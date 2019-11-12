Кузнецов реанимировал «Вашингтон», но не дотащил его до победы. «Кэпиталз» облажались на буллитах
Первое поражение лидера НХЛ в ноябре.
Первое поражение лидера НХЛ в ноябре.
В ночь с понедельника на вторник «Вашингтон» принимал на своем льду «Аризону». «Койоты», в прошлом сезоне самую малость не дотянувшие до первого за 7 лет
Игра началась так, как и обещали предматчевые расклады — «Кэпиталз» должны были открывать счет уже в самом начале первого периода. Евгений Кузнецов промчался по левому борту и выкатил передачу на дальнюю штангу, куда параллельным курсом приехал Якуб Врана. Чех бросал наверняка, но финский вратарь Антти Раанта зацепил шайбу, а канадский защитник Джейкоб Чикран вынес ее с линии.
Стопроцентный, пусть и нереализованный момент, кажется, окончательно убедил хозяев, что этим вечером у них все получится — обернулась такая самоуверенность сначала проигранным первым периодом. «Койотис» это вполне заслужили — за 20 минут они прилично нагрузили работой российского вратаря Илью Самсонова и один раз
Но это было только начало больших проблем «Вашингтона», главный провал случился на первой минуте второго периода, когда хозяева пропустили еще дважды. Сразу после вбрасывания в центральном круге грубо обрезался чех Михал Кемни, а американский форвард «Аризоны» Кристиан Фишер коньком замкнул передачу партнера — акцентированного движения ногой не было, гол засчитали. Еще через полминуты начудил Ти Джей Оши, организовавший выход «1 в 0» для австрийца Михаэля Грабнера — 0:3.
Кто обычно вытаскивает «Кэпиталз» в катастрофических ситуациях? Правильно, русские хоккеисты. На этот раз миссию «Эпичный камбэк» доверили Евгению Кузнецову. В середине первого периода набравший в первой половине ноября шикарную форму нападающий ответил Грабнеру своим красивым «буллитом» — чех Врана рассчитался с россиянином за классный пас в первом периоде своей шикарной передачей.
А уже через три минуты после второго перерыва Кузя вплотную приблизил «Вашингтон» к сопернику. Кемпни частично исправился за свой привоз дальним выстрелом, а 92-й номер с неудобной руки добил шайбу в ворота. 2:3, больше 17 минут до конца основного времени и случившееся вскоре удаление у «Аризоны» — казалось, что свою миссию Кузнецов и компания не провалят.
Они и затащили за 76 секунд до сирены. Тодд Рирден снял вратаря, его команда нашла возможность вывести на бросок Александра Овечкина, а на подборе первым должен был оказаться Кузнецов. Увы,
Украв у Кузнецова
Через несколько минут Оши не реализовал свою попытку в серии буллитов, а следом промахнулся и Кузнецов — больше спасать «Вашингтон» этим вечером было некому. Крутая серия «Кэпиталз»
|Тодд Рирден
|Рик Токкет
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|Антти Раанта
|10:54
|Якуб Врана
|14:15
|Клэйтон Келлер(Винс Хиностроза, Алекс Голигоски)
|15:00
|Ник Шмолц
|20:10
|Кристиан Фишер(Брэд Ричардсон)
|20:45
|Михаэль Грабнер
|28:47
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Том Уилсон)
|39:31
|Джейсон Димерс
|42:23
|Евгений Кузнецов(Михал Кемпны)
|45:33
|Дерек Степан
|49:49
|Ти. Джей. Оши
|58:44
|Ти. Джей. Оши(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
|победный бросок: Ник Шмолц(Аризона Койотс)
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Антти Раанта (Аризона Койотс), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0