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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

CBS: Очевидно, что «Лос-Анджелесу» придется взять на себя часть зарплаты Ковальчука, если клуб надеется совершить обмен

Как уже сообщал «СЭ», «Лос-Анджелес» решил не включать нападающего Илью Ковальчука в состав на ближайшие матчи.

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Источник: AP 2019

Хоккеист будет иметь возможность тренироваться, но в играх принимать участие не будет.

Телеканал CBS оценил дальнейшие перспективы 36-летнего россиянина в НХЛ: «Пока неизвестно, изучал ли «Лос-Анджелес» возможность обмена Ковальчука. И согласится ли сам игрок снять свой запрет на обмен ради перехода в другую команду, где он может получить новый шанс.

Неизвестно, сколько команд НХЛ могут проявить заинтересованность в Ковальчуке. Но очевидно, что «Лос-Анджелесу» придется взять на себя часть зарплаты нападающего, если клуб надеется совершить обмен.

Довольно быстро стало понятно, что Илья не вписывается в систему команды. Хотя это не стало большим сюрпризом, учитывая, что «Кингз» подписали стареющего ветерана, а команда, в которой и до него хватало возрастных игроков на спаде, начинала серьезную перестройку.

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