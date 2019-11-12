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11:18 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 12 ноября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В ночь на вторник «Вашингтон» на домашней площадке проиграл «Аризоне» (3:4 Б), Кузнецов помог команде отыграться со счета 0:3, забросив две шайбы.

Первой звездой дня признан финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который в домашнем матче с «Оттавой» (8:2) забросил две шайбы.

Третьей звездой дня стал канадский защитник «Каролины» Джоэл Эдмундсон, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.

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