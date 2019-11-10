Малкин поднял «Питтсбург» на второй камбэк за три дня. Его ассист американцу — хоккейный шедевр

Источник: AP 2019

Официально Евгений Малкин вернулся в строй после очередной травмы еще в прошлую субботу, но его реальный камбэк состоялся только в этот четверг. В матче с «Айлендерс» все увидели того Малкина, которого можно без сомнений называть одной из главных звезд Национальной хоккейной лиги — он помог «Питтсбургу» отыграться со счета 0:3 и одержать победу: забил сам, ассистировал партнеру и заработал показатель полезности «+3». Ярчайший перформанс, продолжение которого случилось уже в следующей игре.

Правда, домашнюю встречу против «Чикаго», как и противостояние с «Нью-Йорком», команда Малкина начала неудачно. За не самым богатым на события первым периодом случился провальный для «Пенс» двухминутный отрезок во втором. Сначала хозяева позволили сопернику убежать в контратаку «4 в 2» — «Блэкхокс» разыграли все очень четко, доверив завершение Доминику Кубалику.

И почти тут же случился еще один выпад гостей, в котором не было замудренных перепасовок. Патрик Кейн все решил самостоятельно.

Поднимать клуб из Пенисильвании на камбэк снова взялся Малкин. Еще во второй двадцатиминутке он успел сделать гол для Джейка Гюнцеля. Джино пронесся по левому краю и выложил шайбу под бросок американцу — тому оставалось не промахнутся по пустому углу, Гюнцель справился.



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А в середине третьего периода россиянин поучаствовал в еще одной голевой комбинации «Питтсбурга». Малкин подобрал шайбу у лицевого борта, скинул ее на Джона Марино, который вместо бездумного броска дал немного хоккейной красоты, отыскав на дальней штанге Брайана Раста — 2:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nJSwIa0tAJA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге команды добрались до серии буллитов, здесь Малкин свою попытку смазал, но «Пенс» справились и без него — хватило двух сэйвов Мэтта Мюррея, а также попаданий Гюнцеля и Джареда Макканна. «Питтсбург» побеждает в четвертый раз за последние шесть матчей и постепенно подбирается к лидерам Восточной конференцию. «Пингвинз» многие поспешили списать на старте регулярки, особенно после того, как повреждение получил их российский форвард, но команда смогла избежать провала. Теперь же русский гигант вернулся, окончательно проснулся и готов тащить ее за собой. Фанатов «Пенс» должна напрягать только травма другого лидера — Сидни Кросби не доиграл матч с «Чикаго». Но если у канадца не будет диагностировано ничего серьезного, «Питтсбург» скоро вполне можно будет записывать в потенциальные фавориты сезона. А не в неудачники, как это было совсем недавно.