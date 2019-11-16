Овечкин крушил соперников и прервал свою засуху. Спасти «Вашингтон» не смог даже он
«Кэпиталз» проиграли в основное время впервые за месяц.
«Кэпиталз» проиграли в основное время впервые за месяц.
Надо признаться — к этому все шло. Да, на матч против «Монреаля» Александр Овечкин и его партнеры выходили на серии из 13 игр, в которых они набирали очки, но на этой неделе было очевидно —
Проблемы у хозяев начались уже в первом периоде. «Монреаль» перебросал соперника со счетом 15−9 и если бы не Илья Самсонов, который стоял стеной и за которого готовы были воевать партнеры, статус догоняющего «Вашингтон» мог получить уже в эти 20 минут.
Хотя, справедливости ради, «Столичным» опять могло повезти и они могли открыть счет в этой игре — очень выгодный шанс был у Овечкина, но Кэри Прайс остановил попытку русского снайпера щитком.
Овечкин вообще был самым заметным хоккеистом «Вашингтона» этим не самым удачным для команды вечером. На старте второго периода капитан, например, попробовал завести партнеров, уложив на лед канадца Джонатана Друэна. Партнеры не завелись, а вот «Канадиенс», кажется, разозлись и вскоре в течение восьми минут просто уничтожили лидера регулярного чемпионата.
Все началось с того, что Ти Джей Оши не сумел вывести шайбу из собственной зоны, она удачно отскочила к хоккеистам «Монреаля» и через несколько секунд тысячи вашингтонцев на трибунах «Кэпитал Уан-арена» и пятеро, находившихся на льду, наблюдали, как Филипп Дано разбирается с российским вратарем «Кэпиталз».
Если по первому голу вопросов к Самсонову быть не может, то второй частично остался на его совести. Да, выстрел защитника Ши Уэбера получился очень мощным, но
Джордану Уилу «Кэпитал» позволили почувствовать себя собственником зоны соперника. 24-летний канадский форвард спокойно заложил по ней вираж и с неудобной руки бросил мимо вратаря. Самсонов не был виноват, но Самсонов снова не выручил.
Вскоре кошмар «Вашингтона» закончился — «Монреаль» не смог реализовать большинство, но когда на льду появился пятый игрок хозяев, швейцарский защитник Йонас Зигентхалер решил помочь сопернику и заодно добить свою команду, замкнув передачу Ника Сузуки. 4:0 — «Кэпиталз» в этом сезоне временами бывали чертовски хороши, но вытащить этот матч были неспособны даже они.
Что могло скрасить чудовищный пятничный вечер для поклонников «Столичных»? Конечно, гол Овечкина. Главный русский снайпер молчал три игры, опустился за это время на пятое место в рейтинге самых забивающих хоккеистов регулярки — настала пора все это исправлять. Помогло, естественно, большинство и бросок из правого круга.
А за четыре минуты до финальной сирены у «Вашингтона» даже появилось подобие надежды, когда «Монреаль» грубо обрезался в чужой зоне, а Евгений Кузнецов идеально реализовал выход «1 в 0». Но было слишком поздно — «Канадиенс» через пару минут забили в пустые ворота и подтвердили то, что уже и так было ясно. Банда Овечкина впервые с 14 октября проиграла в основное время.
|Тодд Рирден
|Клод Жюльен
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|Кэри Прайс
|26:22
|Филлип Дано(Брендан Галлахер, Томаш Татар)
|29:16
|Ши Уэбер(Бен Чиаро, Филлип Дано)
|31:41
|Джордан Уил(Нэйт Томпсон, Томаш Татар)
|32:36
|Гарнет Хэтэуэй
|34:42
|Ник Сузуки(Филлип Дано, Томаш Татар)
|44:13
|Джефф Питри
|45:34
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|55:38
|Евгений Кузнецов(Том Уилсон)
|57:29
|Томаш Татар(Ши Уэбер, Бен Чиаро)
Филлип Дано (Монреаль Канадиенс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0