Хоккеист Панарин рассказал о покупке дома в Нью-Йорке

Источник: Известия

Ранее процесс покупки дома в своем блоге показала возлюбленная нападающего, дочь бывшего главного тренера «Динамо», СКА и сборной России Олега Знарка.

«Мы купили дом. Наконец-то моя мечта сбылась. Теперь у нас есть дом, есть гараж. Правда, он еще холодный, хочу его утеплить — буду сам копаться. Уже купил целый чемодан инструментов. Думаю, что ни разу его не открою. Самое главное, что научил открывать Алису, — сказал Панарин. — Мы уже живем в новом доме. Я не особо терпеливый, поэтому мы переехали сразу, как только там появился матрас. В пустой дом. Было немного страшно».

Хоккеист «Рейнджерс» также рассказал о том, как освоился в американском мегаполисе. Форвард родился в Коркино (Челябинская область), выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», «Ак Барс», СКА, а в НХЛ ранее за «Чикаго» и «Коламбус». В Нью-Йорке он иногда перемещается на метро.

«Всё нормально. Здесь есть и спокойные, и шумные районы. Если нужна тусовка, всегда можно найти место. Или наоборот. Мы с Алисой уже как бабка с дедом. Никуда не ходим, в рестораны тоже. Очень редко куда-то выбираемся, — поделился Панарин. — Иногда спускаюсь в Нью-Йорке в подземку. В Москве ездил на метро постоянно, когда жил в Чехове. Зарплата тогда была около 9 тыс. рублей. Постоянно экономил: откладывал себе трешку на ботинки, ехал минут 45 на электричке до Царицыно, оттуда на метро до “Охотного Ряда” или “Европейского”. Наворачивал там круги, сравнивал по цене-качеству. А потом покупал и ехал назад без денег и без беляшей по морозу».



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