Гол Свечникова в овертайме принес «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ
ТАСС, 17 ноября. «Каролина» в овертайме одержала победу над «Миннесотой» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 ноября. «Каролина» в овертайме одержала победу над «Миннесотой» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэл Эдмундсон (4-я минута), Брок Макгинн (6), Уоррен Фогель (29) и российский нападающий Андрей Свечников (62). У проигравших отличились Люк Кунин (25), Зак Паризе (36) и Карсон Соуси (38).
Свечников в текущем сезоне провел 20-й матч, этот гол стал для него девятым, также в его активе 13 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он в 102 матчах набрал 59 (29 голов + 30 передач) очков.
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает пятое место, набрав в 20 матчах 25 очков, «Миннесота» на Западе с 16 очками после 20 игр идет на 14-й позиции.
В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Чикаго», «Миннесота» также на выезде встретится с «Баффало». Оба матча пройдут 20 ноября.
|Брюс Будро
|Род Бриндамор
|Деван Дубник
|Джеймс Раймер
|03:56
|Джоэль Эдмундсон(Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас)
|05:57
|Брок Макгинн(Теуво Терявяйнен, Джордан Мартинук)
|11:34
|Эрик Хаула
|16:05
|Мэтью Дамба
|16:05
|Джоэль Эдмундсон
|21:50
|Тревор ван Римсдайк
|24:27
|Люк Канин(Юнас Бродин, Джордан Гринуэй)
|28:50
|Уоррен Фегеле(Райан Дзингел, Джордан Стаал)
|31:29
|Дуги Хэмилтон
|33:51
|Кевин Фиала
|35:43
|Зак Паризе(Мэтью Дамба, Микко Койву)
|37:04
|Карсон Соуси(Виктор Раск)
|47:58
|Райан Хартман
|61:33
|Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон)
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Карсон Соуси (Миннесота Уайлд)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0