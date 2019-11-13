В битве Панарина и Малкина — ничья. А круче всех был юный финский суперталант

Наверняка об этом матче мог бы сказать несколько острых как бритва слов великолепный Дон Черри. Но, увы. Последнего джедая уволили с должности Главного Хоккейного Всезнайки по совершенно неоднозначному поводу. Говорят, Дон Вишня не любит русских игроков, но противостояние Панарина и Малкина от этого потускнеть никак не могло. Причем речь шла именно о хоккейном противостоянии.

Разница политических взглядов двух российских звезд если и подогревала интерес к игре, но никак не была важней, чем отсутствие отныне в эфире Sportsnet нарядных пиджаков.

Сам Панарин незадолго до игры обещал когда-то позже прокомментировать точку зрения Малкина на тот самый политический вопрос. Но гораздо интереснее было увидеть, что игроки могут сказать своей игрой. Все-таки кесарю — кесарево. У хозяев все еще травмированы Мика Зибанежад и Марк Стаал, а «Питсбург» лишился главной звезды — Сидни Кросби — и обходится без Криса Летанга.

Александр Георгиев был вновь в воротах хозяев, в этот раз в том числе и на фарт. Хенрик Лундквист очень уж неудачно играет с «пингвинами». «Рейнджерс» в последнее время всегда весьма активно начинают домашние матчи. Общекомандная скорость на хорошем уровне, что позволяет Панарину и партнерам высоко прессинговать и встречать соперника на выходе из собственной зоны. Правда, это зачастую оборачивается хаосом в собственной обороне.

«Питтсбург» начал игру осторожно и даже как-то робко. Гости, в отличие от хозяев, прессинговать особо не пытались, за что и поплатились. Проигранное вбрасывание, потеря шайбы, и никто не стал атаковать Брендана Лемье. Передача через всю площадку на Каапо Какко была как в видеоигре, слишком красивая и точная. Финн рванул к воротам и простым, но четким финтом переиграл Мюррея.

«Питтсбург» традиционно плохо провел первый период. В этом сезоне это уже становится визиткой «пингвинов». Два раза получив большинство, гости хорошо держали шайбу, неплохо бросали, но Георгиева пробить не смогли. В позиционной атаке и просто в контроле шайбы в первом периоде гости смотрелись откровенно плохо, если не сказать жалко. Не реализовав большинство в концовке периода, «Питтсбург» пропустил еще одну кинжальную атаку. За несколько секунд до сирены новоиспеченный обладатель недвижимости в большом городе Артемий Панарин выдал отличную голевую на Адама Фокса и продлил результативную серию до девяти матчей — это его личный рекорд в НХЛ.

«Питтсбург» перед этим матчем забросил во вторых периодах 26 шайб, а «Рейнджерс» пропустили 21. Эту статистику «пингвины» почти мгновенно подтвердили и поправили в свою пользу. Полутора минут второго игрового отрезка им сполна хватило для сокращения счета. Малкин отметился голевой передачей на Шульца. Второй гол защитника в сезоне, «Питтсбург» в игре.

Игра подравнялась, проходя в том же высоком, хотя и рваном темпе. Латвиец Блюгерс набивал статистику хитов, а «Питтсбург» почуял кровь. Панарин пытался творить, но мудрость его замыслов общекомандный процессор «Рейнджерс» обрабатывает все еще слишком медленно. Какко с упрямством зайчика из рекламы Duracell все пытался снова открыться в отрыв, а «пингвины» сравняли счет. Джаред Маккан в большинстве подкараулил шайбу прямо напротив ворот и после такого броска у Георгиева был шанс только на чудо.

Третий период стоило бы назвать зеркальным, настолько похоже действовали команды. Игра стала более вязкой и немного поблекла, особой остроты не наблюдалось, хотя «пингвины» и выглядели чуть поживее. Панарин слегка потускнел, а Малкин так и не зажегся. В последние минут шесть-семь периода команды активизировались, завелись и зрители. Концовка неожиданно перестала быть томной. Бучневич имел великолепную возможность забросить, но, как и в первом периоде, его усилия загубил на корню Мюррей, отменно сыгравший в эпизоде. Хозяева были более активны, получили прекрасный шанс в виде большинства, но Мюррей справился. А за пару секунд до сирены «Питтсбург» мог решить все и без овертайма, но Георгиев был иного мнения и не дал случиться курьезу.

В дополнительное время «Пингвинз» вроде бы смотрелись активней, но матч завершился тем же, чем и начался — шайбой от Каапо Какко. В равной игре равных в целом соперников победили те, кто больше этого хотели.