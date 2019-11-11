В Нью-Йорке пролился голевой ливень. Панарину было очень смешно

Источник: AP 2019

Результативная серия Панарина

Дуэли российских вратарей в «Мэдисон Сквер Гарден» не получилось. Сергей Бобровский играл накануне с «Айлендерс», и сегодня у «Флориды» вышел Сэм Монтембо. У «Рейнджерс» же Хенрик Лундквист нашёл свою игру и в последнюю неделю прочно задвинул Александра Георгиева в запас.



Не состоялась и противостояние двух бывших одноклубников — Бобровского и Панарина. Ну что ж, в другой раз. Артемий и Монтембо был не против забить и уже в начале первого периода создал пару неплохих моментов. Но его броски вратарь отбил, зато россиянин соорудил очередную красивую комбинацию, которая завершилась голом защитника Линдгрена.

Панарин набирает очки уже восемь матчей подряд — такой длинной серии у него не было с далёкого сезона-2016/17, когда он играл ещё за «Чикаго». Тогда нападающий отличался результативными действиями в девяти играх кряду, до личного рекорда остался всего один матч.

Ливень голов

«Флорида» накануне сделала всё, что было в её силах, но только в третьем периоде смогла вымучить один гол в матче с «Айлендерс». Вообще, «Пантерз» находятся в лидерах НХЛ по количеству бросков и забитых голов за матч, и сегодня они это продемонстрировали. Даже Лундквист не спас. Вначале сработала связка Александра Баркова и Евгения Дадонова. Барков сам начал атаку пасом из своей зоны, а затем принял обратную передачу и расстрелял Лундквиста. Русский финн забивает в пяти матчах подряд — настоящий капитан. Через 30 секунд «Флорида» закрепила успех голом Доминика Тонинато и открыла врата в сумасшедший хоккей без обороны.

Во втором периоде веселье не просто продолжилось, а вышло на новый уровень. Не успевала одна команда порадоваться тому, что вышла вперёд, как соперник сравнивал и забивал ещё. Пять голов только за первые восемь минут — это было похоже на ливень из шайб! Хитил — Дадонов — Шей — Какко — Ватрано! В какой-то момент трансляция выхватила Артемия Панарина, который сидел на скамейке запасных и заразительно смеялся.

Особенно красивым получился гол Фрэнка Ватрано, эффектным было не только завершение, но и сумасшедшая передача Дадонова в падении, и то, как россиянин отобрал шайбу, мощным силовым убрав от неё Брэндена Смита.

Казалось, так и будут соперники забивать друг другу без остановки, но в какой-то момент всё же подуспокоились, да и вратари пришли в себя и начали отбивать броски. Но «Флориду» подвели удаления, и за полторы минуты до сирены Крис Крайдер подставил клюшку под наброс Адама Фокса. Примечательно, что у всех девяти голов были разные авторы, а Тонинато и Линдгрен и вовсе отличились впервые в сезоне.

Промахи Панарина