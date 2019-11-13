СМИ: Ковальчук близок к уходу из клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

Ковальчук в июне 2018 года подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн, форвард в прошлом сезоне неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности -26. В ночь на среду журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» и в обозримом будущем не будет выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1), который прошел в ночь на среду. После игры главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан заявил, что российский форвард еще получит возможность вернуться в состав клуба.