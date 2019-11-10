Овечкин осчастливил маленького американца. Он исполнил его мечту в день рождения

Болельщик «Кэпиталз» пришел на тренировку команды с плакатом «Ови и Кузя, на свой 8-й день рождения я хочу только клюшку и шайбу. Я ваш фанат № 1», — написал фанат, добавив написанное латиницей русское «Спасибо».

В итоге юноша получил клюшку от Овечкина, а с днем рождения его поздравил аккаут «Вашингтона» в твиттере.