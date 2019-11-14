Овечкин забыл, как забивать, но «Вашингтон» тащит Кузнецов. Его буллит нокаутировал «Флайерз»

Источник: AP 2019

Поражение от «Аризоны» в прошлом матче и прерванная победная серия вряд ли сильно расстроили хоккеистов и тренеров «Вашингтона». Во-первых, первое место в лиге осталось за «Кэпиталз». Во-вторых, в игре с «Койотис» они отыгрались со счета 0:3, доказав, что находятся в крутой форме и готовы творить невозможное. Единственное, чего не хватило тем вечером «столичным» — это гола Александра Овечкина, который «промолчал» во втором матче подряд. В нынешней регулярки «сухие» отрезки в исполнении главного русского снайпера лишь раз растягивались на три игры, поэтому в среду, в выездном противостоянии с «Филадельфией», от него справедливо ждали одной или нескольких заброшенных шайб.

Уже в первом периоде встречи «Вашингтон» попытался раздавить соперника, перебросав хозяев со счетом 16−5. 21-летний канадский вратарь «Филадельфии» Картер Харт был самым востребованным хоккеистом этой двадцатиминутки и со своей задачей он в целом справился, позволив лидеру сезона забить лишь однажды. Гол организовали парни из четвертого звена «Кэпиталз»: Ник Дауд вывел на бросок Джона Карлсона, а Брендан Лайпсик дождался отскока на пятаке. Овечкин до перерыва бросил всего один раз, при том, что у его команды было две попытки поиграть в большинстве — не лучшее начало в исполнении капитана.



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В чистую выигранный период сыграл с «Вашингтоном» плохую шутку6 гости позволили сопернику перевернуть этот матч. Во второй двадцатиминутке уже «Филадельфия» по полной нагружала Брэйдена Холтби, и если бы не несколько крутых сейвов канадца, счет в этом игровом отрезке как минимум мог стать равным. Посмотрите хотя бы вот на это спасение на Тайлере Питлике.

Появившиеся проблемы не заставили гостей прийти в себя — на 7-й минуте третьего периода они за это поплатились. Якуб Ворачек после передачи Ивана Проворова не заметил бывшего партнера Радко Гудаса и выложил шайбу на дальнюю штангу, куда накатывал Клод Жиру — чудес Холтби на этот эпизод не хватило.

Оказавшись в шаге от второго поражения подряд, «Кэпиталз» наконец-то включились на полную — последние 10 минут основного времени они забрали вчистую. Забивать могли Евгений Кузнецов, Том Уилсон, Чендлер Стивенсон, но молодой талант Харт остановил каждого из них, достойно ответив своему опытному коллеге из «Вашингтона».

В овертайме победу «Флайерз» мог принести Шон Кутюрье, после броска которого шайба угодила в штангу. В ответ наконец-то проявил себя Александр Овечкин: его тройка больше трех минут оборонялась против трио «Филадельфии», но даже в концовке такой энергозатратной смены Ови нашел силы, чтобы убежать от двух соперников и в падении подцепить шайбу. Не хватило нескольких сантиметров.

Ну, а в серии буллитов все зарешали Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов, исполнившие свои попытки образцово-показательно. Буллит российского форварда в итоге принес «Вашингтону» очередные два очка, побеждать даже не в самые удачные для себя дни — качество по-настоящему элитных команд.