Бешеная перестрелка в Нью-Йорке. Панарин повторил исторический рекорд «Рейнджерс», но главный герой — Дадонов

Источник: AP 2019

«Рейнджерс» настолько сплотились после травмы Мики Зибанежада, что проиграли лишь один из последних пяти матчей. На Манхэттене быстро накрыли подуставших «Пантер» и пустили первую кровь, ведь ворота защищал не Сергей Бобровский, а Сэмюэль Монтэмбо. Панарин принялся созидать с первых минут и часто переигрывал смену. Все равно у Артемия найдутся передачи для любого хоккейного интеллекта. Он быстро стал мозговым центом команды Куинна. Нестандартные решения дружелюбного русского полюбились всем болельщикам, а партнеры все чаще забивают с его передач.

Сегодня Хлебушек стал лишь вторым ньюйоркским дебютантом в истории, выдавшим десятиматчевую результативную серию (после Мариана Габорика). В начале матча он отлично обыгрался со Строумом, а канадец своевременно нашел на дальней штанге Райана Линдгрена, забившего первый гол в НХЛ. Панарина обязательно признали бы главной звездой матча, попади он по шайбе в пустой угол в овертайме или реализуй буллит. В большинстве «синерубашечники» здорово нагружали противников и использовали две попытки из четырех. Шайбы влетали в сетку «Флориды» благодаря индивидуальному мастерству. Ссылка в АХЛ пошла на пользу Хытилу. После возвращения из Хартфорда чешский центр забросил уже четыре шайбы в шести матчах. Посмотрите, как красиво Филип раздел Строльмана.

Стоило хозяевам успокоиться, «Флорида» включала турборежим. В распоряжении Джоэля Кенневилля четыре играющих тройки, под давлением которых дырявая оборона «Рейнджерс» становилась бесполезной. Хенрик Лундквист был неподражаем в последних двух матчах, но под конец первого периода легендарный швед расслабился и пустил две шайбы за 30 секунд.

Евгений Дадонов выдал лучший матч за последнее время. Сначала челябинский воспитанник изящно ассистировал Александру Баркову, а после перерыва и сам замкнул комбинацию их треугольника с Джонатаном Юбердо в большинстве. Российский снайпер пока уступает своим партнерам в результативности, зато лучше реализует моменты, и его показатель полезности чуть выше.

Без российского супервратаря приходилось следовать элементарной спортивной задаче — забить больше, чем пропустить. Защитные порядки Кенневилля как всегда не отличались надежностью, зато центрфорварды значительно лучше играли на точке. Отпустив хозяев в отрыв, «Пантеры» нашли силы отыграться. Брайан Бойл в прошлом году победил рак, в 34 года переехал в южный штат, а сегодня забросил важнейшую шайбу. После 10 голов вратари умерили забивной пыл соперников и довели дело до буллитов, где Ватрано и Трочек принесли лишний балл «Флориде».