Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
СКА
10
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
31
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
63
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
53
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
09:59 (мск), источник: Sport24

«Флорида» чудом отыграла четыре шайбы за период. Но сначала бросила на растерзание Бобровского

Двукратного обладателя «Везины» меняют уже третий раз в сезоне. И впервые «Флориде» это помогло.

Наверх

Казалось, что дела у Сергея Бобровского постепенно начинают налаживаться. Всего неделю назад он провел отличный матч против «Детройта», в котором оформил свой первый шатаут в сезоне. Да и недавнее голевое безобразие, когда «Флорида» с «Рейджерс» настреляли на двоих десяток шайб, прошло без его участия. Но как только Бобровский расправил плечи, на него из клетки вырвалось несколько разъяренных «медведей».

Перед встречей с «Бостоном» команда Бобровского занимала восьмое место в конференции. Если одни останутся в лидерах Востока, в чем нет особых сомнений, а другие продолжат кататься на американских горках, вполне вероятно, что такую пару мы сможем увидеть в первом раунде плей-офф. В связи с этим «Пантерз» уже сейчас надо готовиться к тому, что их может ждать весной. Например, вот такие обрезы Евгения Дадонова, за которые первое звено «Брюинз» будет наказывать на раз-два.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бобровский против третьей команды конференции продержался почти полтора периода. Но с хитрого броска Пастрняка, который всем видом показал передачу, а в итоге бросил в противоход, начался настоящий кошмар. Спустя уже две минуты бросок в дальний угол нанес Йоаким Нордстрем, с которым двукратный обладатель «Везины» вряд ли мог справиться. Чего не скажешь про гол Андерса Бьорка. Здесь у Сергея и время переместиться было, и никто ему не мешал. В результате — весьма курьезная шайба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Здено Хары на последней минуте второго периода отправил Бобровского на досрочный отдых. Это уже третий случай в сезоне, когда звездного россиянина меняют по ходу встречи. В начале сезона были четыре шайбы от «Каролины» за первый период, а недавно Сергей пережил обратную замену, когда над обороной «пантер» издевался «Ванкувер». И вот, появился очередной повод вспомнить о десятимиллионном контракте Бобровского, который он пока не отрабатывает. А защитники «Флориды» создают для провала все условия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, замена Бобровского сродни белому флагу, выброшенному «Флоридой». Но вместо того, чтобы сдаться, гости неожиданно воспрянули духом. Помог быстрый гол из раздевалки, который уже на первой минуте третьего периода при поддержке первого звена забросил Аарон Экблад.

Во время загрузки произошла ошибка.

А когда на табло оставалось полторы минуты до сирены, другой ведущий защитник «Флориды» Кит Йендл первым успел на пятак и сыграл вторым темпом. 4:4! На протяжении всей погони «пантер» продолжительностью в 20 минут команду держал в игре сменщик Бобровского. На счету Кэма Монтембо 15 сейвов и ни одной пропущенной шайбы. В том числе и в овертайме, когда преимущество «Бостона» было подавляющим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но замена Бобровского дала «Флориде» импульс, благодаря которому южане совершили главный камбэк этого сезона и выиграли серию буллитов. Подопечные Джоэля Кенневилля начинают доказывать, что способны играть и выигрывать даже у лидеров НХЛ. Осталось только научиться не играть при этом на нервах своего основного вратаря.

Читайте также
Бостон Брюинз
4:5Б
0:0, 4:0, 0:4, 0:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 713.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжоэль Кенневилль
Вратари
Туукка РаскСергей Бобровский(Самуэль Монтембо)
1-й период
19:47Чарли Макэвой
2-й период
24:21Патрис Бержерон
31:55Давид Пастрняк(Патрис Бержерон)
34:02Йоаким Нордстрем(Чарли Койл)
35:33Драйден Хант
37:16Андерс Бьорк(Давид Крейчи, Брэд Маршан)
39:31Здено Хара(Дэнтон Хейнен, Давид Крейчи)
3-й период
40:50Аарон Экблад(Александр Барков, Кит Яндл)
41:08Брэд Маршан
41:08Брэд Маршан
41:08Винс Трочек
41:08Винс Трочек
43:49Крис Вагнер
45:26Фрэнк Ватрано(Джонатан Юбердо)
48:32Шон Керали
49:43Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
53:32Ноэль Аккьяри
58:21Кит Яндл(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Майк I Хоффман(Флорида Пантерз)
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Кит Яндл (Флорида Пантерз)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская девушка экс-футболиста «Спартака» отказала латинским певцам
Новая девушка Неймара - горячая испанская модель. Ее фотографии - просто бомба!
В битве Панарина и Малкина — ничья. А круче всех был юный финн
Источник: «Реал» готов заплатить рекордные 400 млн за Мбаппе
Тедеско: Оборонительный футбол? Это не мой подход
СМИ: Ковальчук скоро будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
У Неймара появилась девушка? У нее идеальные формы (фото)
Чемпион мира и Европы по футболу объявил о завершении карьеры
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь