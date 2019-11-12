Хоккеист Панарин рассказал о покупке дома в Нью-Йорке
Российский хоккеист, форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вместе со своей девушкой Алисой Знарок приобрели недвижимость в
Российский хоккеист, форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вместе со своей девушкой Алисой Знарок приобрели недвижимость в
Ранее процесс покупки дома в своем блоге показала возлюбленная нападающего, дочь бывшего главного тренера «Динамо», СКА и сборной России Олега Знарка.
«Мы купили дом.
Хоккеист «Рейнджерс» также рассказал о том, как освоился в американском мегаполисе. Форвард родился в Коркино (Челябинская область), выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», «Ак Барс», СКА, а в НХЛ ранее за «Чикаго» и «Коламбус». В
«Всё нормально. Здесь есть и спокойные, и шумные районы. Если нужна тусовка, всегда можно найти место. Или наоборот. Мы с Алисой уже как бабка с дедом. Никуда не ходим, в рестораны тоже. Очень редко
28-летний Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года. Он подписал контракт с клубом из