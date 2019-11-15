Трое белорусских хоккеистов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года

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В списках центрального скаутского бюро НХЛ оказались: защитник «Летбридж Харрикейнз» (WHL) Данила Паливко, защитник «Сагино Спирит» Илья Соловьев (OHL) и нападающий «Принс Альберт Райдерс» Илья Усов (WHL).

Все белорусы попали в группу С. По мнению специалистов бюро, хоккеисты из этого списка могут быть выбраны с 4-го по 6-й раунды.

Данила Паливко в текущем сезоне набрал 5 (0+5) очков в 21 матче при восьми минутах штрафа и показателе полезности «-2». У Ильи Соловьева 21 (1+20) очко в 17 матчах при 14 минутах штрафа и показателе полезности «+4». Соловьев — третий защитник-бомбардир OHL.

Илья Усов провел в WHL 20 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков при 17 минутах штрафа и показателе полезности «+7».