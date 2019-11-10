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11:45 (мск), источник: Sport24

Овечкин осчастливил маленького американца. Он исполнил его мечту в день рождения

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин порадовал юного фаната в его день рождения.

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Болельщик «Кэпиталз» пришел на тренировку команды с плакатом «Ови и Кузя, на свой 8-й день рождения я хочу только клюшку и шайбу. Я ваш фанат № 1», — написал фанат, добавив написанное латиницей русское «Спасибо».

В итоге юноша получил клюшку от Овечкина, а с днем рождения его поздравил аккаут «Вашингтона» в твиттере.

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Овечкин сейчас занимает 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 671 гол за карьеру.

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