Генменеджер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» рассказал, что Ковальчук не просил обмена из команды

Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1), который прошел в ночь на среду.
«Ковальчук не просил обмена. Пункт о запрете на переходы у него в контракте не просто так», — заявил Блэйк.
Генменеджер рассказал, что он провел встречу с Ковальчуком, как он всегда делает с игроками, выпавшими из состава: «Тяжело принимать решение об участии игроков в матчах или их отсутствии в составе команды, приходится проводить трудные разговоры».
Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности «-26». В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».
Российский хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо «Лос-Анджелеса», он выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси», проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.