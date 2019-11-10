Текущие события
Хоккей. Европа
14:30
Чехия
Россия
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Швеция
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Б
21
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Коламбус Блю Джэкетс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
34
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Филадельфия Флайерз
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
52
Хоккей. НХЛ
11.11
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов снова делает «птичку»! Убежал и забил красивый гол «Вегасу»

Челябинец обрёл себя после всех неприятных историй.

Наверх
Источник: AP 2019

Интерес к визиту «Вегаса» в столицу США был огромным — слишком живы ещё в памяти битвы финала Кубка Стэнли двухлетней давности. Одной из интриг этой встречи была дуэль силовиков Тома Уилсона и Райана Ривза, которые давно и взаимно «любят» друг друга: в прошлом декабре Ривз нанёс Уилсону сотрясение, после чего назвал этот момент: «Столкновение со львом в джунглях». На вопросы о том, будут ли гиганты биться на этот раз, Ривз ответил откровенно.

«Если он чувствует, что что-то должно быть сделано, я готов ответить на вызов. Я думаю, что все всё знают. Но если он хочет, чтобы мы играли в хоккей, мы будем играть в хоккей. Я уверен, что на льду мы никогда дружить не будем, но здесь всё немного по-другому, чем между мной и Эвандером Кейном. Но о Уилсоне я слышал много хорошего. В АХЛ у меня был случай, когда я дрался с парнем, а после проставился ему пивом. Иногда в спорте так бывает», — сказал Ривз.


Нажмите,
чтобы включить звук

На предматчевой раскатке оба форварда о чём-то мило перекинулись словами, и обоюдной угрозы в этом усмотреть было трудно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сама игра началась с красоты в исполнении российских легионеров. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов заметил ускорение Евгения Кузнецова, выдал тому прекрасный точный пас под синюю линию, и дальше всё произошло в классическом стиле: челябинец убежал, «раскачал» Марка-Андре Флёри и отпраздновал гол фирменной «птичкой», которую зрители увидели впервые в нынешнем сезоне. Это был шестой гол Кузнецова в регулярном чемпионате, а в последних трёх матчах он набрал 7 (1+6) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошло ещё неполных пять минут, и «Вашингтон» снова праздновал успех. Том Уилсон, сделавший в этом матче выбор в пользу хоккея, вряд ли пожалел о принятом решении: силовик забил красивым кистевым броском после удобной скидки Якуба Враны, и эта шайба стала уже восьмой для Тома в сезоне-2019/20.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» огрызнулся шайбой Макса Пасиоретти, но «столичные» смогли на некоторое время «заморозить» счёт, и очередной всплеск активности последовал лишь в конце второго периода, когда команды обменялись голами Зигенталера и Райлли Смита.

В третьем периоде хозяева успешно «убили» меньшинство, полученное за нарушение численного состава, и отбытое Александром Овечкиным, и смогли реализовать численный перевес за счёт удачного подправления Никласом Бекстрёмом дальнего броска Джона Карлсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Замятин

Вашингтон Кэпиталз
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 610.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденЖерар Галлан
Вратари
Брэйден ХолтбиМарк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
1-й период
00:58Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
03:38Джонатан Маршессо
05:53Том Уилсон(Якуб Врана)
08:57Макс Пачоретти
14:25Коди Икин
19:57Радко Гудас
2-й период
32:27Томаш Носек
35:32Йонас Зигенталер(Трэвис Бойд)
36:00Гарнет Хэтэуэй
37:27Райлли Смит(Джонатан Маршессо, Коди Икин)
3-й период
40:00Ти. Джей. Оши
45:45Командный штраф
50:19Джон Меррилл
51:30Никлас II Бэкстрем(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
52:00Том Уилсон
52:00Коди Икин
53:17Джон Меррилл
54:20Дерик Энгелланд
59:14Никлас II Бэкстрем(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Йонас Зигенталер (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Ученицу Тутберидзе загнобили в соцсетях за критику Загитовой!
Хабиб в печали, Забит в опасности: как UFC погостил в Москве
Россия вынесла США в финале Кубка Вызова! Наши — лучшие в мире
Месси сделал хет-трик. Опять красиво забивал со штрафных
Спасибо Тедеско за Бакаева. Он должен стать настоящей «десяткой»
Малкин сотворил второй камбэк за три дня. Его ассист — шедевр
Жена Де Хеа пожертвовала карьерой и переехала в Англию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь