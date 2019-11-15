Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»

«Не знаю, о чём там сообщали. Я обычный игрок. Мы на последнем месте, так что тренер должен что-то делать для изменения ситуации. Я здесь каждый день ради парней, ради команды. Если я понадоблюсь им, готов выходить на лёд. Мы все — профессионалы. Я не тот, кто будет проявлять эмоции. Нам просто нужно собраться и работать», — приводит слова Ковальчука LA KINGS INSIDER.