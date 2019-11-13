«Флорида» чудом отыграла четыре шайбы за период. Но сначала бросила на растерзание Бобровского

Казалось, что дела у Сергея Бобровского постепенно начинают налаживаться. Всего неделю назад он провел отличный матч против «Детройта», в котором оформил свой первый шатаут в сезоне. Да и недавнее голевое безобразие, когда «Флорида» с «Рейджерс» настреляли на двоих десяток шайб, прошло без его участия. Но как только Бобровский расправил плечи, на него из клетки вырвалось несколько разъяренных «медведей».

Перед встречей с «Бостоном» команда Бобровского занимала восьмое место в конференции. Если одни останутся в лидерах Востока, в чем нет особых сомнений, а другие продолжат кататься на американских горках, вполне вероятно, что такую пару мы сможем увидеть в первом раунде плей-офф. В связи с этим «Пантерз» уже сейчас надо готовиться к тому, что их может ждать весной. Например, вот такие обрезы Евгения Дадонова, за которые первое звено «Брюинз» будет наказывать на раз-два.

Бобровский против третьей команды конференции продержался почти полтора периода. Но с хитрого броска Пастрняка, который всем видом показал передачу, а в итоге бросил в противоход, начался настоящий кошмар. Спустя уже две минуты бросок в дальний угол нанес Йоаким Нордстрем, с которым двукратный обладатель «Везины» вряд ли мог справиться. Чего не скажешь про гол Андерса Бьорка. Здесь у Сергея и время переместиться было, и никто ему не мешал. В результате — весьма курьезная шайба.

Гол Здено Хары на последней минуте второго периода отправил Бобровского на досрочный отдых. Это уже третий случай в сезоне, когда звездного россиянина меняют по ходу встречи. В начале сезона были четыре шайбы от «Каролины» за первый период, а недавно Сергей пережил обратную замену, когда над обороной «пантер» издевался «Ванкувер». И вот, появился очередной повод вспомнить о десятимиллионном контракте Бобровского, который он пока не отрабатывает. А защитники «Флориды» создают для провала все условия.

Казалось бы, замена Бобровского сродни белому флагу, выброшенному «Флоридой». Но вместо того, чтобы сдаться, гости неожиданно воспрянули духом. Помог быстрый гол из раздевалки, который уже на первой минуте третьего периода при поддержке первого звена забросил Аарон Экблад.

А когда на табло оставалось полторы минуты до сирены, другой ведущий защитник «Флориды» Кит Йендл первым успел на пятак и сыграл вторым темпом. 4:4! На протяжении всей погони «пантер» продолжительностью в 20 минут команду держал в игре сменщик Бобровского. На счету Кэма Монтембо 15 сейвов и ни одной пропущенной шайбы. В том числе и в овертайме, когда преимущество «Бостона» было подавляющим.