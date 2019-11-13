В битве Панарина и Малкина — ничья. А круче всех был юный финский суперталант
Каапо Какко оформил победный дубль в матче «Рейнджерс» и «Питтсбурга».
Каапо Какко оформил победный дубль в матче «Рейнджерс» и «Питтсбурга».
Наверняка об этом матче мог бы сказать несколько острых как бритва слов великолепный Дон Черри. Но, увы. Последнего джедая уволили с должности Главного Хоккейного Всезнайки по совершенно неоднозначному поводу. Говорят, Дон Вишня не любит русских игроков, но противостояние Панарина и Малкина от этого потускнеть никак не могло. Причем речь шла именно о хоккейном противостоянии.
Сам Панарин незадолго до игры обещал
Александр Георгиев был вновь в воротах хозяев, в этот раз в том числе и на фарт. Хенрик Лундквист очень уж неудачно играет с «пингвинами». «Рейнджерс» в последнее время всегда весьма активно начинают домашние матчи. Общекомандная скорость на хорошем уровне, что позволяет Панарину и партнерам высоко прессинговать и встречать соперника на выходе из собственной зоны. Правда, это зачастую оборачивается хаосом в собственной обороне.
«Питтсбург» начал игру осторожно и даже
«Питтсбург» традиционно плохо провел первый период. В этом сезоне это уже становится визиткой «пингвинов». Два раза получив большинство, гости хорошо держали шайбу, неплохо бросали, но Георгиева пробить не смогли. В позиционной атаке и просто в контроле шайбы в первом периоде гости смотрелись откровенно плохо, если не сказать жалко. Не реализовав большинство в концовке периода, «Питтсбург» пропустил еще одну кинжальную атаку. За несколько секунд до сирены новоиспеченный обладатель недвижимости в большом городе Артемий Панарин выдал отличную голевую на Адама Фокса и продлил результативную серию до девяти матчей — это его личный рекорд в НХЛ.
«Питтсбург» перед этим матчем забросил во вторых периодах 26 шайб, а «Рейнджерс» пропустили 21. Эту статистику «пингвины» почти мгновенно подтвердили и поправили в свою пользу. Полутора минут второго игрового отрезка им сполна хватило для сокращения счета. Малкин отметился голевой передачей на Шульца. Второй гол защитника в сезоне, «Питтсбург» в игре.
Игра подравнялась, проходя в том же высоком, хотя и рваном темпе. Латвиец Блюгерс набивал статистику хитов, а «Питтсбург» почуял кровь. Панарин пытался творить, но мудрость его замыслов общекомандный процессор «Рейнджерс» обрабатывает все еще слишком медленно. Какко с упрямством зайчика из рекламы Duracell все пытался снова открыться в отрыв, а «пингвины» сравняли счет. Джаред Маккан в большинстве подкараулил шайбу прямо напротив ворот и после такого броска у Георгиева был шанс только на чудо.
Третий период стоило бы назвать зеркальным, настолько похоже действовали команды. Игра стала более вязкой и немного поблекла, особой остроты не наблюдалось, хотя «пингвины» и выглядели чуть поживее. Панарин слегка потускнел, а Малкин так и не зажегся. В последние минут
В дополнительное время «Пингвинз» вроде бы смотрелись активней, но матч завершился тем же, чем и начался — шайбой от Каапо Какко. В равной игре равных в целом соперников победили те, кто больше этого хотели.
Без Кросби «Питтсбургу» непросто, особенно когда прикрывают еще и Малкина. Неплохо сыграл Бучневич, достойно смотрелся Георгиев. В целом все вправе ожидать от обеих команд более яркого хоккея. И вероятность этого гораздо выше, чем переезд Дона Черри в Нижнекамск.
|Дэвид Куинн
|Майк Салливан
|Александр Георгиев
|Мэттью Мюррей
|06:42
|Каапо Какко(Брендан Лемье, Энтони Дианджело)
|08:09
|Бретт Хауден
|17:18
|Артемий Панарин
|19:49
|Адам Фокс(Артемий Панарин, Филип Хитил)
|21:13
|Джастин Шульц(Евгений Малкин, Маркус Петтерссон)
|31:03
|Адам Фокс
|32:33
|Джаред Маккэн(Доминик Симон)
|45:07
|Ник Бьюгстад
|55:50
|Брайан Дюмулин
|62:24
|Каапо Какко(Адам Фокс, Павел Бучневич)
Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0