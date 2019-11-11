Хет-трик Коннора Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» одержали выездную победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» одержали выездную победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу «Эдмонтона».
Следующий матч «Эдмонтон» проведет 12 ноября на выезде против «Сан-Хосе», «Анахайм» в этот же день примет «Детройт».
«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 1:2,
«Детройт» — «Вегас» — 3:2,
«Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 (по буллитам).
«Чикаго» — «Торонто» — 5:4.
|Даллас Икинс
|Дэйв Типпетт
|Джон Гибсон
|Микко Коскинен
|01:28
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|03:24
|Рикард Ракелль(Якоб Сильверберг, Адам Хенрик)
|06:04
|Коннор Макдэвид
|06:30
|Рикард Ракелль
|10:40
|Коннор Макдэвид(Зак Кассиан, Леон Драйзайтль)
|20:57
|Зак Кассиан
|24:01
|Коннор Макдэвид
|27:05
|Райан Гецлаф
|27:45
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
|28:09
|Крис Расселл
|30:23
|Зак Кассиан(Патрик Русселль, Итан Бир)
|30:50
|Алекс Чейссон
|43:11
|Макс Джонс(Сэм Стил)
|47:14
|Коннор Макдэвид(Зак Кассиан, Леон Драйзайтль)
|52:59
|Корбиниан Хольцер
|53:25
|Коннор Макдэвид(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
|58:20
|Райан Гецлаф
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0