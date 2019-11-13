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18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Утопить можно любого»: Быков высказался о ситуации Ковальчука в «Кингз»

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, как отнесся к выводу из состава «Лос-Анджелес Кингз» российского нападающего Ильи Ковальчука.

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Источник: Спорт РИА Новости

«На мой взгляд, можно любого игрока “утопить”, а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу. Этот игрок доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества, поэтому для меня это полностью непонятная ситуация. Как можно так “утопить” игрока?», — приводит слова Вячеслава Быкова Сhampionat.com.

Как отметил Быков, сложно ожидать от игрока результата, отправив его на трибуну.

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Ковальчук перейдет в «Авангард»?

«Если они хотят его научить или проучить, то не знаю. Сложно говорить, когда такое отношение к таким игрокам. Я знаю его состоятельность и компетентность, мне больно видеть нашего игрока в такой ситуации», — добавил он.

«Такие игроки, как Илья, никогда не согласятся с таким положением дел, с той ситуацией, в которой он сейчас оказался. Соглашаться и из-за этого заканчивать карьеру- не в его характере, не в его жизненной и спортивной философии», — заключил Быков.

В текущем сезоне Ковальчук забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ, показатель полезности форварда составляет «-10».

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