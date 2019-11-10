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14:05 (мск), источник: Sport24

Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту. Он выдал крутую неделю

У Каменева — результативная серия из трех матчей.

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Источник: Sport24

Владислав Каменев уехал в Северную Америку в 2015-м. К тому моменту форвард, родившийся в небольшом уральском городке Орск, провел всего один полноценный сезон в Континентальной хоккейной лиге, но в составе магнитогорского «Металлурга» больше решил не задерживаться. Хоккеист подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз» и следующие пару лет почти полностью отыграл в фарм-клубе, в главную команду Каменева вызвали только на два матча.

В ноябре 2017-го Владислав стал участником трехстороннего обмена и оказался в «Колорадо». Уже через несколько дней после сделки он дебютировал в составе новой команды, но матч против «Вашингтона» закончился для него досрочно. В одном из игровых эпизодов в россиянина врезался опытный защитник Брукс Орпик, у Каменева был диагностирован перелом руки.

Если честно, то к Бруксу вообще нет вопросов. Там же был чистый силовой прием. Просто я очень неудачно упал. Сломал руку, отключился немного. Не помню, ударился я головой об лед или нет, но потом выяснилось, что сотрясения нет. Но рука… Весь сезон получился скомканным из-за этого.
Владислав Каменев, нападающий «Колорадо Эвеланш» («Спорт-Экспресс»).

После восстановления русский нападающий отправился набирать форму в АХЛ, а в «Колорадо» вернулся только на пару игр в конце сезона, но результативными действиями так и не отметился. Летом 2017-го Каменев был настроен решительно: ему предстояла битва за место в основе «Колорадо» и новый контракт.

Я постараюсь провести год так, чтобы заключить хорошее соглашение с клубом. Возвращение в Россию? Знаете, мне очень нравится в Северной Америке. Вряд ли я готов даже обсуждать такую возможность.
Владислав Каменев, нападающий «Колорадо Эвеланш»

Слова Каменева не разошлись с делом: в октябре он шесть раз попадал в состав «Лавин», хоть и получал в среднем меньше девяти минут айстайма. А в первый день ноября в карьере Владислава случилось событие, к которому хоккеист шел три года: в матче с «Калгари» он забил первый гол в сильнейшей лиге мира. На 4-й минуте второго периода, когда «Колорадо» играл в меньшинстве, россиянин накрыл Мэтта Ткачука, убежал в чужую зону и качественным выстрелом прошил Майка Смита.

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Полноценного праздника в тот день у Каменева в итоге не получилось. «Колорадо» после двух периодов вел со счетом 4:1, но в заключительные 20 минут у «Эвеланш» случился адский провал. Гости пропустили 5 шайб и отдали выигранный матч — 5:6.

Следующей шайбы уральского самородка не пришлось ждать так долго, как дебютной — она случилась через три недели. Во встрече с «Лос-Анджелес» Каменев реализовал большинство, поучаствовав в избиении «королей» со счетом 7:3.

Казалось, Влад добился своего: он закрепился в составе клуба Национальной хоккейной лиги. Увы, в дело снова вмешалась травма. В середине второго периода декабрьской игры против «Тампы» российский нападающий повредил руку после столкновения с защитником «Лайтнинг» Дэном Джирарди. Каменев уходил в раздевалку, держась за правую кисть. Через пару дней стало известно, что нападающему «Колорадо» потребуется операция на плече, из-за которой он в итоге пропустил остаток сезона.

В прошедшем межсезонье «Колорадо» дал Владиславу копеечный контракт на $750 тысяч в год, российский форвард предложение принял — мечта заиграть в НХЛ у него никуда не делась. На предсезонке Каменев даже отличился в игре с «Вегасом» — бросок по воротам Малкольма Суббана получился очень симпатичным.

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Но ждать официального возвращения в строй пришлось почти месяц. Регулярный чемпионат для Каменева начался в последний день октября матчем против «Флориды», но не в этой ни в двух следующих очков россиянин не набрал. Да еще и «Колорадо» трижды кряду проиграл. Сгорели «Эвеланш» и в среду в игре с «Далласом», но зато Владислав заработал долгожданный результативный ассист. Он сбросил шайбу на Ти Джея Комфера, просил вернуть ее обратно, но американец решил эпизод самостоятельно.

Через двое суток Влад поучаствовал в безумной перестрелке «Колорадо» и «Нэшвилла», забросив передачу на Андре Бураковски.

А в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в игре с «Коламбусом» русский нападающий вывел на голевой бросок защитника Самуэля Жирара. Есть результативная серия из трех матчей!

Закрепится ли Каменев в составе «Колорадо» на этот раз? Многое будет зависеть состояния здоровья самого россиянина. Этот парень забивал Канаде на юниорском чемпионате мира, участвовал в двух молодежных первенствах планеты, преодолел кучу трудностей на пути к лучшей лиге мира и вообще остается большим талантом. Талантом, который заслуживает, чтобы его мечта все-таки сбылась.

Колорадо Эвеланш
4:2
1:2, 2:0, 1:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 610.11.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center, 18070 зрителей
Главные тренеры
Джаред БеднарДжон Торторелла
Вратари
Павел ФранцоузЙоонас Корписало
1-й период
04:03Райан Грэйвс
04:55Эмиль Бемстрем(Сет Джонс, Густав Нюквист)
13:39Дин Кукан
15:06Самуэль Жирар(Тайсон Жост, Владислав Каменев)
19:06Зак Веренски(Ник Фолиньо, Кэм Аткинсон)
19:16Мэттью Колверт
2-й период
30:52Кейл Макар(Мэтью Нието, Райан Грэйвс)
36:11Кейл Макар(Тайсон Жост, Назем Кадри)
37:15Ник Фолиньо
37:15Ник Фолиньо
3-й период
44:14Марк Барберио
47:02Тайсон Жост
57:54Назем Кадри
Лучшие игроки матча
Кейл Макар (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш), Назем Кадри (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
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