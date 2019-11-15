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00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал свой вывод из команды, отметив, что готов выходить на лед ради команды.

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Источник: AP 2019

Ранее американские СМИ сообщали, что клуб начал процесс расторжения контракта с хоккеистом.

«Не знаю, о чём там сообщали. Я обычный игрок. Мы на последнем месте, так что тренер должен что-то делать для изменения ситуации. Я здесь каждый день ради парней, ради команды. Если я понадоблюсь им, готов выходить на лёд. Мы все — профессионалы. Я не тот, кто будет проявлять эмоции. Нам просто нужно собраться и работать», — приводит слова Ковальчука LA KINGS INSIDER.

В нынешнем сезоне Ковальчук забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ. При этом показатель полезности российского форварда составляет «-10».

Ковальчука выгоняют из «Лос-Анджелеса». Онлайн Еронко, Шевченко и Зислиса
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13 ноября© Ньюстюб
Лос-Анджелес Кингз
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