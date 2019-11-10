От одной из самых русских команд НХЛ кайфуют в Швеции. «Тампа» подарила Стокгольму красивую победу

Надо было видеть лицо Джо Смита, самого известного хоккейного журналиста из Тампа-Бэй, когда он увидел, как Никита Кучеров с каменным лицом прошел мимо толпы корреспондентов и вышел из раздевалки. К слову, там после победы «молний» в первой игре над «Баффало» больше хоккеистов не было. Ни один игрок не хотел общаться с репортерами. Все-таки общего между КХЛ и НХЛ гораздо больше, чем мы предполагали. Правда, я даже в СКА после самых болезненных поражений не помню, чтобы абсолютно все отказались общаться. При этом сотрудник пресс-службы «Тампы» ходил с невозмутимым лицом, как будто все нормально. И люди летели через океан или просто из другой страны, чтобы посмотреть, как выглядят шлепки Андрея Василевского.

Это отношение североамериканцев, кстати, и расстраивает больше всего. За всеми этими улыбками и любезностью нет ничего искреннего. В России бы пресс-атташе (если он ответственный и порядочный работник, каких в КХЛ большинство) попытался помочь и хотя бы предпринял попытку вытащить кого-то. Да, потом вышел Янни Гурд, но вряд ли журналисты, приехавшие из разных стран на этот матч, хотели слышать форварда из четвертого звена. По правилам надо было вывести хоть кого-то, этим и ограничились. Но за пределы установленных рамок в НХЛ выходить не будут, уговаривать звезду на интервью в интересах СМИ никто даже не подумает. В уставе же так не написано.

Примерно об этом говорил Михаил Сергачев, объясняя, почему ему так нравится Россия. И дело тут не в московских ресторанах или магазинах, а в отсутствии правил, по которым живет большинство американцев. Если русские искренне хотят помочь, то делают это, а если нет, то игнорируют тебя полностью. Это порождает много проблем, существующих в России, но также дает много плюсов. И становится понятно, почему, к примеру, Игорь Ожиганов заскучал в Канаде по родине.



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При этом нельзя сказать, что в НХЛ забивают на журналистов. Нет, все совсем не так. Тренеры и несколько игроков провели короткие брифинги за пару часов до второго матча. Джон Купер, в частности, объяснил, что в этом сезоне пытается изменить привычки своей команды. По словам главного тренера «Тампы», в прошлом году «молнии» выиграли даже те матчи, которые не должны были. Теперь же все не так, и нельзя сказать, что это сильно его расстраивает. Осталось только, чтобы это поняли и его хоккеисты. А то слишком сильно они убиваются.

***

Держит лицо только Виктор Хедман. Но двухметровый швед по-другому не может. Он приехал в родную страну с командой, в которой провел последние десять лет. Для него матчи в Стокгольме одни из самых важных в карьере.

— Услышать шведский гимн перед матчем — это суперособенный момент. Я почти заплакал, — признавался 29-летний защитник в пятницу.

И наверняка он был близок к тому, чтобы расплакаться от счастья еще раз — когда забил на глазах у родной публики. Виктор реализовал большинство (голевая передача у Кучерова) и заставил полную арену загудеть так, как она еще не гудела в этот вечер.

Несмотря на то, что в составе «Баффало» приехало шесть шведов, стадион на обоих играх был за «Тампу». У «Лайтнинг» в принципе болельщиков по миру больше, чем у «Сейбрз». К тому же на арене можно было найти российских фанатов (видела людей в свитерах «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, сборной России), а русские ребята играли в бело-синей форме. Да и Расмус Далин, как бы ни старался, не смог отличиться на родине, у «клинков» забил другой швед — Виктор Олофссон.

***

По сравнению с первой встречей «Тампа» провела более ровный матч, без серьезных провалов, хоть и начала игру отвратительно. Собственно, «Сейбрз» и забили в середине первого периода гол — отличился Райнхарт.

Затем уже команда Кучерова собралась и забила четыре. Несколько крутых моментов было у Александра Волкова. Русский новичок за первые три матча в НХЛ умудрился получить «-5», хотя по игре не заслужил таких ужасных цифр. Впрочем, в клубе потенциал 22-летнего форварда видят и готовы дать ему время на адаптацию. В Швеции он выходил со Стэмкосом, много времени проводил на чужом пятаке и не тушевался.