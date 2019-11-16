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10:21 (мск), источник: Sport24

Овечкин крушил соперников и прервал свою засуху. Спасти «Вашингтон» не смог даже он

«Кэпиталз» проиграли в основное время впервые за месяц.

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Надо признаться — к этому все шло. Да, на матч против «Монреаля» Александр Овечкин и его партнеры выходили на серии из 13 игр, в которых они набирали очки, но на этой неделе было очевидно — вот-вот эта серия вернется. «Вашингтон» только на предпоследней минуте основного времени смог затащить в овертайм «Аризону», не лучшим для «Кэпиталз» получилось и противостояние с «Филадельфией», которую удалось дожать только в серии буллитов. На «Канадиенс» запас удачи клуба из столицы США закончился.

Проблемы у хозяев начались уже в первом периоде. «Монреаль» перебросал соперника со счетом 15−9 и если бы не Илья Самсонов, который стоял стеной и за которого готовы были воевать партнеры, статус догоняющего «Вашингтон» мог получить уже в эти 20 минут.

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Хотя, справедливости ради, «Столичным» опять могло повезти и они могли открыть счет в этой игре — очень выгодный шанс был у Овечкина, но Кэри Прайс остановил попытку русского снайпера щитком.

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Овечкин вообще был самым заметным хоккеистом «Вашингтона» этим не самым удачным для команды вечером. На старте второго периода капитан, например, попробовал завести партнеров, уложив на лед канадца Джонатана Друэна. Партнеры не завелись, а вот «Канадиенс», кажется, разозлись и вскоре в течение восьми минут просто уничтожили лидера регулярного чемпионата.

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Все началось с того, что Ти Джей Оши не сумел вывести шайбу из собственной зоны, она удачно отскочила к хоккеистам «Монреаля» и через несколько секунд тысячи вашингтонцев на трибунах «Кэпитал Уан-арена» и пятеро, находившихся на льду, наблюдали, как Филипп Дано разбирается с российским вратарем «Кэпиталз».

Если по первому голу вопросов к Самсонову быть не может, то второй частично остался на его совести. Да, выстрел защитника Ши Уэбера получился очень мощным, но во-первых, он бросал от борта, а во-вторых, показалось, что в последний момент Илья увернулся от шайбы — 0:2.


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Джордану Уилу «Кэпитал» позволили почувствовать себя собственником зоны соперника. 24-летний канадский форвард спокойно заложил по ней вираж и с неудобной руки бросил мимо вратаря. Самсонов не был виноват, но Самсонов снова не выручил.

Вскоре кошмар «Вашингтона» закончился — «Монреаль» не смог реализовать большинство, но когда на льду появился пятый игрок хозяев, швейцарский защитник Йонас Зигентхалер решил помочь сопернику и заодно добить свою команду, замкнув передачу Ника Сузуки. 4:0 — «Кэпиталз» в этом сезоне временами бывали чертовски хороши, но вытащить этот матч были неспособны даже они.

Что могло скрасить чудовищный пятничный вечер для поклонников «Столичных»? Конечно, гол Овечкина. Главный русский снайпер молчал три игры, опустился за это время на пятое место в рейтинге самых забивающих хоккеистов регулярки — настала пора все это исправлять. Помогло, естественно, большинство и бросок из правого круга.

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А за четыре минуты до финальной сирены у «Вашингтона» даже появилось подобие надежды, когда «Монреаль» грубо обрезался в чужой зоне, а Евгений Кузнецов идеально реализовал выход «1 в 0». Но было слишком поздно — «Канадиенс» через пару минут забили в пустые ворота и подтвердили то, что уже и так было ясно. Банда Овечкина впервые с 14 октября проиграла в основное время.

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Вашингтон Кэпиталз
2:5
0:0, 0:4, 2:1
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 716.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденКлод Жюльен
Вратари
Илья Самсонов(Илья Самсонов)Кэри Прайс
2-й период
26:22Филлип Дано(Брендан Галлахер, Томаш Татар)
29:16Ши Уэбер(Бен Чиаро, Филлип Дано)
31:41Джордан Уил(Нэйт Томпсон, Томаш Татар)
32:36Гарнет Хэтэуэй
34:42Ник Сузуки(Филлип Дано, Томаш Татар)
3-й период
44:13Джефф Питри
45:34Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
55:38Евгений Кузнецов(Том Уилсон)
57:29Томаш Татар(Ши Уэбер, Бен Чиаро)
Лучшие игроки матча
Филлип Дано (Монреаль Канадиенс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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