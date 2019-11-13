«Утопить можно любого»: Быков высказался о ситуации Ковальчука в «Кингз»

Источник: Спорт РИА Новости

«На мой взгляд, можно любого игрока “утопить”, а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу. Этот игрок доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества, поэтому для меня это полностью непонятная ситуация. Как можно так “утопить” игрока?», — приводит слова Вячеслава Быкова Сhampionat.com.

Как отметил Быков, сложно ожидать от игрока результата, отправив его на трибуну.

«Если они хотят его научить или проучить, то не знаю. Сложно говорить, когда такое отношение к таким игрокам. Я знаю его состоятельность и компетентность, мне больно видеть нашего игрока в такой ситуации», — добавил он.

«Такие игроки, как Илья, никогда не согласятся с таким положением дел, с той ситуацией, в которой он сейчас оказался. Соглашаться и из-за этого заканчивать карьеру- не в его характере, не в его жизненной и спортивной философии», — заключил Быков.