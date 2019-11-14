Овечкин забыл, как забивать, но «Вашингтон» тащит Кузнецов. Его буллит нокаутировал «Флайерз»
Не лучший матч «Кэпиталз» закончился их победой.
Не лучший матч «Кэпиталз» закончился их победой.
Поражение от «Аризоны» в прошлом матче и прерванная победная серия вряд ли сильно расстроили хоккеистов и тренеров «Вашингтона».
Уже в первом периоде встречи «Вашингтон» попытался раздавить соперника, перебросав хозяев со счетом 16−5. 21-летний канадский вратарь «Филадельфии» Картер Харт был самым востребованным хоккеистом этой двадцатиминутки и со своей задачей он в целом справился, позволив лидеру сезона забить лишь однажды. Гол организовали парни из четвертого звена «Кэпиталз»: Ник Дауд вывел на бросок Джона Карлсона, а Брендан Лайпсик дождался отскока на пятаке. Овечкин до перерыва бросил всего один раз, при том, что у его команды было две попытки поиграть в большинстве — не лучшее начало в исполнении капитана.
В чистую выигранный период сыграл с «Вашингтоном» плохую шутку6 гости позволили сопернику перевернуть этот матч. Во второй двадцатиминутке уже «Филадельфия» по полной нагружала Брэйдена Холтби, и если бы не несколько крутых сейвов канадца, счет в этом игровом отрезке как минимум мог стать равным. Посмотрите хотя бы вот на это спасение на Тайлере Питлике.
Появившиеся проблемы не заставили гостей прийти в себя — на 7-й минуте третьего периода они за это поплатились. Якуб Ворачек после передачи Ивана Проворова не заметил бывшего партнера Радко Гудаса и выложил шайбу на дальнюю штангу, куда накатывал Клод Жиру — чудес Холтби на этот эпизод не хватило.
Оказавшись в шаге от второго поражения подряд, «Кэпиталз»
В овертайме победу «Флайерз» мог принести Шон Кутюрье, после броска которого шайба угодила в штангу. В ответ
Ну, а в серии буллитов все зарешали Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов, исполнившие свои попытки
Артем Гаев
|Ален Виньо
|Тодд Рирден
|Картер Харт
|Брэйден Холтби
|06:13
|Брендан Лейпсик(Джон Карлсон, Ник Дауд)
|09:23
|Мэтт Нисканен
|15:26
|Якуб Врана
|19:02
|Трэвис Санхейм
|25:46
|Рихард Паник
|30:47
|Джеймс ван Римсдайк
|33:01
|Якуб Врана
|46:15
|Ник Дауд
|46:38
|Клод Жиру(Якуб Ворачек, Иван Проворов)
|победный бросок: Евгений Кузнецов(Вашингтон Кэпиталз)
Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0