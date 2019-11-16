«Ждем Овечкина в UFC». Профессиональный боец хотел бы увидеть поединок хоккеиста с Макгрегором

«Получилось ли бы у Овечкина проявить себя в MMA? При желании, конечно, получилось бы. Овечкину было бы немного тяжелее, ведь в большинстве своем в ММА идут боксеры и борцы, а не хоккеисты. Но профессиональный спортсмен везде может адаптироваться, так что ждем Александра в UFC.