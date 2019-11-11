В Нью-Йорке пролился голевой ливень. Панарину было очень смешно
Но после поражения — уже не очень. Артемий продолжил набирать очки, но не забил в самый важный момент — ОТ и на буллитах.
Но после поражения — уже не очень. Артемий продолжил набирать очки, но не забил в самый важный момент — ОТ и на буллитах.
Дуэли российских вратарей в «Мэдисон Сквер Гарден» не получилось. Сергей Бобровский играл накануне с «Айлендерс», и сегодня у «Флориды» вышел Сэм Монтембо. У «Рейнджерс» же Хенрик Лундквист нашёл свою игру и в последнюю неделю прочно задвинул Александра Георгиева в запас.
Не состоялась и противостояние двух бывших одноклубников — Бобровского и Панарина. Ну что ж, в другой раз. Артемий и Монтембо был не против забить и уже в начале первого периода создал пару неплохих моментов. Но его броски вратарь отбил, зато россиянин соорудил очередную красивую комбинацию, которая завершилась голом защитника Линдгрена.
Панарин набирает очки уже восемь матчей подряд — такой длинной серии у него не было с далёкого сезона-2016/17, когда он играл ещё за «Чикаго». Тогда нападающий отличался результативными действиями в девяти играх кряду, до личного рекорда остался всего один матч.
«Флорида» накануне сделала всё, что было в её силах, но только в третьем периоде смогла вымучить один гол в матче с «Айлендерс». Вообще, «Пантерз» находятся в лидерах НХЛ по количеству бросков и забитых голов за матч, и сегодня они это продемонстрировали. Даже Лундквист не спас. Вначале сработала связка Александра Баркова и Евгения Дадонова. Барков сам начал атаку пасом из своей зоны, а затем принял обратную передачу и расстрелял Лундквиста. Русский финн забивает в пяти матчах подряд — настоящий капитан. Через 30 секунд «Флорида» закрепила успех голом Доминика Тонинато и открыла врата в сумасшедший хоккей без обороны.
Во втором периоде веселье не просто продолжилось, а вышло на новый уровень. Не успевала одна команда порадоваться тому, что вышла вперёд, как соперник сравнивал и забивал ещё. Пять голов только за первые восемь минут — это было похоже на ливень из шайб! Хитил — Дадонов — Шей — Какко — Ватрано! В
Особенно красивым получился гол Фрэнка Ватрано, эффектным было не только завершение, но и сумасшедшая передача Дадонова в падении, и то, как россиянин отобрал шайбу, мощным силовым убрав от неё Брэндена Смита.
Казалось, так и будут соперники забивать друг другу без остановки, но в
В третьем периоде погоня продолжилась — Брайан Бойл в очередной, пятый раз в этом матче, сделал счёт равным. На этом сценарий поменялся, хотя итоговый счёт мог бы быть и 7:6, и 8:7, но уже блистали вратари. Ясно было одно, по такой игре было бы несправедливо, если бы матч закончился в основное время.
В овертайме Панарин уже не смеялся, а выглядел крайне сосредоточенным. Наверное, готовился к длиннющей смене в полторы минуты, в которой он мог завершать игру, но промахнулся по шайбе. И на буллитах тоже, хотя убрал вратаря и бросал по пустым воротам, но Монтебо в порыве отчаяния выкинул вверх щиток и сумел отразить бросок. Этот безумный матч выиграла «Флорида».
|Дэвид Куинн
|Джоэль Кенневилль
|Хенрик Лундквист
|Самуэль Монтембо
|05:06
|Райан Линдгрен(Артемий Панарин, Райан Стром)
|08:09
|Райан Стром
|18:13
|Александр Барков(Евгений Дадонов)
|18:43
|Доминик Тонинато(Маккензи Уигар, Драйден Хант)
|21:28
|Филип Хитил(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
|23:46
|Райан Стром
|24:42
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|25:31
|Брэди Шей
|25:53
|Грег Маккег
|25:53
|Доминик Тонинато
|25:53
|Доминик Тонинато
|27:31
|Каапо Какко(Энтони Дианджело, Райан Стром)
|28:30
|Фрэнк Ватрано(Евгений Дадонов)
|32:06
|Майкл Матесон
|36:53
|Бретт Коннолли
|38:35
|Крис Крайдер(Артемий Панарин, Адам Фокс)
|40:00
|Брайан Бойл
|47:01
|Брайан Бойл(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
|53:02
|Брендан Смит
|победный бросок: Винс Трочек(Флорида Пантерз)
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0