Овечкин осчастливил маленького американца. Он исполнил его мечту в день рождения
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин порадовал юного фаната в его день рождения.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин порадовал юного фаната в его день рождения.
Болельщик «Кэпиталз» пришел на тренировку команды с плакатом «Ови и Кузя, на свой 8-й день рождения я хочу только клюшку и шайбу. Я ваш фанат № 1», — написал фанат, добавив написанное латиницей русское «Спасибо».
В итоге юноша получил клюшку от Овечкина, а с днем рождения его поздравил аккаут «Вашингтона» в твиттере.
Овечкин сейчас занимает 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 671 гол за карьеру.