский новичок за первые три матча в НХЛ умудрился получить «-5», хотя по игре не заслужил таких ужасных цифр. Впрочем, в клубе потенциал 22-летнего форварда видят и готовы дать ему время на адаптацию. В Швеции он выходил со Стэмкосом, много времени проводил на чужом пятаке и не тушевался.

«Тампа» выиграла и второй матч на «Глобане», во второй раз намного увереннее. Все немного расслабились и отпустили ситуацию. Впереди у команд долгие перелеты и пять дней отдыха, в которые, как сказал Купер, все будут отсыпаться и приходить в себя после джетлага. Ну, а потом напряженный график и вновь борьба за очки. И что-то подсказывает, что поездка в Европу многому научила команды. По крайней мере, игроки «Тампы» должны были понять, что они на верном пути. Тяжелые тренировки, командные ужины в Стокгольме (хоккеисты рассказывали, что никогда так много времени вместе не проводили) и сложные победы — все это только закалит «молний».

Тампа-Бэй Лайтнинг
5:3
1:1, 2:0, 2:2
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 69.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ericsson Globe
Главные тренеры
Джон КуперРальф Крюгер
Вратари
Кертис МакэлхинниКартер Хаттон
1-й период
09:30Сэм Райнхарт(Маркус Юханссон, Брэндон Монтур)
10:40Никита Кучеров
15:07Брэндон Монтур
17:02Патрик Марун(Кевин Шаттенкирк, Янни Гурд)
2-й период
21:51Маркус Юханссон
21:58Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
34:43Расмус Ристолайнен
39:57Патрик Марун(Седрик Пакетт, Кевин Шаттенкирк)
3-й период
44:14Виктор Улофссон(Сэм Райнхарт, Джек Айкел)
49:48Янни Гурд(Седрик Пакетт)
50:55Матье Жозеф(Энтони Чирелли, Алекс Киллорн)
56:14Седрик Пакетт
56:14Седрик Пакетт
57:59Эрик Чернак
57:59Сэм Райнхарт
59:22Джек Айкел(Расмус Далин, Расмус Ристолайнен)
Лучшие игроки матча
Патрик Марун (Тампа-Бэй Лайтнинг), Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Улофссон (Баффало Сэйбрз)
Статистика
16Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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