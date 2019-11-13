«Аризона» прервала семиматчевую победную серию «Сент-Луиса» в НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Джэйден Шварц (18-я минута) и Колтон Парайко (36), у гостей отличились Клэйтон Келлер (27) и Конор Гарланд (46), победный буллит реализовал Ник Шмальц.
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился в матче результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
«Сент-Луис» потерпел первое поражение в последних восьми матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 28 очков после 19 игр. «Аризона» идет четвертой с 24 очками в 19 встречах.
В следующем матче «Сент-Луис» 16 ноября в гостях сыграет с «Коламбусом», «Аризона» днем ранее на выезде сразится с «Миннесотой».
В другом матче игрового дня «Колорадо» в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 4:0. Голкипер победившей команды 29-летний чех Павел Францоуз получил травму на 31-й секунде игры, его заменил 22-летний швед Адам Вернер, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Он отразил все 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.