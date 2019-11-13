CBS: Очевидно, что «Лос-Анджелесу» придется взять на себя часть зарплаты Ковальчука, если клуб надеется совершить обмен

Источник: AP 2019

Хоккеист будет иметь возможность тренироваться, но в играх принимать участие не будет.

Телеканал CBS оценил дальнейшие перспективы 36-летнего россиянина в НХЛ: «Пока неизвестно, изучал ли «Лос-Анджелес» возможность обмена Ковальчука. И согласится ли сам игрок снять свой запрет на обмен ради перехода в другую команду, где он может получить новый шанс.

Неизвестно, сколько команд НХЛ могут проявить заинтересованность в Ковальчуке. Но очевидно, что «Лос-Анджелесу» придется взять на себя часть зарплаты нападающего, если клуб надеется совершить обмен.