Наместников получил нокаут. «Оттава» отомстила двумя голами за 4 секунды
Махать кулаками тоже надо уметь.
Махать кулаками тоже надо уметь.
Махать кулаками тоже надо уметь.
«Оттава» продолжает удивлять. Будучи одной из худших команд лиги по составу, имея неважную репутацию благодаря
И хотя вывеска у этой встречи была не самая привлекательная, матч получился полон самых необычных событий. Уже на пятой минуте зрители увидели драку между игровиками Владиславом Наместниковым и Райаном Дзингелом, который в межсезонье сменил «Коламбус» на стан «ураганов». Классический европейский технарь Наместников обрёл в «сенаторах» второе дыхание, набрав в 15 первых матчах сезона 10 (5+5) очков, и его участие в драке оказалось абсолютно неоправданным. Более мощный Дзингел выиграл бой «в одну калитку», дав понять, что каждый должен заниматься своим делом.
Если Дзингел в последние сезоны непременно проводит по 1−2 драке за год, то Наместников последний раз сбрасывал перчатки в ноябре 2017 года, когда его оппонентом был защитник «Далласа» Дэн Хэмьюс, а сам Влад выступал за «Тампу».
Вскоре после драки «Оттава» открыла счёт усилиями Филипа Хлапика, а ближе к концу первого периода игроки «Сенаторз» стали авторами уникального достижения. Хозяева забросили две шайбы за 4 (!) секунды, чем полностью обескуражили голкипера «Харрикейнз» Джеймса Раймера. Это самый быстрый голевой дуплет в истории «Оттавы», а автором первой шайбы в этой перестрелке стал пострадавший в драке Наместников.
Гол Андрея Свечникова, ставший для россиянина седьмым в сезоне, был единственным успехом «Харрикейнз» в этом матче.
«Эта игра была неудачной на протяжении всех 60 минут. Все были плохи. Мы должны быть готовы к каждой смене, каждому периоду. Мы не проявили никаких усилий, не было конкурентоспособности, которые необходимы, чтобы победить», — откровенно признал форвард «Каролины» Джордан Стаал.
«Да, мы играли просто безобразно. Соперник сражался, чтобы победить, а мы оказались не готовы. Недопустимо играть так в начале матча, тем более, если вспомнить нашу серию поражений. Если вы не готовы играть, вы получите именно такой результат. Мы не выиграли ни одного единоборства, играли
Максим Замятин
|Ди Джей Смит
|Род Бриндамор
|Андерс Нильссон(Андерс Нильссон)
|Джеймс Раймер
|00:09
|Джордан Стаал
|01:03
|Тома Шабо
|03:33
|Дилан Демело
|04:20
|Владислав Наместников
|04:20
|Райан Дзингел
|09:34
|Филип Хлапик(Юнатан Давидссон, Жан-Кристоф Бодин)
|11:43
|Уоррен Фегеле
|16:47
|Владислав Наместников(Тайлер Эннис, Колин Уайт)
|16:51
|Жан-Габриэль Пажо(Ник Пол)
|23:57
|Эрик Бреннстрем
|30:15
|Крис Тирни
|30:58
|Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
|39:44
|Уоррен Фегеле
|55:53
|Брэди Ткачак(Энтони Дюклер, Рон Хэйнси)
|58:26
|Джоэль Эдмундсон
Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Филип Хлапик (Оттава Сенаторз)
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0