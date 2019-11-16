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10:36 (мск), источник: ТАСС

Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

ТАСС, 16 ноября. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов в субботу получил перстень члена Зала хоккейной славы. Мероприятие состоялось в Торонто в рамках уик-энда, который завершится торжественной церемонией введения в Зал славы.

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Источник: РИА "Новости"

В 2019 году этой чести были удостоены Зубов, генеральный менеджер «Питтсбурга», бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший «Каролину» к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер. Торжественная церемония включения новых членов состоится 18 ноября.

«Когда мне в июне позвонили из Зала славы, я даже трубку не снял. Потом позвонил Джон Дэвидсон [член приемной комиссии], они были на телефоне вместе с Лэнни Макдональдом (глава Зала хоккейной славы — прим. ТАСС) и шокировали меня. Я собирался с одним из этих ребят выпить чашку кофе, сходить на ланч, а они вот подловили», — сказал россиянин.

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с «Далласом».

Всего в НХЛ он провел 16 лет («Даллас» — 12 сезонов, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. В НХЛ завершил карьеру в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор и до конца карьеры защитник больше не выступал за национальную команду.

В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК «Сочи», под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с «Локомотивом» (2−4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления, но 12 октября специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 49 лет.

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