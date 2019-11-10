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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Наместников получил нокаут. «Оттава» отомстила двумя голами за 4 секунды

Махать кулаками тоже надо уметь.

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Источник: Reuters

Махать кулаками тоже надо уметь.

«Оттава» продолжает удивлять. Будучи одной из худших команд лиги по составу, имея неважную репутацию благодаря скупердяю-владельцу, «сенаторы» продолжают цепляться за очки. После крупной победы над «Рейнджерс», волевого выигрыша в овертайме у «Лос-Анджелеса», команда из столицы Канады оставила ни с чем «Каролину», которая попала в заметную яму. Проигрыш «Оттаве» стал для прошлогоднего финалиста Восточной конференции четвёртым подряд.

И хотя вывеска у этой встречи была не самая привлекательная, матч получился полон самых необычных событий. Уже на пятой минуте зрители увидели драку между игровиками Владиславом Наместниковым и Райаном Дзингелом, который в межсезонье сменил «Коламбус» на стан «ураганов». Классический европейский технарь Наместников обрёл в «сенаторах» второе дыхание, набрав в 15 первых матчах сезона 10 (5+5) очков, и его участие в драке оказалось абсолютно неоправданным. Более мощный Дзингел выиграл бой «в одну калитку», дав понять, что каждый должен заниматься своим делом.


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Если Дзингел в последние сезоны непременно проводит по 1−2 драке за год, то Наместников последний раз сбрасывал перчатки в ноябре 2017 года, когда его оппонентом был защитник «Далласа» Дэн Хэмьюс, а сам Влад выступал за «Тампу».

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Вскоре после драки «Оттава» открыла счёт усилиями Филипа Хлапика, а ближе к концу первого периода игроки «Сенаторз» стали авторами уникального достижения. Хозяева забросили две шайбы за 4 (!) секунды, чем полностью обескуражили голкипера «Харрикейнз» Джеймса Раймера. Это самый быстрый голевой дуплет в истории «Оттавы», а автором первой шайбы в этой перестрелке стал пострадавший в драке Наместников.

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Гол Андрея Свечникова, ставший для россиянина седьмым в сезоне, был единственным успехом «Харрикейнз» в этом матче.

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«Эта игра была неудачной на протяжении всех 60 минут. Все были плохи. Мы должны быть готовы к каждой смене, каждому периоду. Мы не проявили никаких усилий, не было конкурентоспособности, которые необходимы, чтобы победить», — откровенно признал форвард «Каролины» Джордан Стаал.

«Да, мы играли просто безобразно. Соперник сражался, чтобы победить, а мы оказались не готовы. Недопустимо играть так в начале матча, тем более, если вспомнить нашу серию поражений. Если вы не готовы играть, вы получите именно такой результат. Мы не выиграли ни одного единоборства, играли как-то беззаботно, это очень расстраивает. Настало время покопаться в себе. Конечно, на самом деле мы лучше, чем были сегодня, но играть так — это просто неприемлемо. Посмотрим на что мы способны в следующем матче», — добавил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Максим Замятин

Оттава Сенаторз
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 610.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитРод Бриндамор
Вратари
Андерс Нильссон(Андерс Нильссон)Джеймс Раймер
1-й период
00:09Джордан Стаал
01:03Тома Шабо
03:33Дилан Демело
04:20Владислав Наместников
04:20Райан Дзингел
09:34Филип Хлапик(Юнатан Давидссон, Жан-Кристоф Бодин)
11:43Уоррен Фегеле
16:47Владислав Наместников(Тайлер Эннис, Колин Уайт)
16:51Жан-Габриэль Пажо(Ник Пол)
2-й период
23:57Эрик Бреннстрем
30:15Крис Тирни
30:58Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
39:44Уоррен Фегеле
3-й период
55:53Брэди Ткачак(Энтони Дюклер, Рон Хэйнси)
58:26Джоэль Эдмундсон
Лучшие игроки матча
Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Филип Хлапик (Оттава Сенаторз)
Статистика
13Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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