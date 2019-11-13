Кросби может потребоваться операция. Он пропустит 4−6 недель
У нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби обнаружена паховая грыжа.
У нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби обнаружена паховая грыжа.
Ему может потребоваться операция, сообщает журналист The Athletic Роб Росси.
На восстановление у капитана «Пингвинз» уйдет от четырех до шести недель. Пока необходимость хирургического вмешательства остается под вопросом, но игрок склоняется к операции.
В этом сезоне 32-летний канадец набрал 17 (5+12) очков в 17 матчах.