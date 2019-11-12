Кузнецов реанимировал «Вашингтон», но не дотащил его до победы. «Кэпиталз» облажались на буллитах

В ночь с понедельника на вторник «Вашингтон» принимал на своем льду «Аризону». «Койоты», в прошлом сезоне самую малость не дотянувшие до первого за 7 лет плей-офф, перед приездом в столицу снова находились сразу за восьмеркой лучших команд Запада. Виноваты три поражения, которые команда Рика Токкета потерпела на прошлой неделе, трижды проиграв с разницей в одну шайбу. Попытка исправить ситуацию на «Кэпитал Уан-арене» выглядела малоперспективной — хозяева выходили на лед на серии из 7 побед подряд и в статусе безоговорочно лучшей команды лиги.

Игра началась так, как и обещали предматчевые расклады — «Кэпиталз» должны были открывать счет уже в самом начале первого периода. Евгений Кузнецов промчался по левому борту и выкатил передачу на дальнюю штангу, куда параллельным курсом приехал Якуб Врана. Чех бросал наверняка, но финский вратарь Антти Раанта зацепил шайбу, а канадский защитник Джейкоб Чикран вынес ее с линии.

Стопроцентный, пусть и нереализованный момент, кажется, окончательно убедил хозяев, что этим вечером у них все получится — обернулась такая самоуверенность сначала проигранным первым периодом. «Койотис» это вполне заслужили — за 20 минут они прилично нагрузили работой российского вратаря Илью Самсонова и один раз все-таки завезли шайбу в его сетку. В голевом эпизоде гости слишком уж свободно чувствовали себя в зоне «Кэпиталз», не удивительно, что это не закончилось для парней в красном ничем хорошим.

Но это было только начало больших проблем «Вашингтона», главный провал случился на первой минуте второго периода, когда хозяева пропустили еще дважды. Сразу после вбрасывания в центральном круге грубо обрезался чех Михал Кемни, а американский форвард «Аризоны» Кристиан Фишер коньком замкнул передачу партнера — акцентированного движения ногой не было, гол засчитали. Еще через полминуты начудил Ти Джей Оши, организовавший выход «1 в 0» для австрийца Михаэля Грабнера — 0:3.

Кто обычно вытаскивает «Кэпиталз» в катастрофических ситуациях? Правильно, русские хоккеисты. На этот раз миссию «Эпичный камбэк» доверили Евгению Кузнецову. В середине первого периода набравший в первой половине ноября шикарную форму нападающий ответил Грабнеру своим красивым «буллитом» — чех Врана рассчитался с россиянином за классный пас в первом периоде своей шикарной передачей.

А уже через три минуты после второго перерыва Кузя вплотную приблизил «Вашингтон» к сопернику. Кемпни частично исправился за свой привоз дальним выстрелом, а 92-й номер с неудобной руки добил шайбу в ворота. 2:3, больше 17 минут до конца основного времени и случившееся вскоре удаление у «Аризоны» — казалось, что свою миссию Кузнецов и компания не провалят.

Они и затащили за 76 секунд до сирены. Тодд Рирден снял вратаря, его команда нашла возможность вывести на бросок Александра Овечкина, а на подборе первым должен был оказаться Кузнецов. Увы, хет-трика не случилось — у русского форварда его украл американец Оши, который, кажется, в шутку даже извинился перед ним. Очень ждала третьего гола Кузи и «Кэпитал Уан-арена» — несколько кепок на лед все-таки прилетело.

Украв у Кузнецова хет-трик, Оши в итоге едва не утащил у него и статус главной звезды матча. В овертайме Ти Джей вроде бы оформил дубль и даже успел отпраздновать его с партнерами, но судьи на видеопросмотре разглядели оффсайд у автора несостоявшегося результативного ассиста Ларса Эллера.