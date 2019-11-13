The Athletic: Представители Ковальчука пока недоступны или отказываются от комментариев

Источник: Reuters

После окончания матча главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан и генеральный менеджер команды Роб Блэйк завяили, что тренерский штаб просто ищет оптимальные сочетания в атаке. Представители Ковальчука пока недоступны или отказываются от комментариев, сообщает The Athletic.

«Эта ситуация очень похожа на то, что происходило между Ковальчуком и предыдущим главным тренером Уилли Дежарденом в прошлом сезоне в марте, — пишет издание. — Тогда тренер решил не брать игрока на выездное турне и оставил его тренироваться индивидуально. В ответ Ковальчук выложил в Instagram фото, как ест мороженное вместе с детьми.



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Казалось, что обратного пути не будет. Но Илья смог вернуться в состав и завершал сезон в основе.

Появление нового тренера сулило свежий старт. Но в этом сезоне все надежды испарились гораздо раньше.

Стоит отметить, что в нынешнем регулярном чемпионате Ковальчук набирал 0,53 очка в среднем за игру. Идентичный показатель, если сравнивать с прошлым сезоном и моментом, когда Дежарден отправил его в четвертое звено.

Когда «Лос-Анджелес» подписывал Ковальчука, то надеялся, что тот усилит атаку команды и станет опасным оружием в большинстве. Такой калифорнийской версией Александра Овечкина. Именно поэтому ему дали трехлетний контракт на общую сумму в 18,75 миллиона долларов. Но в этом сезоне Овечкин нанес 97 бросков по воротам соперника. У Ковальчука — 35. И теперь он больше видит себя в роли плеймейера.