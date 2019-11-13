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09:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Источник: Reuters

«Стало известно, что “Лос-Анджелес” уведомил Ковальчука о том, что в обозримом будущем он будет выведен из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но играть не будет», — написал Фридман.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности «-26». В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо «Лос-Анджелеса», он выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси», проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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