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10:01 (мск), источник: ТАСС

«Аризона» прервала семиматчевую победную серию «Сент-Луиса» в НХЛ

ТАСС, 13 ноября. «Сент-Луис» проиграл «Аризоне» в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе хозяев шайбы забросили Джэйден Шварц (18-я минута) и Колтон Парайко (36), у гостей отличились Клэйтон Келлер (27) и Конор Гарланд (46), победный буллит реализовал Ник Шмальц.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился в матче результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

«Сент-Луис» потерпел первое поражение в последних восьми матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 28 очков после 19 игр. «Аризона» идет четвертой с 24 очками в 19 встречах.

В следующем матче «Сент-Луис» 16 ноября в гостях сыграет с «Коламбусом», «Аризона» днем ранее на выезде сразится с «Миннесотой».

В другом матче игрового дня «Колорадо» в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 4:0. Голкипер победившей команды 29-летний чех Павел Францоуз получил травму на 31-й секунде игры, его заменил 22-летний швед Адам Вернер, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Он отразил все 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Сент-Луис Блюз
2:3Б
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Аризона Койотс
Хоккей, НХЛ, Неделя 713.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиРик Токкет
Вратари
Джордан БиннингтонДарси Кюмпер
1-й период
12:31Илья Любушкин
17:13Джейден Шворц(Брэйден Шенн, Алекс Пьетранджело)
2-й период
26:47Клэйтон Келлер
27:43Джейкоб Чикран
35:41Колтон Парэйко(Оскар Сундквист, Иван Барбашев)
37:58Сэм Блэй
3-й период
44:47Джастин Фольк
45:58Конор Гарлэнд(Клэйтон Келлер, Кристиан Дворак)
51:19Алекс Голигоски
Овертайм
61:29Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ник Шмолц(Аризона Койотс)
Лучшие игроки матча
Дарси Кюмпер (Аризона Койотс), Клэйтон Келлер (Аризона Койотс), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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