Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

В ночь на вторник «Вашингтон» на домашней площадке проиграл «Аризоне» (3:4 Б), Кузнецов помог команде отыграться со счета 0:3, забросив две шайбы.

Первой звездой дня признан финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который в домашнем матче с «Оттавой» (8:2) забросил две шайбы.