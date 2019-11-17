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09:40 (мск), источник: Sport24

Команда НХЛ подписала контракт с 8-летней девочкой, борющейся с раком

Команда НХЛ «Аризона Койотис» объявила о подписании контракта с 8-летней Лейтон Аккардо.

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Юная девочка сейчас борется с раком и наблюдается в больнице в Финиксе. Ее отец Джереми — бывший игрок бейсбольной лиги МЛБ и тренер «Нью-Йорк Метс».

Сама Лейтон признавалась, что любит играть в разные виды спорта: футбол, хоккей, бейсбол и софтбол. В мае у нее нашли опухоли в легком и печени.

В рамках специальной кампании по борьбе с раковыми заболевания, «Аризона» подписала с девочкой контракт, сделала ее гостьей на предматчевой разминке и предоставила именной свитер.

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Ей также дали возможность принять участие в символическом вбрасывании шайбы. При этом хоккеист Оливер Экман-Ларссон настоял, чтобы Лейтон не вбрасывала шайбу, а сама взяла в руки клюшку и выиграла вбрасывание в центральном круге.

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