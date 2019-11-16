Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы
ТАСС, 16 ноября. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов в субботу получил перстень члена Зала хоккейной славы. Мероприятие состоялось в Торонто в рамках
ТАСС, 16 ноября. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов в субботу получил перстень члена Зала хоккейной славы. Мероприятие состоялось в Торонто в рамках
В 2019 году этой чести были удостоены Зубов, генеральный менеджер «Питтсбурга», бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший «Каролину» к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер. Торжественная церемония включения новых членов состоится 18 ноября.
«Когда мне в июне позвонили из Зала славы, я даже трубку не снял. Потом позвонил Джон Дэвидсон [член приемной комиссии], они были на телефоне вместе с Лэнни Макдональдом (глава Зала хоккейной славы — прим. ТАСС) и шокировали меня. Я собирался с одним из этих ребят выпить чашку кофе, сходить на ланч, а они вот подловили», — сказал россиянин.
Всего в НХЛ он провел 16 лет («Даллас» — 12 сезонов, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в
В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК «Сочи», под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в