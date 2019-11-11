Бешеная перестрелка в Нью-Йорке. Панарин повторил исторический рекорд «Рейнджерс», но главный герой — Дадонов
«Рейнджерс» проиграли «Флориде» — 5:6.
«Рейнджерс» проиграли «Флориде» — 5:6.
«Рейнджерс» настолько сплотились после травмы Мики Зибанежада, что проиграли лишь один из последних пяти матчей. На Манхэттене быстро накрыли подуставших «Пантер» и пустили первую кровь, ведь ворота защищал не Сергей Бобровский, а Сэмюэль Монтэмбо. Панарин принялся созидать с первых минут и часто переигрывал смену. Все равно у Артемия найдутся передачи для любого хоккейного интеллекта. Он быстро стал мозговым центом команды Куинна. Нестандартные решения дружелюбного русского полюбились всем болельщикам, а партнеры все чаще забивают с его передач.
Сегодня Хлебушек стал лишь вторым ньюйоркским дебютантом в истории, выдавшим десятиматчевую результативную серию (после Мариана Габорика). В начале матча он отлично обыгрался со Строумом, а канадец своевременно нашел на дальней штанге Райана Линдгрена, забившего первый гол в НХЛ. Панарина обязательно признали бы главной звездой матча, попади он по шайбе в пустой угол в овертайме или реализуй буллит. В большинстве «синерубашечники» здорово нагружали противников и использовали две попытки из четырех. Шайбы влетали в сетку «Флориды» благодаря индивидуальному мастерству. Ссылка в АХЛ пошла на пользу Хытилу. После возвращения из Хартфорда чешский центр забросил уже четыре шайбы в шести матчах. Посмотрите, как красиво Филип раздел Строльмана.
Стоило хозяевам успокоиться, «Флорида» включала турборежим. В распоряжении Джоэля Кенневилля четыре играющих тройки, под давлением которых дырявая оборона «Рейнджерс» становилась бесполезной. Хенрик Лундквист был неподражаем в последних двух матчах, но под конец первого периода легендарный швед расслабился и пустил две шайбы за 30 секунд.
Евгений Дадонов выдал лучший матч за последнее время. Сначала челябинский воспитанник изящно ассистировал Александру Баркову, а после перерыва и сам замкнул комбинацию их треугольника с Джонатаном Юбердо в большинстве. Российский снайпер пока уступает своим партнерам в результативности, зато лучше реализует моменты, и его показатель полезности чуть выше.
Без российского супервратаря приходилось следовать элементарной спортивной задаче — забить больше, чем пропустить. Защитные порядки Кенневилля как всегда не отличались надежностью, зато центрфорварды значительно лучше играли на точке. Отпустив хозяев в отрыв, «Пантеры» нашли силы отыграться. Брайан Бойл в прошлом году победил рак, в 34 года переехал в южный штат, а сегодня забросил важнейшую шайбу. После 10 голов вратари умерили забивной пыл соперников и довели дело до буллитов, где Ватрано и Трочек принесли лишний балл «Флориде».
Евгений Белоусов
|Дэвид Куинн
|Джоэль Кенневилль
|Хенрик Лундквист
|Самуэль Монтембо
|05:06
|Райан Линдгрен(Артемий Панарин, Райан Стром)
|08:09
|Райан Стром
|18:13
|Александр Барков(Евгений Дадонов)
|18:43
|Доминик Тонинато(Маккензи Уигар, Драйден Хант)
|21:28
|Филип Хитил(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
|23:46
|Райан Стром
|24:42
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|25:31
|Брэди Шей
|25:53
|Грег Маккег
|25:53
|Доминик Тонинато
|25:53
|Доминик Тонинато
|27:31
|Каапо Какко(Энтони Дианджело, Райан Стром)
|28:30
|Фрэнк Ватрано(Евгений Дадонов)
|32:06
|Майкл Матесон
|36:53
|Бретт Коннолли
|38:35
|Крис Крайдер(Артемий Панарин, Адам Фокс)
|40:00
|Брайан Бойл
|47:01
|Брайан Бойл(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
|53:02
|Брендан Смит
|победный бросок: Винс Трочек(Флорида Пантерз)
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0