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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бешеная перестрелка в Нью-Йорке. Панарин повторил исторический рекорд «Рейнджерс», но главный герой — Дадонов

«Рейнджерс» проиграли «Флориде» — 5:6.

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Источник: AP 2019

«Рейнджерс» настолько сплотились после травмы Мики Зибанежада, что проиграли лишь один из последних пяти матчей. На Манхэттене быстро накрыли подуставших «Пантер» и пустили первую кровь, ведь ворота защищал не Сергей Бобровский, а Сэмюэль Монтэмбо. Панарин принялся созидать с первых минут и часто переигрывал смену. Все равно у Артемия найдутся передачи для любого хоккейного интеллекта. Он быстро стал мозговым центом команды Куинна. Нестандартные решения дружелюбного русского полюбились всем болельщикам, а партнеры все чаще забивают с его передач.

Сегодня Хлебушек стал лишь вторым ньюйоркским дебютантом в истории, выдавшим десятиматчевую результативную серию (после Мариана Габорика). В начале матча он отлично обыгрался со Строумом, а канадец своевременно нашел на дальней штанге Райана Линдгрена, забившего первый гол в НХЛ. Панарина обязательно признали бы главной звездой матча, попади он по шайбе в пустой угол в овертайме или реализуй буллит. В большинстве «синерубашечники» здорово нагружали противников и использовали две попытки из четырех. Шайбы влетали в сетку «Флориды» благодаря индивидуальному мастерству. Ссылка в АХЛ пошла на пользу Хытилу. После возвращения из Хартфорда чешский центр забросил уже четыре шайбы в шести матчах. Посмотрите, как красиво Филип раздел Строльмана.

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Стоило хозяевам успокоиться, «Флорида» включала турборежим. В распоряжении Джоэля Кенневилля четыре играющих тройки, под давлением которых дырявая оборона «Рейнджерс» становилась бесполезной. Хенрик Лундквист был неподражаем в последних двух матчах, но под конец первого периода легендарный швед расслабился и пустил две шайбы за 30 секунд.

Евгений Дадонов выдал лучший матч за последнее время. Сначала челябинский воспитанник изящно ассистировал Александру Баркову, а после перерыва и сам замкнул комбинацию их треугольника с Джонатаном Юбердо в большинстве. Российский снайпер пока уступает своим партнерам в результативности, зато лучше реализует моменты, и его показатель полезности чуть выше.

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Без российского супервратаря приходилось следовать элементарной спортивной задаче — забить больше, чем пропустить. Защитные порядки Кенневилля как всегда не отличались надежностью, зато центрфорварды значительно лучше играли на точке. Отпустив хозяев в отрыв, «Пантеры» нашли силы отыграться. Брайан Бойл в прошлом году победил рак, в 34 года переехал в южный штат, а сегодня забросил важнейшую шайбу. После 10 голов вратари умерили забивной пыл соперников и довели дело до буллитов, где Ватрано и Трочек принесли лишний балл «Флориде».

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Евгений Белоусов

Нью-Йорк Рейнджерс
5:6Б
1:2, 4:2, 0:1, 0:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 610.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17464 зрителя
Главные тренеры
Дэвид КуиннДжоэль Кенневилль
Вратари
Хенрик ЛундквистСамуэль Монтембо
1-й период
05:06Райан Линдгрен(Артемий Панарин, Райан Стром)
08:09Райан Стром
18:13Александр Барков(Евгений Дадонов)
18:43Доминик Тонинато(Маккензи Уигар, Драйден Хант)
2-й период
21:28Филип Хитил(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
23:46Райан Стром
24:42Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
25:31Брэди Шей
25:53Грег Маккег
25:53Доминик Тонинато
25:53Доминик Тонинато
27:31Каапо Какко(Энтони Дианджело, Райан Стром)
28:30Фрэнк Ватрано(Евгений Дадонов)
32:06Майкл Матесон
36:53Бретт Коннолли
38:35Крис Крайдер(Артемий Панарин, Адам Фокс)
3-й период
40:00Брайан Бойл
47:01Брайан Бойл(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
53:02Брендан Смит
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Трочек(Флорида Пантерз)
Лучшие игроки матча
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время13
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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