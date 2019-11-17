Гол Свечникова в овертайме принес «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэл Эдмундсон (4-я минута), Брок Макгинн (6), Уоррен Фогель (29) и российский нападающий Андрей Свечников (62). У проигравших отличились Люк Кунин (25), Зак Паризе (36) и Карсон Соуси (38).

Свечников в текущем сезоне провел 20-й матч, этот гол стал для него девятым, также в его активе 13 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он в 102 матчах набрал 59 (29 голов + 30 передач) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает пятое место, набрав в 20 матчах 25 очков, «Миннесота» на Западе с 16 очками после 20 игр идет на 14-й позиции.