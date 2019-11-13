Генменеджер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» рассказал, что Ковальчук не просил обмена из команды

Источник: AP 2019

Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1), который прошел в ночь на среду.

«Ковальчук не просил обмена. Пункт о запрете на переходы у него в контракте не просто так», — заявил Блэйк.

Генменеджер рассказал, что он провел встречу с Ковальчуком, как он всегда делает с игроками, выпавшими из состава: «Тяжело принимать решение об участии игроков в матчах или их отсутствии в составе команды, приходится проводить трудные разговоры».

Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности «-26». В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».