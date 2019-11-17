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11:15 (мск), источник: ТАСС

Гол Свечникова в овертайме принес «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

ТАСС, 17 ноября. «Каролина» в овертайме одержала победу над «Миннесотой» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэл Эдмундсон (4-я минута), Брок Макгинн (6), Уоррен Фогель (29) и российский нападающий Андрей Свечников (62). У проигравших отличились Люк Кунин (25), Зак Паризе (36) и Карсон Соуси (38).

Свечников в текущем сезоне провел 20-й матч, этот гол стал для него девятым, также в его активе 13 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он в 102 матчах набрал 59 (29 голов + 30 передач) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает пятое место, набрав в 20 матчах 25 очков, «Миннесота» на Западе с 16 очками после 20 игр идет на 14-й позиции.

В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Чикаго», «Миннесота» также на выезде встретится с «Баффало». Оба матча пройдут 20 ноября.

Миннесота Уайлд
3:4ОТ
0:2, 3:1, 0:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 716.11.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center, 17101 зритель
Главные тренеры
Брюс БудроРод Бриндамор
Вратари
Деван ДубникДжеймс Раймер
1-й период
03:56Джоэль Эдмундсон(Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас)
05:57Брок Макгинн(Теуво Терявяйнен, Джордан Мартинук)
11:34Эрик Хаула
16:05Мэтью Дамба
16:05Джоэль Эдмундсон
2-й период
21:50Тревор ван Римсдайк
24:27Люк Канин(Юнас Бродин, Джордан Гринуэй)
28:50Уоррен Фегеле(Райан Дзингел, Джордан Стаал)
31:29Дуги Хэмилтон
33:51Кевин Фиала
35:43Зак Паризе(Мэтью Дамба, Микко Койву)
37:04Карсон Соуси(Виктор Раск)
3-й период
47:58Райан Хартман
Овертайм
61:33Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон)
Лучшие игроки матча
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Карсон Соуси (Миннесота Уайлд)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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