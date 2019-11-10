Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Калгари»

Источник: Reuters

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Иван Барбашев (4-я минута), Райан О'Райлли (34), победный гол на третьей минуте овертайма забил Дэвид Перрон. У «Калгари» отличились Мэттью Ткачук (51) и Трэвис Хэмоник (57). Российский форвард Барбашев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в 18 матчах.

«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 18 матчах. «Калгари» идет третьим, имея в активе 23 очка после 20 встреч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3r86gtikowI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче 13 ноября подопечные Крэйга Беруби на домашней площадке встретятся с «Аризоной», «Калгари» днем позднее дома сыграет с «Далласом».