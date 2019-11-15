Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал свой вывод из команды, отметив, что готов выходить на лед ради команды.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал свой вывод из команды, отметив, что готов выходить на лед ради команды.
Ранее американские СМИ сообщали, что клуб начал процесс расторжения контракта с хоккеистом.
«Не знаю, о чём там сообщали. Я обычный игрок. Мы на последнем месте, так что тренер должен
В нынешнем сезоне Ковальчук забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ. При этом показатель полезности российского форварда составляет «-10».