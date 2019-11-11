Хет-трик Коннора Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу «Эдмонтона». Хет-трик в составе победителей сделал Коннор Макдэвид (11, 48 и 54-я минуты), дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс (2, 28), еще одну шайбу забросил Зак Кэссиан (31). У «Анахайма» голы на счету Рикарда Ракелля (4) и Макса Джонса (44).