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13:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Коннора Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» одержали выездную победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу «Эдмонтона». Хет-трик в составе победителей сделал Коннор Макдэвид (11, 48 и 54-я минуты), дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс (2, 28), еще одну шайбу забросил Зак Кэссиан (31). У «Анахайма» голы на счету Рикарда Ракелля (4) и Макса Джонса (44).

Следующий матч «Эдмонтон» проведет 12 ноября на выезде против «Сан-Хосе», «Анахайм» в этот же день примет «Детройт».

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 1:2,

«Детройт» — «Вегас» — 3:2,

«Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 (по буллитам).

«Чикаго» — «Торонто» — 5:4.

Анахайм Дакс
2:6
1:2, 0:2, 1:2
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 711.11.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсДэйв Типпетт
Вратари
Джон ГибсонМикко Коскинен
1-й период
01:28Райан Ньюджент-Хопкинс
03:24Рикард Ракелль(Якоб Сильверберг, Адам Хенрик)
06:04Коннор Макдэвид
06:30Рикард Ракелль
10:40Коннор Макдэвид(Зак Кассиан, Леон Драйзайтль)
2-й период
20:57Зак Кассиан
24:01Коннор Макдэвид
27:05Райан Гецлаф
27:45Райан Ньюджент-Хопкинс(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
28:09Крис Расселл
30:23Зак Кассиан(Патрик Русселль, Итан Бир)
30:50Алекс Чейссон
3-й период
43:11Макс Джонс(Сэм Стил)
47:14Коннор Макдэвид(Зак Кассиан, Леон Драйзайтль)
52:59Корбиниан Хольцер
53:25Коннор Макдэвид(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
58:20Райан Гецлаф
Лучшие игроки матча
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
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Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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