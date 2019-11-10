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11:42 (мск), источник: ТАСС

Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Калгари»

ТАСС, 10 ноября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» в овертайме победил «Калгари» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Иван Барбашев (4-я минута), Райан О'Райлли (34), победный гол на третьей минуте овертайма забил Дэвид Перрон. У «Калгари» отличились Мэттью Ткачук (51) и Трэвис Хэмоник (57). Российский форвард Барбашев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в 18 матчах.

«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 18 матчах. «Калгари» идет третьим, имея в активе 23 очка после 20 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче 13 ноября подопечные Крэйга Беруби на домашней площадке встретятся с «Аризоной», «Калгари» днем позднее дома сыграет с «Далласом».

В другом матче игрового дня «Колорадо» в дома переиграл «Коламбус» (4:2), в составе хозяев во второй игре кряду результативной передачей отметился российский форвард Владислав Каменев, на счету 23-летнего нападающего 3 (0+3) очка в пяти матчах. Другой российский нападающий «Колорадо», Валерий Ничушкин не сумел отметиться результативными действиями за 14 минут 42 секунды игрового времени, но завершил игру с показателем полезности +2, россиянин продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ до 86 матчей.

Калгари Флэймз
2:3ОТ
0:1, 0:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 610.11.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсКрэйг Беруби
Вратари
Давид РиттихДжордан Биннингтон
1-й период
03:17Иван Барбашев(Оскар Сундквист, Маккензи Макичерн)
03:58Закари Сэнфорд
09:42Брэйден Шенн
11:28Сэм Беннетт
2-й период
29:54Марк Янковски
32:49Марк Джиордано
33:06Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Алекс Пьетранджело)
3-й период
50:59Мэттью Ткачак(Эндрю Манджапане, Микаэль Баклунд)
55:39Сэм Беннетт
55:39Оскар Сундквист
56:04Трэвис Хэмоник(Марк Джиордано)
Овертайм
61:47Ти. Джей. Броди
62:46Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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