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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В Нью-Йорке пролился голевой ливень. Панарину было очень смешно

Но после поражения — уже не очень. Артемий продолжил набирать очки, но не забил в самый важный момент — ОТ и на буллитах.

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Источник: AP 2019

Результативная серия Панарина

Дуэли российских вратарей в «Мэдисон Сквер Гарден» не получилось. Сергей Бобровский играл накануне с «Айлендерс», и сегодня у «Флориды» вышел Сэм Монтембо. У «Рейнджерс» же Хенрик Лундквист нашёл свою игру и в последнюю неделю прочно задвинул Александра Георгиева в запас.

Не состоялась и противостояние двух бывших одноклубников — Бобровского и Панарина. Ну что ж, в другой раз. Артемий и Монтембо был не против забить и уже в начале первого периода создал пару неплохих моментов. Но его броски вратарь отбил, зато россиянин соорудил очередную красивую комбинацию, которая завершилась голом защитника Линдгрена.

Панарин набирает очки уже восемь матчей подряд — такой длинной серии у него не было с далёкого сезона-2016/17, когда он играл ещё за «Чикаго». Тогда нападающий отличался результативными действиями в девяти играх кряду, до личного рекорда остался всего один матч.

Ливень голов

«Флорида» накануне сделала всё, что было в её силах, но только в третьем периоде смогла вымучить один гол в матче с «Айлендерс». Вообще, «Пантерз» находятся в лидерах НХЛ по количеству бросков и забитых голов за матч, и сегодня они это продемонстрировали. Даже Лундквист не спас. Вначале сработала связка Александра Баркова и Евгения Дадонова. Барков сам начал атаку пасом из своей зоны, а затем принял обратную передачу и расстрелял Лундквиста. Русский финн забивает в пяти матчах подряд — настоящий капитан. Через 30 секунд «Флорида» закрепила успех голом Доминика Тонинато и открыла врата в сумасшедший хоккей без обороны.

Во втором периоде веселье не просто продолжилось, а вышло на новый уровень. Не успевала одна команда порадоваться тому, что вышла вперёд, как соперник сравнивал и забивал ещё. Пять голов только за первые восемь минут — это было похоже на ливень из шайб! Хитил — Дадонов — Шей — Какко — Ватрано! В какой-то момент трансляция выхватила Артемия Панарина, который сидел на скамейке запасных и заразительно смеялся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Особенно красивым получился гол Фрэнка Ватрано, эффектным было не только завершение, но и сумасшедшая передача Дадонова в падении, и то, как россиянин отобрал шайбу, мощным силовым убрав от неё Брэндена Смита.

Казалось, так и будут соперники забивать друг другу без остановки, но в какой-то момент всё же подуспокоились, да и вратари пришли в себя и начали отбивать броски. Но «Флориду» подвели удаления, и за полторы минуты до сирены Крис Крайдер подставил клюшку под наброс Адама Фокса. Примечательно, что у всех девяти голов были разные авторы, а Тонинато и Линдгрен и вовсе отличились впервые в сезоне.

Промахи Панарина

В третьем периоде погоня продолжилась — Брайан Бойл в очередной, пятый раз в этом матче, сделал счёт равным. На этом сценарий поменялся, хотя итоговый счёт мог бы быть и 7:6, и 8:7, но уже блистали вратари. Ясно было одно, по такой игре было бы несправедливо, если бы матч закончился в основное время.

В овертайме Панарин уже не смеялся, а выглядел крайне сосредоточенным. Наверное, готовился к длиннющей смене в полторы минуты, в которой он мог завершать игру, но промахнулся по шайбе. И на буллитах тоже, хотя убрал вратаря и бросал по пустым воротам, но Монтебо в порыве отчаяния выкинул вверх щиток и сумел отразить бросок. Этот безумный матч выиграла «Флорида».

Нью-Йорк Рейнджерс
5:6Б
1:2, 4:2, 0:1, 0:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 610.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДжоэль Кенневилль
Вратари
Хенрик ЛундквистСамуэль Монтембо
1-й период
05:06Райан Линдгрен(Артемий Панарин, Райан Стром)
08:09Райан Стром
18:13Александр Барков(Евгений Дадонов)
18:43Доминик Тонинато(Маккензи Уигар, Драйден Хант)
2-й период
21:28Филип Хитил(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
23:46Райан Стром
24:42Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
25:31Брэди Шей
25:53Грег Маккег
25:53Доминик Тонинато
25:53Доминик Тонинато
27:31Каапо Какко(Энтони Дианджело, Райан Стром)
28:30Фрэнк Ватрано(Евгений Дадонов)
32:06Майкл Матесон
36:53Бретт Коннолли
38:35Крис Крайдер(Артемий Панарин, Адам Фокс)
3-й период
40:00Брайан Бойл
47:01Брайан Бойл(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
53:02Брендан Смит
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Трочек(Флорида Пантерз)
Лучшие игроки матча
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время13
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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