Кузнецов снова делает «птичку»! Убежал и забил красивый гол «Вегасу»
Челябинец обрёл себя после всех неприятных историй.
Челябинец обрёл себя после всех неприятных историй.
Интерес к визиту «Вегаса» в столицу США был огромным — слишком живы ещё в памяти битвы финала Кубка Стэнли двухлетней давности. Одной из интриг этой встречи была дуэль силовиков Тома Уилсона и Райана Ривза, которые давно и взаимно «любят» друг друга: в прошлом декабре Ривз нанёс Уилсону сотрясение, после чего назвал этот момент: «Столкновение со львом в джунглях». На вопросы о том, будут ли гиганты биться на этот раз, Ривз ответил откровенно.
«Если он чувствует, что
На предматчевой раскатке оба форварда о
Сама игра началась с красоты в исполнении российских легионеров. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов заметил ускорение Евгения Кузнецова, выдал тому прекрасный точный пас под синюю линию, и дальше всё произошло в классическом стиле: челябинец убежал, «раскачал»
Прошло ещё неполных пять минут, и «Вашингтон» снова праздновал успех. Том Уилсон, сделавший в этом матче выбор в пользу хоккея, вряд ли пожалел о принятом решении: силовик забил красивым кистевым броском после удобной скидки Якуба Враны, и эта шайба стала уже восьмой для Тома в сезоне-2019/20.
«Вегас» огрызнулся шайбой Макса Пасиоретти, но «столичные» смогли на некоторое время «заморозить» счёт, и очередной всплеск активности последовал лишь в конце второго периода, когда команды обменялись голами Зигенталера и Райлли Смита.
В третьем периоде хозяева успешно «убили» меньшинство, полученное за нарушение численного состава, и отбытое Александром Овечкиным, и смогли реализовать численный перевес за счёт удачного подправления Никласом Бекстрёмом дальнего броска Джона Карлсона.
Максим Замятин
|Тодд Рирден
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|00:58
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
|03:38
|Джонатан Маршессо
|05:53
|Том Уилсон(Якуб Врана)
|08:57
|Макс Пачоретти
|14:25
|Коди Икин
|19:57
|Радко Гудас
|32:27
|Томаш Носек
|35:32
|Йонас Зигенталер(Трэвис Бойд)
|36:00
|Гарнет Хэтэуэй
|37:27
|Райлли Смит(Джонатан Маршессо, Коди Икин)
|40:00
|Ти. Джей. Оши
|45:45
|Командный штраф
|50:19
|Джон Меррилл
|51:30
|Никлас II Бэкстрем(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|52:00
|Том Уилсон
|52:00
|Коди Икин
|53:17
|Джон Меррилл
|54:20
|Дерик Энгелланд
|59:14
|Никлас II Бэкстрем(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Йонас Зигенталер (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0