СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

Источник: Reuters

«Стало известно, что “Лос-Анджелес” уведомил Ковальчука о том, что в обозримом будущем он будет выведен из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но играть не будет», — написал Фридман.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности «-26». В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».