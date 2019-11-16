Овечкин крушил соперников и прервал свою засуху. Спасти «Вашингтон» не смог даже он

Надо признаться — к этому все шло. Да, на матч против «Монреаля» Александр Овечкин и его партнеры выходили на серии из 13 игр, в которых они набирали очки, но на этой неделе было очевидно — вот-вот эта серия вернется. «Вашингтон» только на предпоследней минуте основного времени смог затащить в овертайм «Аризону», не лучшим для «Кэпиталз» получилось и противостояние с «Филадельфией», которую удалось дожать только в серии буллитов. На «Канадиенс» запас удачи клуба из столицы США закончился.

Проблемы у хозяев начались уже в первом периоде. «Монреаль» перебросал соперника со счетом 15−9 и если бы не Илья Самсонов, который стоял стеной и за которого готовы были воевать партнеры, статус догоняющего «Вашингтон» мог получить уже в эти 20 минут.

Хотя, справедливости ради, «Столичным» опять могло повезти и они могли открыть счет в этой игре — очень выгодный шанс был у Овечкина, но Кэри Прайс остановил попытку русского снайпера щитком.

Овечкин вообще был самым заметным хоккеистом «Вашингтона» этим не самым удачным для команды вечером. На старте второго периода капитан, например, попробовал завести партнеров, уложив на лед канадца Джонатана Друэна. Партнеры не завелись, а вот «Канадиенс», кажется, разозлись и вскоре в течение восьми минут просто уничтожили лидера регулярного чемпионата.

Все началось с того, что Ти Джей Оши не сумел вывести шайбу из собственной зоны, она удачно отскочила к хоккеистам «Монреаля» и через несколько секунд тысячи вашингтонцев на трибунах «Кэпитал Уан-арена» и пятеро, находившихся на льду, наблюдали, как Филипп Дано разбирается с российским вратарем «Кэпиталз».

Если по первому голу вопросов к Самсонову быть не может, то второй частично остался на его совести. Да, выстрел защитника Ши Уэбера получился очень мощным, но во-первых, он бросал от борта, а во-вторых, показалось, что в последний момент Илья увернулся от шайбы — 0:2.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Джордану Уилу «Кэпитал» позволили почувствовать себя собственником зоны соперника. 24-летний канадский форвард спокойно заложил по ней вираж и с неудобной руки бросил мимо вратаря. Самсонов не был виноват, но Самсонов снова не выручил.

Вскоре кошмар «Вашингтона» закончился — «Монреаль» не смог реализовать большинство, но когда на льду появился пятый игрок хозяев, швейцарский защитник Йонас Зигентхалер решил помочь сопернику и заодно добить свою команду, замкнув передачу Ника Сузуки. 4:0 — «Кэпиталз» в этом сезоне временами бывали чертовски хороши, но вытащить этот матч были неспособны даже они.

Что могло скрасить чудовищный пятничный вечер для поклонников «Столичных»? Конечно, гол Овечкина. Главный русский снайпер молчал три игры, опустился за это время на пятое место в рейтинге самых забивающих хоккеистов регулярки — настала пора все это исправлять. Помогло, естественно, большинство и бросок из правого круга.